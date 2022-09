L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 settembre 2022 è pronto a dare il via alle previsioni astrologiche. In evidenza di seguito sono le giornate comprese nella seconda settimana del mese: considerando i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Questa parte del mese di settembre mette in primo piano senz'altro Gemelli, valutato al "top della settimana". Il fortunato segno di Aria potrà contare su un ottimo periodo, sia in amore che nel lavoro: meritato il dieci in pagella. Molto bene anche il Toro, voto nove, insieme a quello del Cancro, voto otto.

Considerando il lato meno positivo del periodo, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica mettono in guardia i nativi della Vergine, nel contesto pronosticati con un poco promettente cinque in pagella.

Luna e oroscopo: i nuovi transiti della settimana

Settembre ormai è entrato nel vivo, manca infatti pochissimo al giro di boa mensile. La settimana in analisi è quella numero due e presto inizierà la discesa di ritorno. Parlando di transiti lunari, diciamo subito che il periodo conterà in tutto tre cambi di segno. Il primo dei tre, pertanto quello che darà inizio al giro, sarà la Luna in Toro, questo martedì 13 settembre presente nel preannunciato segno di Terra. Il secondo stop arriverà giovedì 15 settembre, precisamente alle ore 22:15, messo in atto dalla presenza della Luna in Gemelli.

La settimana infine potrà ritenersi chiusa dal punto di vista dei transiti lunari con l'ingresso della Luna in Cancro, domenica 18 settembre.

L'oroscopo e previsioni astrali della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana tutto evolverà nella scontata sufficienza generale. In molti comunque tenderete forse a perdere con maggior facilità la pazienza, specialmente venerdì o sabato.

In questo periodo sarà la stanchezza, gli impegni o alcune persone poco avvezze alla sincerità a darvi fastidio. Il consiglio: se possibile, cercate di controllare la voglia di rivalsa, ok? Piuttosto, cercate di fare un po’ di sana riflessione in modo da individuare eventuali situazioni sbagliate. In amore qualche carezza in più avrebbe un ottimo effetto per il clima affettivo.

Discreta carica invece sul fronte professionale. Un consiglio: siate meno curiosi oppure potreste finire nel mezzo di discussioni fin troppo accese.

La classifica settimanale di competenza dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 12 e mercoledì 14;

★★★★ martedì 13, giovedì 15 e domenica 18;

★★★ venerdì 16 settembre;

★★ sabato 17 settembre.

♉ Toro: voto 9. Ottimo periodo in arrivo per molti. Questo mercoledì potreste iniziare a guardare in modo diverso una persona: assecondate quest’istinto, giusto per vedere cosa succede. In campo professionale, giovedì e venerdì sarete l’espressione dell’efficienza e i risultati non tarderanno ad arrivare. L’amore si colorerà di rosso passione martedì, giornata all'insegna della Luna in arrivo nel segno.

Pronti a regalarvi momenti indimenticabili in coppia e da single? In campo lavorativo invece, non si esclude un guadagno inaspettato proprio ad inizio settimana, per il quale però potreste dover cambiare alcuni programmi.

La classifica della settimana di competenza del Toro:

Top del giorno martedì 13 settembre (Luna nel segno);

martedì 13 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★★ lunedì 12 e sabato 17;

★★★ domenica 18 settembre.

♊ Gemelli: voto 10. Sarò una settimana davvero molto fortunata. Questo soprattutto per merito della Luna. L'Astro d'Argento arriverà giovedì portando in dono nuove energie da spendere in ambito di coppia, in famiglia o da impiegare nell'eventuale ricerca di un nuovo amore. Farete tutto ciò che volete o che dovete fare, riuscendo a conciliare ogni cosa con equilibrio ammirevole.

La storie d’amore che vanno avanti da un po’ saranno ravvivate da momenti ludici e di grande tenerezza; i single cominceranno invece ad esplorare nuovi orizzonti. Per il lavoro, alcuni dei problemi che vi hanno assillato nei giorni scorsi finalmente stanno per essere risolti: in aumento la voglia di collaborare.

La classifica settimanale di competenza dei Gemelli:

Top del giorno giovedì 15 settembre (Luna nel segno);

giovedì 15 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 16, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Una nuova settimana sta per iniziare e si profila per tanti del segno buone prospettive. Gran parte delle opportunità, in amore come nel lavoro, saranno favorite dal transito della Luna nel segno.

Domenica soprattutto potreste portare a casa una bella soddisfazione in famiglia o con una amicizia nata da poco. Da mettere in conto anche una piacevole novità, prossimamente, riguardante forse alcuni tipi di rapporti sociali. Insomma, niente male come prospettiva. La persona amata poi, senz'altro avrà voglia di fare qualcosa di diverso, spezzare in qualche modo la solita routine. Nel lavoro evitate di pensare troppo al passato: vietato farsi domande su questioni che andrebbero archiviate e basta. Quel che è stato, è stato!

La classifica della settimana di competenza del Cancro:

Top del giorno domenica 18 settembre (Luna nel segno);

domenica 18 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17;

★★★★ mercoledì 14 settembre;

★★★ martedì 13 settembre;

★★ lunedì 12 settembre.

♌ Leone: voto 6.

La parola d'ordine per questa settimana dovrebbe essere per tanti di voi nativi “cautela”. Magari non basterà per evitare qualche imprevisti, specialmente sabato o domenica, di certo le conseguenze saranno limitate. Per quanto riguarda i rapporti sociali o professionali, cercate di esimervi dal dare giudizi affrettati, questo in quanto potreste prendere una cantonata colossale. Se già in coppia, la persona amata saprà dare ciò di cui sentiste bisogno; se single invece, martedì o mercoledì mettete pure in conto qualche imprevisto davvero piacevole. Sul lavoro le tensioni scivoleranno via come acqua di fiume e intorno avrete persone giuste al momento giusto.

La classifica settimanale di competenza del Leone:

★★★★★ martedì 13 e mercoledì 14;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★ sabato 17 settembre;

★★ domenica 18 settembre.

♍ Vergine: voto 5.

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 settembre pronostica per molti del segno un periodo non troppo performante. Tre giorni su quattro sono stati valutati in negativo, per questo è necessario mettere in questo periodo massima concentrazione. Attenzione solo alle giornate di mercoledì e giovedì: avrete il sentore di una situazione poco piacevole; non fatevi prendere dal panico o dalla tensione, piuttosto tenete bene a mente che prevenire è sempre meglio che curare! Nel lavoro potreste ritrovarvi vostro malgrado in una situazione complessa: cercate in tutti i modi di tirarvene fuori altrimenti l'umore potrebbe finire sotto i tacchi. Rimandare, in generale, non sarà la migliore delle idee.

La classifica della settimana di competenza della Vergine:

★★★★★ lunedì 12 settembre;

★★★★ martedì 13, sabato 17 e domenica 18;

★★★ mercoledì 14 e venerdì 16;

★★ giovedì 15 settembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.