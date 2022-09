L'Oroscopo di domani 29 settembre è pronto a svelare il probabile andamento messo in campo dalla giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì, in questo frangente messe in rilievo e confrontate con i soli segni dello zodiaco rientranti nella prima sestina. Se ancora non aveste bene chiaro quali sono i simboli astrali relativi alla prima tranche, ecco la risposta: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Vediamo di mettere in chiaro quali segni, tra gli appena citati, sono stati valutati fortunati e quali invece quelli costretti a stare "alla finestra".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 29 settembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 29 settembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 29 settembre vede per molti del segno un periodo davvero pieno di sorrisi. per l'amore, tutto procederà decisamente a gonfie vele in questo giorno, grazie anche agli influssi armonici delle stelle. Avrete voglia di passare molto tempo con il vostro o la vostra partner e magari di dedicare la maggior parte delle vostre energie alla costruzione di un rapporto definitivo. Single, un incontro emozionante attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni, ovviamente da godere sotto un cielo stellato.

La Luna vi renderà allegri, frizzanti e dinamici, pronta per farvi vivere la giornata con la carica giusta. Le cose si metteranno alquanto bene anche nel lavoro. Potrete infatti contare sulla vostra innata voglia di fare. Con delle buone basi potreste concludere ottimi affari e contratti importanti.

Toro: ★★★★. Si intravvede un giovedì abbastanza tranquillo.

Esprimere i vostri sentimenti non in questo momento non è mai stato così facile. Gli influssi armonici di Plutone e Mercurio insieme a Venere vi renderanno romantici come non mai, ma soprattutto pronti ad aprire il vostro cuore alla persona che amate. Preparatevi per realizzare qualcosa che vi sembrava impossibile fino a poco tempo fa, perché le stelle vi aiuteranno ad affrontare il mondo con piglio deciso e brillantezza intellettuale.

Malgrado le incertezze e l’inquietudine di fondo, la vostra intesa di coppia è e resta solida, soprattutto dal punto di vista affettivo. Erotismo a volontà. Nel lavoro, un progetto in cui non credevate più verrà portato nuovamente alla luce grazie all'interessamento di una persona intenzionata a sostenervi. Giornata in generale produttiva: qualche proposta potrebbe rendervi molto attivi.

Gemelli: ★★★. Periodo valutato con le "odiose" tre stelline riservate ai frangenti sottotono. In ambito amoroso quasi certamente sentirete il bisogno di ritrovarsi tra le braccia della persona amata, anche se in qualche caso l'intesa piena si presenterà alquanto difficile. La vostra natura irruenta si scontrerà con il vento gelido che spira dentro il vostro cuore in questi giorni.

Così, considerando anche le varie disarmonie messe in campo da alcuni astri, questo giovedì sarebbe meglio per molti di voi frenare piuttosto che aumentare il ritmo. Potrebbe essere abbastanza alta la probabilità di rovinare del tutto la serata per futili motivi. Single, sarete tentati, provocati e corteggiati: valutate a cosa potreste andare in contro e cosa invece potreste perdere. Ansia e stress vi costringeranno a qualche ora di riposo per non rischiare poi di rovinarsi la giornata con i soliti problemi (immaginari). Giornata lavorativa alquanto piatta, quasi negativa, soprattutto nelle prime ore. Per avere qualche cambiamento positivo dovrete avere ancora un po' di pazienza.

Oroscopo di giovedì 29 settembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un periodo davvero sorprendente si prepara per molti del segno. I ritmi saranno tranquilli e la relazione amorosa sarà piacevole e incanalata sempre più verso la serenità. Vi aspetta quindi una giornata semplice, eppure perfetta nelle mille angolature possibili. Diciamo che avete proprio bisogno di una giornata semplice e carina come questa, giusto per essere felici. Finalmente è arrivato il vostro momento positivo: Venere vi alleggerirà il cuore e vi renderà capaci di slanci felici verso la vostra metà. L'amore si risveglierà dentro di voi, dunque chi lo cercasse potrà molto presto incontrare nuove persone e, tra queste, potrebbe esserci la fiamma della passione.

Caparbi, seducenti e allegri vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti: alla fine basterà solamente scegliere. La vostra naturale competitività nel lavoro funzionerà in modo efficace. Sarete infatti invogliati a superare i vostri stessi successi e ci riuscirete.

Leone: ★★★★. Giornata abbastanza lineare con tanta calma e vivibilità, pur nella scontata normalità. Assaporerete un momento di notevole fusione emotiva con la persona che avete accanto. Sappiate fare tesoro di questa fase, giusto per capire la validità del rapporto d’amore. Se non vi sentiste abbastanza apprezzati e coccolati a sufficienza, forse sarà soltanto perché chi vi sta accanto dà poca l’importanza ai piccoli gesti.

State comunque tranquilli, le stelle coralmente saranno disposte a sorridervi, specie se aveste da poco iniziato una relazione. Starà poi solo a voi saper dar prova della dedizione e delle capacità affettive di cui siete capaci. In questa fase avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera anche se, forse, potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole. Dopotutto uno strappo alla regola si può fare e il tempo a vostra disposizione farà la differenza per stare sempre allegri. Oggi avrete le energie necessarie per realizzare i vostri progetti. Grazie ai potenti influssi che vi arriveranno dalle stelle viaggerete tranquilli.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, giovedì 29 settembre, vi vede piuttosto suscettibili.

Gli astri vi suggeriscono di stare lontano dal partner: sappiate che chi amate potrebbe farvi saltare i nervi o ferirvi. Potreste fare una pessima figura lasciandovi andare. Cercate di non farvi influenzare troppo dai discorsi altrui, perché potreste rimanerne delusi. Se aveste la sensazione che il partner abbia paura di raccontarvi alcuni dettagli della propria vita, siate dolci e vedrete che si aprirà come un libro. Single, non fate amicizie inopportune e soprattutto fate attenzione all’età: qualcuno più giovane di voi potrebbe non rispettare certe regole, approfittando della vostra sincerità. Evitate di creare conflitti con chi lavora con voi, in passato avete approfittato del loro aiuto, è quindi giusto essere grati.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 29 settembre.