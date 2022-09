L'oroscopo di giovedì 29 settembre vedrà i nativi Pesci in recupero dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono, mentre Mercurio causerà qualche imprevisto di troppo ai nativi Sagittario. Capricorno dovrà guardarsi le spalle da questa Venere in cattivo aspetto, mentre Toro potrebbe essere piuttosto testardo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 29 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 29 settembre 2022 segno per segno

Ariete: per fortuna la Luna non sarà più in opposizione in questa giornata, ciò nonostante ci penserà il pianeta Venere a mettervi in difficoltà dal punto di vista sentimentale.

Il pianeta dell'amore infatti si metterà in opposizione, e tra voi e la persona che amate le cose non andranno così bene. Pochi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. Questo cielo sarà tutto sommato favorevole, e sarà possibile mettere a segno discreti successi. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale in forte cambiamento secondo l'oroscopo di giovedì 29 settembre. La Luna sarà in opposizione dal segno dello Scorpione, e Venere non sarà più nelle vostre corde. Single oppure no, i vostri sentimenti a volte potrebbero essere mal interpretati dalla vostra fiamma. Nel lavoro sarete ancora sotto la guida di Mercurio, ciò nonostante non siate troppo ottimisti e sicuri di voi, oltre che testardi, perché con astri sfavorevoli come Saturno potreste commettere degli errori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di giovedì decisamente più interessante per quanto riguarda le questioni di cuore. Venere finalmente sarà dalla vostra parte, e riuscirete a cogliere più facilmente l'amore tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single lasciate che sia il vostro cuore a parlare. Nel lavoro avrete ancora Mercurio contro, ciò nonostante avrete tutte le carte in regola per riuscire comunque a mettere insieme discreti successi.

Voto - 8️⃣

Cancro: peccato per questa Venere che si sposterà in quadratura. Fortunatamente avrete la Luna in trigono, ciò nonostante non sempre ci sarà il giusto romanticismo tra voi. I cuori solitari sapranno catturare l'attenzione con la loro simpatia, ma dovranno anche sapere concretizzare. Nel lavoro arriveranno interessanti novità soprattutto in campo economico, che con Mercurio in sestile dovrete saper cogliere al volo.

Voto - 7️⃣

Leone: giornata altalenante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. A partire da questo giovedì, potrete contare su Venere in sestile, ma con questa Luna in quadratura dovrete ancora pazienti. Per cui, cuori solitari o meno, mettete a punto la giusta strategia per fare breccia nel cuore della persona che amate, ma senza scoccare subito tutte le vostre frecce. Nel lavoro avrete a che fare con incarichi importanti, e dovrete dimostrare di essere all'altezza. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che rimarrà tutto sommato favorevole, anche se Venere lascerà il vostro cielo. Secondo l'oroscopo di giovedì, potrete contare su una bella Luna nuova in sestile, che porterà buon umore e buon senso, utili per rendere ancora piacevole i rapporti che avete con le persone che amate.

Sul fronte lavorativo ci mettere davvero cura nei vostri progetti, ma non dovrete nemmeno perderci troppo tempo. Voto - 8️⃣

Bilancia: una fantastica Venere arriverà nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Quest'inizio d'autunno potrebbe dare inizio a momenti che vi scalderanno il cuore sul fronte amoroso, soprattutto voi single in cerca dell'anima gemella. Pochi cambiamenti sul fronte professionale, ciò nonostante siete sulla strada giusta per raggiungere i presto vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Scorpione: il pianeta dell'amore si metterà alle vostre spalle, tuttavia la vostra vita sentimentale sarà ancora florida e piena di bei momenti da scoprire e da vivere. Soprattutto in questo giovedì, potrete contare sulla Luna in buon aspetto, che non vi farà mancare nulla per vivere una relazione di coppia semplicemente unica.

Per quanto riguarda il lavoro, se avete dato inizio a nuovi progetti, avrete buone idee in mente, e con la giusta pazienza e determinazione, potreste finalmente andare lontano. Voto - 8️⃣

Sagittario: Mercurio in quadratura potrebbe causare qualche imprevisto di troppo sul fronte lavorativo in questa giornata. Tuttavia, avrete ancora Giove e Saturno dalla vostra parte. Con un po’ di fortuna e impegno dunque, sarete ancora in tempo per fare un buon lavoro. In amore il pianeta Venere sarà finalmente dalla vostra parte. È arrivato il momento di rendere migliore la vostra vita sentimentale, e dedicare maggiore attenzione alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale in calo in questa giornata di giovedì secondo l'oroscopo.

Venere si sposterà in Bilancia, e presto potrebbero arrivare nervosismi e incomprensioni tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single attenzione alle amicizie o conoscenze che frequenterete. In ambito lavorativo le idee ci saranno, ma ultimamente siete un po’ troppo sfortunati a causa di Giove negativo. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni oroscopo in miglioramento sul fronte amoroso, ma con questa Luna in quadratura ci sarà ancora molto da fare per vivere un rapporto vero. Single oppure no, limate alcuni aspetti del vostro carattere, e cercate di venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo continuerete a essere tra i migliori segni dello zodiaco. Potreste finalmente essere pronti per dedicarvi a progetti d'elite.

Voto - 9️⃣

Pesci: periodo in miglioramento sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere non sarà più opposta, e la Luna in trigono vi aiuterà a recuperare terreno. Che siate single oppure no, dunque, dovrete dare maggior peso alla vostra vita sentimentale, e mostrarvi più aperti, disponibili, ma soprattutto romantici nei confronti della persona che amate. Nel lavoro non fatevi prendere dal panico se avrete a che fare con progetti più complicati del solito. Voto - 7️⃣