Per la giornata di venerdì 30 settembre 2022, l’Oroscopo vedrà un calo drastico per il segno del Capricorno, ma una rimonta abbastanza soddisfacente per lo Scorpione. Per alcuni segni di fuoco si prospetta una situazione di slancio con le situazioni affettive.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: incontri per Vergine

1° Bilancia: avrete la quotidianità che avete sempre desiderato, complice una forte intesa di stampo amoroso e l’inclinazione a fare tutto ciò che comporterebbe benessere a voi e alle persone che vi circondano.

Ci sarà un atteggiamento molto disponibile verso le amicizie.

2° Vergine: si incrementeranno le possibilità di fare incontri e di vedere la vostra relazione sbocciare da un momento all’altro. I successi potrebbero darvi la spinta per vedere maturare ulteriormente la vostra carriera.

3° Sagittario: si potrebbe verificare un bell’incontro che comporterà una bella amicizia, secondo l’oroscopo. Le faccende finanziarie adesso troveranno uno sbocco molto favorevole per una situazione molto spinosa che vi ha preso molto tempo.

4° Leone: avrete una bellissima autostima derivante dalla solidità dei rapporti interpersonali che si sono instaurati nel corso del tempo, mentre con gli affari ci sarà un periodo di forte decollo che potrebbe darvi ampie soddisfazioni in un futuro prossimo.

Hobby per Toro

5° Toro: i vostri interessi troveranno libero sfogo nel pomeriggio, ovvero quando i vostri impegni cederanno il passo ai vostri hobby. Sicuramente potreste riscontrare delle belle notizie che interesseranno la cerchia familiare, forse anche qualcosa che riguarda il lavoro.

6° Acquario: la fortuna potrebbe giocare un ruolo fondamentale per un progetto in essere, mentre la collaborazione all’interno della vostra squadra potrebbe darvi quel giro di vite che state aspettando da tanto tempo a questa parte.

7° Scorpione: la ripresa di cui sarete protagonisti necessiterà ancora di tempo, ma sarete comunque sulla buona strada per poter fare molto per le vostre finanze con gli affari che si presenteranno. Finirete con il riflettere su una persona che è stata molto ambigua con voi.

8° Cancro: sarete abbastanza stanchi dei sacrifici ma anche della stanchezza fisica.

Potreste però ottenere i primi risultati da quelli fatti nel corso delle ultime settimane. L’ambito sentimentale potrebbe essere messo da parte in virtù di qualcosa di più importante.

Poco tempo libero per Gemelli

9° Gemelli: dovrete affrontare delle problematiche familiari che potrebbero assorbire molto tempo libero a vostra disposizione. In famiglia per fortuna l’atmosfera sarà decisamente molto piacevole. Secondo l’oroscopo avrete qualche piccolo momento di relax in serata.

10° Pesci: la scarsa fiducia in voi stessi ora come ora potrebbe essere controproducente per i progetti che attendono di essere conclusi, perciò la cosa più saggia da fare sarà impegnarvi e mettervi in condizione di non far calare la vostra concentrazione.

11° Capricorno: state riscontrando molta incertezza in amore e per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Le amicizie potrebbero darvi delle perplessità che probabilmente vi porteranno ad un allontanamento progressivo.

12° Ariete: in amore ci saranno delle criticità per le quali dovreste assolutamente riflettere. Rivedere qualche progetto sul lavoro vi permetterà di avere risultati migliori, nonostante possa prendervi molto tempo dalla serata e probabilmente anche da altri momenti.