L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì 16 settembre. In analisi i sei simboli dello zodiaco compresi nella seconda metà dello zodiaco. Oggetto di curiosità, nonché di speranze taciute, ovviamente il prossimo venerdì: ansiosi di sapere come andrà il quinto giorno della presente settimana? Lo scoprirete solo togliendo il velo all'oroscopo del giorno 16 settembre 2022: a voi il piacere di consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Un venerdì mediamente buono, senza sfaldamenti negativi. Visto il quadro astrale poco complicato si consiglia di abbandonare eventuali pessime abitudini, cercando magari di vivere in simbiosi con alcune vostre scelte. Con il passaggio della Luna in gemelli di questo giovedì, il periodo inizialmente potrebbe sembrare deludere, specie voi che siete abituati a dolci emozioni. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno. Nel lavoro vi sentirete un po' demotivati perché ancora non vedete i risultati dei vostri sforzi e credete che il gioco non valga la candela: ma non è così!

In amore invece, ci sono aspetti nella relazione che non ancora soddisfano. Dai, non potete mica negarlo: la stabilità affettiva in alcuni momenti è davvero rassicurante.

Scorpione: ★★★★. Giornata in prevalenza buona, anche se non sarà esente da momenti, diciamo così, abbastanza "nevrotici". Le stelle daranno appoggio a sufficienza per un periodo limitato, quindi non tergiversate, approfittate per agire nei tempi previsti.

A darvi un po' di carica in più contribuiranno molte situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano nella vita. Nel lavoro i migliori risultati li otterrete interagendo in collaborazione con gli altri: l’unione fa la forza! Prendete in considerazione l’idea di iniziare qualcosa di piacevole da fare nei ritagli di tempo, giusto per potersi permettere qualche sfizio in più.

In amore certe divergenze d’opinione nella coppia potranno essere superate solo puntando su cose concrete, oppure su obiettivi da realizzare insieme a chi si ama.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 16 settembre predice abbastanza soddisfacente questo venerdì, anche se non sarà ai massimi livelli. Il reparto che più vi sta a cuore, l'amore, vivrà di una leggera impennata generale con l'arrivo di po’ più di pepe tra le lenzuola. Intanto, potrebbe essere davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con alcuni tipi di persone, tipo quelle sempre pronte a sovvertire l’ordine e le regole creando solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di concentrazione.

Nel lavoro un contrattempo, forse una telefonata che non arriva o un diverbio con i colleghi sarà da includere nelle complicazioni quotidiane. In amore invece, il vostro stato d’animo vi porterà a ingigantire alcuni piccoli problemi di coppia, sottovalutando invece tutto il buono che la relazione offre.

Oroscopo e stelle del 16 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Secondo quanto analizzato nel nostro oroscopo giornaliero, il prossimo venerdì sarà pienamente positivo. A dare qualcosa in più sarà il Sole in Vergine, splendidamente vitale e pronto a portare quel qualcosa in più che forse a qualche nato del segno mancava. Se aveste in programma un incontro importante per il vostro futuro, portate con voi il sorriso più smagliante e lasciate a casa le insicurezze.

I pianeti sono pronti a infondervi tanto coraggio e determinazione: cercate di sfruttarli al meglio, ok? Nel lavoro altresì, un atteggiamento propositivo vi permetterà di trarre vantaggio anche da quelle situazioni dalle quali non vi sareste aspettati granché. In amore poi, cercate di non investire tutte le vostre energie in altre cose, altrimenti sarete costretti a sorbirvi le lamentele del partner e questo non è giusto.

Acquario: ★★★★★. In arrivo, almeno in base alla carta astrale del momento, un periodo a dir poco splendido. In prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi, principalmente legati al tempo libero. Se foste nella schiera di chi spera ancora nei miracoli, da non scartare l'ipotesi di una inaspettata, quanto ben gradita, attrazione fatale.

Saturno in trigono a Marte sostiene l’umore, offrendovi insolite esperienze cui non potrete rinunciare. La giornata risulterà in generale molto piacevole e movimentata. Anche se siete carichi di impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi (o meglio, regalare) un sorriso dolce e ammiccante a chi sapete. Nel lavoro il vostro sforzo sarà davvero encomiabile. Siete dotati di eccellenti capacità e non manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. In amore se potete, fate uno strappo alle regole: durante la serata, mettetevi a completa disposizione della persona che amate e fatela felice.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 16 settembre, preannuncia un periodo poco positivo.

Nervi a fior di pelle a causa delle contrarietà che probabilmente incontrerete sul lavoro: non peggiorate la situazione riversando il malumore su chi vista vicino, ok? Facendolo fareste un doppio sbaglio: un a voi e l'altro al malcapitato di turno. Se pertanto le cose non girassero come vorreste, fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi: pensar prima di agire diminuirà drasticamente il rischio di sbagliare. Sapete bene di essere un po' troppo ostinati per cedere alle ragioni altrui, preferendo chiudervi in un orgoglioso isolamento piuttosto che scendere a un compromesso: fatevi due conti tra cosa si perde e cosa si guadagna... In amore musi lunghi e battutine non risolveranno certo eventuali problemi. Meglio dichiarare esplicitamente il desiderio di una maggiore espansività, se proprio dovesse essere necessario.