L'oroscopo dal 12 al 18 settembre spalanca le porte a una settimana ricca di movimenti e sensazioni. Per molti sarà quella della ripartenza, della ripresa delle scuole o del lavoro. Ci sarà molto da faticare a livello fisico, anche perché non tutti sembrano riusciti a ripristinare il consueto ritmo. C'è chi si sentirà più slanciato e performante. Cancro e Pesci, ad esempio, andranno forte in amore. Vediamo subito le previsioni astrologiche settimanali fino al giorno 18 settembre, evidenziando che i seguenti segni sono raggruppati a seconda della valutazione "top", "media" e "flop".

Segni flop, oroscopo settimana 12-18 settembre

Ariete - Vi attendono delle giornate particolari. Sarete chiamati a prendere una decisione importante e che potrebbe anche cambiarvi la vita, per questo lo stress sarà in agguato. L'eccessiva pressione, ma anche il fatto che state faticando a riprendere la solita routine, rischierà di rubarvi delle preziose ore di sonno. Tutto ciò rischierà di tradursi in problemi fisici, spossatezza e calorie extra!

Toro - Settimana sottotono anche per voi che non saprete che pesci prendere. L'amore e la passione vissute in estate, sembra essere un lontano ricordo. Le baruffe in famiglia saranno in agguato e in certe giornate vorrete solamente starvene in solitaria.

Possibili discussioni con il partner, un collega o un venditore. Prestate più attenzione a chi vi sta intorno, non fate orecchie da mercante! Nel weekend la situazione potrà ristabilirsi, shopping in vista.

Sagittario - L'Oroscopo della settimana del Sagittario prevede molte giornate ko. Possibili guasti o ritardi. I pendolari potrebbero fare i conti con degli imprevisti spiacevoli.

Chi lavora in proprio si sentirà frustrato dai bassi guadagni di questo periodo. Vi sembrerà di avere tutti contro, ma dovrete cercare di mantenere la calma e di usare la logica. Nel weekend cercate di non fare le ore piccole.

Acquario - Reduci da un'estate strepitosa e memorabile, questo mese vi metterà un po' di apatia addosso.

In settimana avrete difficoltà a concentrarvi e a fare del vostro meglio nel lavoro o nello studio. Qualcuno potrebbe sentirsi in difetto oppure desiderare degli interventi o miglioramenti. Cercate di non prendere decisioni affrettate e imprudenti. La salute deve venire prima di ogni cosa, perciò correte ai ripari e non abusate di cibo insano. Un attimo di disattenzione potrebbe avere effetti pesanti, attenzione. Scaramucce tra coppie o tra genitori e figli.

Segni nella media, l'oroscopo al 18 settembre

Leone - L'oroscopo settimanale del Leone si presenta così così, ma è già tanto per voi che non avete fatto altro che correre a destra e manca, stancandovi moltissimo. Ed ecco che in queste giornate di calma piatta riuscirete a star dietro ai vostri impegni senza affannarvi troppo.

Niente da segnalare in famiglia e nel lavoro/studio.

Scorpione - Vi attende una settimana normale. Senza rotture e noie. Potrete procedere con calma e ottenere un dialogo pacato. Ciò vi aiuterà a rinsaldare certi legami e a chiudere quelle storie poco edificanti. Evitate di mettere troppa carne a cuocere e di prendere delle decisioni. Queste giornate, piuttosto, andranno sfruttate per riflettere con grande oculatezza. Qualcosa potrebbe variare nel lavoro o nello studio, per cui tenete gli occhi bene aperti.

Capricorno - Settimana normale, tutto filerà serenamente. Tuttavia ci sarà ancora da attendere e soffrire. C'è chi sta sperando in un esito positivo e chi invece è in attesa di risposte o conferme.

Nessuna novità per coloro che studiano o lavorano. In famiglia ognuno vuole la ragione e nessuno riesce a mettersi nei panni dell'altro.

Segni top, oroscopo settimanale dal 12 al 18 settembre

Gemelli - Questa settimana avrà molto da offrirvi, ma dovrete saper cogliere le giuste occasioni al volo. Anche coloro che navigano in pessime acque economiche potranno venirne a capo con un pizzico di buona volontà e tanto sudore. Sapete benissimo che ogni cosa ha un prezzo e che non si può avere tutto subito. Con il partner l'intesa sarà quasi ai livelli di un tempo, finalmente. Emozioni in famiglia. Man mano che il 2023 sta per avvicinarsi, la situazione migliorerà attorno a voi. Salute stabile, sonni sereni.

Cancro - Gli errori passati non sono altro che delle lezioni di vita, questo lo sapete molto bene. Ed ecco che in settimana l'amore sarà nell'aria, così come la passione e il fascino. Saprete catturare la vostra preda e andare a canestro. Chi è in una relazione, sta per consolidarla dopo tanto tempo di attesa. Soldi in entrata, ma sarà necessario amministrarli con maggior intelligenza. Investimenti favoriti, potrete chiudere un contratto o un affare. Il lavoro viaggerà a gonfie vele, si segnala una ripresa! Salute da revisionare, visita dal dentista.

Vergine - Questo è il vostro mese, non a caso state incontrando abbastanza fortuna. In settimana le attese volgeranno al termine. Potrebbe arrivare della posta o quel denaro che tanto attendevate.

Avrete voglia di rimettervi in forma e di accrescere il vostro bagaglio culturale. Qualcuno potrebbe farvi un gradito complimento. Flirt sui mezzi di trasporto, ma i single dovrebbero cercare di mantenere un velo di mistero! Torneranno a fare progetti quelle coppie sposate o conviventi.

Bilancia - Avrete una certa fretta in questa settimana e la fortuna vi spalleggerà aiutandovi a concludere ogni compito. Con il partner ci sarà voglia di partire o consolidare dei risultati. Nel lavoro occorrerà dare delle piccole migliorie, specie se siete dei professionisti e non dipendete da nessuno. Nuove amicizie che potrebbero tradursi in futuro in contatti utili per la carriera. La creatività sarà stellare mentre la salute andrà preservata curando l'alimentazione e facendo tanto sano movimento.

Pesci - Preparatevi a trascorrere una settimana intensa. Il vostro cervello si sentirà molto stimolato e sarete meno sofferenti che mai. Coloro che sono riusciti a riprendere in mano le attività che avevano sospeso tempo fa, andranno a gonfie vele. La concorrenza non sarà un problema, specie se sapete fare la differenza e a rimanere aggiornati sulle ultime novità. L'amore sarà sublime per le coppie che si amano. Anche i single potranno fare colpo, ma dovranno mettere da parte la timidezza e sconfiggere la bassa autostima. Possibili controlli medici. Weekend importante.