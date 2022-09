Prende il via al secondo weekend del mese di settembre, un periodo che porterà con sé qualcosa di nuovo in amore e nel lavoro. Novità e cambiamenti astrologici arriveranno per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci, vediamo quali leggendo l'oroscopo del 10 settembre 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore arriva un miglioramento grazie anche alla Luna che sarà nel segno. Se siete della ricerca di soluzioni qualcosa da adesso arriva. Nel lavoro è un periodo ricco di novità, le cose andranno meglio.

Toro: per i sentimenti è un periodo che porta una maggiore chiarezza, se una storia non va e volete chiarire, ora potrà farlo.

Nel lavoro non mancano le novità, state vivendo un periodo importante.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono delle possibili complicazioni in questa giornata, nasceranno delle perplessità che renderanno la giornata non positiva. Nel lavoro evitate di fare tutto di corsa ma ragionate prima di agire.

Cancro: in amore la Luna è dalla vostra parte, non mancheranno le intuizioni in questa giornata. A livello lavorativo è meglio evitare di fare scelte azzardate.

Leone: per i risentimenti è una giornata interessante che porterà una buona vitalità. Sfruttate questo momento per farvi valere. Nel lavoro potrà arrivare qualcosa di buono, non esitate.

Vergine: a livello sentimentale è una giornata che invita alla prudenza, dovete cercare di stare più tranquilli.

Nel lavoro le cose andranno meglio, ma dovete essere più concentrati.

Previsioni e oroscopo del 10 agosto 2022: come andrà la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata interessante, attenzione solo a qualche piccola complicazione. Nel lavoro c'è un problema da dover risolvere, contrasti da dover rivedere.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è voglia di rimettersi in gioco, sarà possibile fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro questo periodo potrebbe portare alcuni cambiamenti.

Sagittario: in amore torna una fase di maggiore nervosismo, sarà complicato gestire tutto al meglio. A livello lavorativo, con Saturno dalla vostra parte, non mancheranno le idee in vista del futuro.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata interessante, sarà possibile vivere al meglio una relazione e ci potrebbero essere del chiarimenti sentimentali. Se volete intavolare un discorso fatelo ora. Nel lavoro è un momento importante, valutate bene un progetto in arrivo.

Acquario: a livello sentimentale i nuovi incontri saranno importanti, è una fase di maggiore recupero. Nel lavoro questa fase comporta più stanchezza, piccole polemiche potrebbero nascere.

Pesci: in amore la Luna nel segno porta qualcosa di nuovo, dei problemi potranno essere superati. Nel lavoro vi è una situazione che richiede pazienza visto che questo è un momento di riflessione.