Per il fine settimana del 1° e del 2 ottobre 2022, il primo weekend del mese, l'Oroscopo vedrà un rialzo eccezionale per il segno dei Gemelli e una lieve ripresa per il segno del Pesci. Ancora tanto entusiasmo per i nati sotto i segni del Toro e della Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: Gemelli punto di riferimento

1° Gemelli: costituirete un punto di riferimento per la vostra cerchia di colleghi. Molte delle sfide affrontate da voi fino a questo momento non solo vi hanno maturato ulteriormente, ma anche dato alle persone che vi circondano sempre più fiducia nei vostri confronti, secondo l’oroscopo.

2° Cancro: avrete in mente un impegno sul lavoro esemplare, e nel frattempo potrete permettervi di procrastinare per un po’. Il fine settimana si presenterà abbastanza rilassato e senza impegni che potrebbero mettere a repentaglio le vostre serate in compagnia delle vostre amicizie.

3° Vergine: la settimana si concluderà con la passionalità e con quel pizzico di romanticismo che al momento sarà molto produttivo per la vostra relazione amorosa. L’intesa relazionale sarà riscontrata anche con qualche amicizia che vorrebbe riappacificarsi con voi dopo un periodo decisamente turbolento.

4° Toro: osare sul lavoro con qualche idea del tutto originale sarà un vero e proprio slancio che stavolta potrebbe portarvi più lontano del solito, secondo l'oroscopo.

Per fortuna non ci saranno ostacoli che possano in qualche modo mettervi i bastoni fra le ruote, nel corso di questo weekend.

Sfide per Bilancia

5° Bilancia: qualche sfida in più sul settore professionale non sarà un problema per voi e per il vostro tempo libero, perché nella serata di sabato avrete tutto il tempo per rifarvi e presentarvi al massimo della forma alle amicizie.

Sarete al centro dell’attenzione anche la domenica, anche in famiglia.

6° Scorpione: lo scenario del weekend potrebbe darvi un po’ di opportunità finanziarie. Però avrete quei momenti di relax che avete desiderato per gran parte della settimana. La conclusione di un progetto segnerà l’inizio del vostro fine settimana.

7° Leone: sarà un fine settimana di stacco, di relax e di situazioni divertenti che potrebbero coinvolgere la sfera anche familiare.

Caleranno le prospettive di vedere qualche progetto concluso, ma saprete attendere. Secondo l’oroscopo, potreste riscontrare qualche bella notizia per la famiglia.

8° Sagittario: riuscirete a trarre qualche consiglio da una amicizia che saprà ascoltarvi e comprendervi, ma potrebbero anche presentarsi delle sfide che potrebbero rivelarsi più ardue del previsto. Non ci saranno molti contrasti significativi nell’ambito familiare da affrontare.

Impegni per Pesci

9° Pesci: avrete degli impegni che intendete portare avanti nonostante ci sia il fine settimana, ma potreste allo stesso tempo essere troppo accomodanti con voi stessi. Favorire qualche dialogo in casa potrebbe portarvi a risolvere molti problemi di comunicazione.

10° Capricorno: avvierete una bella riflessione su ciò che vorreste in questo momento, nell’aspetto più globale del termine. Un viaggio, anche breve, vi permetterà di schiarirvi le idee senza che ci siano fattori esterni ad influenzare le vostre decisioni. Rilassatevi il più possibile.

11° Acquario: dovrete far fronte a qualche contrasto che arriverà dalla famiglia o comunque in un ambiente molto vicino a voi. Prendere qualche decisione adesso potrebbe essere molto difficile, per cui attendere un periodo migliore sarà la scelta più appropriata, in questo momento.

12° Ariete: sarete decisamente stressati, quindi ciò che vi converrà appena iniziato il sabato sarà alzarvi dal letto con la mente libera e con un po’ di tempo libero da utilizzare come più vi piace. Potreste non avere molta sintonia di coppia, ma forzare le cose in tal senso potrebbe essere inutile.