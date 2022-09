Mentre si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana, il secondo del mese di settembre, arrivano di seguito le previsioni l'Oroscopo per la giornata del 9 settembre 2022. Dall'Ariete ai Pesci ecco le indicazioni e le novità che prenderanno il via in vista di questo nuova giornata.

Ariete: in amore si avvicina un fine settimana particolare, programmate sin da ora qualcosa di bello. Nel lavoro un progetto che sembrava messo da parte ora potrà essere ripreso e portato avanti.

Toro: per i sentimenti la Luna non è più in opposizione, le emozioni saranno migliori da vivere.

Nel lavoro valutate bene tutto quello che arriva e gestite al meglio le questioni economiche.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna torna attiva, riuscire a ottenere molto di più. Nel lavoro se c'è qualcosa di importante da dire agite adesso, attenzione sono a Marte che porta tensione.

Cancro: in amore Luna favorevole, riuscirete a superare le difficoltà delle ultime ore. A livello lavorativo non siate del tutto convinti su come agire in una determinata situazione, ma state comunque meglio.

Leone: per i sentimenti si avvicina un fine settimana interessante che porta un recupero. Giornate migliore. Nel lavoro valutate al meglio quello che arriva, fate attenzione a possibile cambiamenti.

Vergine: a livello sentimentale meglio stare attenti alle provocazioni a causa della Luna in opposizione.

C'è uno stato di maggiore tensione. Nel lavoro coloro che hanno un'attività in proprio potranno finalmente rilanciarla.

Bilancia: per i sentimenti giornata interessante, si avvicina però un fine settimana che potrebbe creare problemi. Nel lavoro fase che comporta una spesa di maggiori energie, ci sarà la necessità di gestire al meglio le cose.

Scorpione: a livello amoroso con diversi pianeti favorevoli gestite al meglio quello che arriva, il momento nel complesso è positivo e aiuta. A livello lavorativo tutto quello che lancerete adesso andrà bene, concluderete un accordo senza fare troppo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore stelle non esaltanti, ci vorrà una maggiore attenzione nelle relazioni.

Nel lavoro ci sarà la necessità di prendersi qualche momento di riposo.

Capricorno: in amore alcune situazioni potranno ora essere gestite al meglio, tutto quello che vivete adesso sarà importante. Nel lavoro sarà importante stare bene con soci e collaboratori in questa giornata.

Acquario: per i sentimenti situazione migliore rispetto alle ultime giornate, questo anche grazie a Marte che aiuta. Nel lavoro pianificate al meglio tutto quello che arriva anche grazie a Mercurio favorevole.

Pesci: in amore Venere in opposizione invita a stare sereni, ci vorrà maggiore pazienza nei rapporti. Nel lavoro non sarà facile ottenere soluzioni e risposte in questa giornata.