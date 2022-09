Arriva il giro di boa dell'attuale settimana e in generale del mese di settembre 2022. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e l'oroscopo di giovedì 15 settembre 2022 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore con la Luna che aiuta nei rapporti, gli incontri saranno favoriti e i progetti di coppia potranno essere portati avanti. Nel lavoro non mancherà qualche buona idea e una novità da portare avanti.

Toro: per i sentimenti è un periodo importante, sarà facile innervosirsi, ma comunque siete più forti.

Nel lavoro, se ci sono stati degli blocchi in questo periodo, a breve anche Giove sarà nel segno e vi aiuterà.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è conflittuale, ci sono troppe cose da fare e il tempo non basta. Nel lavoro agite con maggiore accortezza, in questo momento vi sentite più nervosi del solito.

Cancro: in amore vi sentite più forti in questo periodo, è un momento importante e gratificante. A livello lavorativo occorrerà lavorare di più per ottenere il massimo.

Leone: in amore ogni discussione va rimandata, concentratevi bene però se ci sono alcune questioni da risolvere. Nel lavoro è un momento importante se volete rimettervi in gioco.

Vergine: per i sentimenti, con la Luna favorevole, avrete una bella carica di vitalità.

Nel lavoro è un periodo che potrebbe portare maggiori spese, ma comunque saprete recuperare.

Previsioni e oroscopo del 15 settembre 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è una giornata importante, in quanto il periodo è di recupero e porta nuova energia. A livello lavorativo, riguardo a dei progetti da portare avanti, al momento vi sentite bloccati.

Scorpione: in amore è una giornata che vede il cielo portare del nervosismo, comunque riuscirete a superare ogni questione. Nel lavoro - dopo una chiusura - guardate al futuro con maggiore interesse.

Sagittario: a livello sentimentale qualcosa potrebbe non andare, è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso in un rapporto.

Nel lavoro è un periodo di recupero, visto che Giove porta una maggiore forza e capacità di azione.

Capricorno: a livello amoroso è una giornata interessante, in particolare per coloro che sono alla ricerca di nuove storie. Nel lavoro non mancheranno le novità man mano che ci si avvicina al prossimo weekend.

Acquario: per i sentimenti, se una persona è contro di voi, la potreste anche allontanare, in quanto state vivendo una fase di difficoltà. Nel lavoro è un periodo che invita a evitare passi azzardati.

Pesci: in amore, se c'è qualche chiarimento da portare avanti, agite adesso: dovete prendere le cose con calma. Nel lavoro un cambiamento è possibile, ci sono delle novità che riguardano la professione.