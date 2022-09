L'Oroscopo di domani è pronto a stemperare eventuali tensioni oppure a togliere curiosità in merito alla giornata di mercoledì. In primo piano in questo contesto le previsioni zodiacali del 14 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Massima attenzione e occhi puntati in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chissà chi, tra questi, riuscirà a portare "a casa" una previsione fortunata? Lo scopriremo insieme andando a tastare il polso alle effemeridi di mercoledì, le uniche in grado di fare da anello della bilancia tra positività e negatività.

Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei minimi dettagli l'oroscopo di domani 14 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 14 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 settembre preannuncia una giornata a massima positività. In amore, Venere, astro che governa i sentimenti, vi renderà straordinariamente percettivi verso il partner. Ponetevi in ascolto della persona amata e, con delicatezza, vedrete che saprete anticiparne esigenze, sensazioni e desideri. Ritroverete così una bella sintonia con la vostra metà: lasciatevi pure andare all’espressione di certe vostre dolci emozioni, spesso trascurate per pudore o per paura di chissà cosa.

Single, il periodo vi garantirà una carica di buona energia, pressoché inesauribile, accompagnando ogni vostra mossa con grinta e decisione. Sarete molto stimolati in questo periodo, la cui unica parola d’ordine dovrà essere quella relativa a "osare", senza paure né inutili freni inibitori. Nel lavoro, le vostre iniziative si riveleranno presto molto interessanti: colleghi e dirigenti vi vedranno sotto un'altra luce.

Toro: ★★★★★. Si avvicina a grandi passi un periodo davvero molto fortunato. In campo sentimentale, Sole e Venere accenderanno passioni e nuovi desideri, tutti da vivere in dolce armonia con il partner. Per le coppie di primo pelo, poi, una bella nota di sentimento incornicerà la vita abituale di tutti i giorni regalando qualcosa di veramente speciale (se fosse, fateci sapere di cosa si tratta, ok?).

In tanti avete imparato finalmente che la famiglia è il vostro miglior rifugio, specie quando avete bisogno di riprendere fiato. Troverete conforto, oltre all'ambiente famigliare, soprattutto nell’amore del partner, una ragione in più per superare eventuali difficoltà. Lasciatevi scivolare addosso emozioni negative, sconforto, stress, giusto per ritrovare serenità e dialogo: succeda quel che succeda! Single, vi aspettano ottime opportunità da cogliere al volo, e farlo sarà un gioco da ragazzi. Sarete creativi riuscendo a trovare tempo per coltivare le passioni più care. Nel lavoro, buone notizie per molti voi: chiedete e vi sarà dato, recita un saggio detto. D'altronde siete davvero ottimi dipendenti, per questo tutto vi risulterà più facile.

Gemelli: ★★★★. Anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma e, anziché incaponirvi sulle vostre posizioni, cercate un salutare compromesso. Grazie ad una persona amica, potrete risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche. In amore, con le stelle parzialmente a favore, sarà una giornata abbastanza positiva, giusta per dedicare al relax o all'evasione mentale. Che poi sia un momento per programmare una fuga d'amore, un viaggio dedicato all'arte oppure per un concerto piuttosto che una semplicissima scampagnata, l'importante sarà immergersi nel flusso delle emozioni senza indugiare in blocchi o paure. In questi giorni gli astri consigliano di approfittare del loro favore per puntare a qualcosa di più del solito: siate curiosi, energici, frizzanti; sappiate trascorrere qualche ora all'insegna del puro divertimento, senza "pesi superflui" appiccicati addosso.

Single, il cielo parzialmente azzurro di questa giornata aiuterà a mantenere un certo equilibrio tra ragione e sentimento. Avrete modo di passare momenti sereni in famiglia e con gli amici. Una piccola novità potrebbe riguardare una situazione privata. L'attività lavorativa procederà nel solito verso. Prima o poi qualche misera gratificazione economica potrebbe anche (per sbaglio) arrivare...

Oroscopo di mercoledì 14 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata valutata nella scontata normalità, seppur a tratti molto buona. Importante non rilassarsi mentalmente se invischiati in situazioni importanti: l'inghippo potrebbe essere proprio dietro l'angolo. Per i sentimenti, le stelle renderanno il rapporto particolarmente appagante e soddisfacente.

Sarete infatti felici di essere circondati da persone che vi vogliono bene e vi sostengono in tutte le vostre iniziative. Dovreste coinvolgere di più chi avete accanto, anche nei vostri momenti di svago, così avrete la possibilità di trascorrere più tempo insieme. Se non subito, molto presto la vita di coppia decollerà definitivamente. Single, la giornata si prospetta molto interessante. Venere invita ad aprire gli occhi perché (forse) una persona, magari una vostra migliore amicizia, si sta pian pianino innamorando di voi: sarebbe un peccato se vi tiraste indietro di fronte ad eventuali avances! Sappiate che insieme formate davvero una bella coppia, complice e felice. Nel lavoro, qualche nuova proposta potrebbe rivelarsi interessante: valutate prima di decidere se prenderla in considerazione seriamente.

Leone: ★★★★★. La Luna, armonica a sole e Plutone, è una garanzia di qualità per la vostra giornata: vitalità e sicurezza in questo periodo vi fanno esprimere al meglio. Potreste prendervi davvero una piccola rivincita con chi sapete: in famiglia o nel lavoro c'è sempre qualcuno che non perde occasione per criticarvi. In amore, le stelle vi renderanno romantici e sognatori, contrariamente alle vostre abitudini. Approfittatene per approfondire il rapporto con il partner, che senz'altro sarà più che felice di poter godere delle vostre tenerezze e attenzioni. Sarete particolarmente affettuosi con la persona cara, tanto che la persona al vostro fianco si sentirà amata e vi ripagherà con lo stesso amore.

Single, i sentimenti in questa fase vi riservano momenti davvero molto intensi: avrete tante piccole attenzioni nei confronti dei vostri amici, questo vi renderà amati e apprezzati da loro stesi. Persino alcune persone che solitamente non vi considerano molto troveranno modo per ammirarvi. Il lavoro intanto procederà in modo ottimale: porterete a termine progetti importanti e verrete quasi subito gratificati.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 14 settembre, sottolinea la possibilità che possa arrivare un periodo instabile. In stallo il campo sentimentale: se qualche atteggiamento del partner vi infastidisse da tempo, da adesso in poi il momento è buono per farglielo notare. Infatti in questa giornata potreste essere un po' penalizzati nel rapporti di coppia; certe situazioni vi impediranno di stare in pace con voi stessi e con la famiglia.

Evitate i processi alle intenzioni, a meno che il vostro scopo non sia quello di trovare qualcuno (come il partner) su cui sfogare il vostro esaurimento: sconsigliato farlo! Single, sarà una giornata all'insegna della noia per via delle influenze negative di Nettuno e Marte. Una persona cara potrebbe farvi rinviare alcuni appuntamenti già prefissati: il motivo non lo sappiamo. Forse varrà la pena scoprire un lato negativo del carattere di una persona che non aveste mai messo in discussione: considerato quanto detto, rifletteteci sopra cercando di stare sereni e tranquilli. Nel lavoro, il nervosismo vi renderà diretti, facendovi risultare leggermente arroganti con i colleghi. La verità spesso fa male, ma è necessaria.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 settembre.