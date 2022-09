Mancano pochi giorni prima della conclusione del mese di settembre ma continuano ad arrivare novità dal punto di vista astrologico per tutti i segni. Di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'oroscopo del 28 settembre 2022 con i cambiamenti e le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

Previsioni astrali del 28 settembre

Ariete: in amore la Luna non è più in opposizione, quindi è un momento migliore. Nel lavoro se avete iniziato un nuovo progetto Giove vi aiuterà a portarlo avanti.

Toro: per i sentimenti la Luna è in opposizione, ma comunque i nuovi incontri potranno essere importanti.

Nel lavoro non mancano alcune difficoltà, ma nel complesso arriveranno momenti di maggiore tranquillità.

Gemelli: a livello sentimentale il mese ha portato alcuni miglioramenti, da ora saranno aiutati anche i single del segno. Nel lavoro se c'è una scelta da fare questo è il periodo migliore, in quanto avrete la possibilità di confrontarvi.

Cancro: in amore è meglio non lasciarsi prendere dall'agitazione, sarà importante anche se qualche discussione non mancherà. A livello lavorativo le cose al momento non stanno andando come vorreste.

Leone: per i sentimenti - con la Luna dissonante - potrebbero non mancare alcune tensioni. Nel lavoro qualcosa al momento non va ma recupererete dal mese di ottobre.

Vergine: in amore non si esclude qualche novità e cambiamento, organizzatevi al meglio per superare un piccolo problema. Nel lavoro avrete l'occasione di fare qualcosa in più in vista del futuro.

Bilancia: in amore ci saranno ottime opportunità, andate avanti in questa fase perché vivrete sensazioni importanti. Nel lavoro si potrà ritrovare una buona stabilità.

Scorpione: a livello amoroso - con la Luna nel segno - le intuizioni saranno importanti. Incontri decisivi. Nel lavoro avrete la possibilità di recuperare un po' di serenità soprattutto se avete iniziato un nuovo progetto.

Sagittario: per i sentimenti la fine del mese porta nuove e importanti emozioni, non mancheranno i successi.

Nel lavoro se avete iniziato una nuova attività o un nuovo progetto portatelo avanti con impegno.

Capricorno: a livello amoroso la fine del mese è positiva e aiuta in particolare per le coppie che vorranno risolvere dei problemi. Nel lavoro con l'arrivo del prossimo mese le cose saranno più semplici da gestire.

Acquario: per i sentimenti - con Venere che torna favorevole - alcune questioni andranno meglio. Nel lavoro molti vogliono rimettersi in gioco dopo alcuni giorni sottotono.

Pesci: in amore le coppie che stanno insieme da tempo potranno superare un momento difficile. Nel lavoro un progetto importante ora va portato avanti, anche se è una fase di agitazione.