Il primo weekend del mese di settembre prende il via. Arrivano di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 3 settembre 2022 con le novità astrologiche e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro in questa giornata.

Le previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: in amore gestire una storia in questo weekend sarà semplice, avrete la possibilità di superare ogni problema. Nel lavoro le esigenze non mancano ma attenzione anche dal punto di vista economico.

Toro: per i sentimenti è la giornata migliore visto che la Luna non è più in opposizione.

Nel lavoro le cose non andranno come vorreste ma comunque col tempo recupererete.

Gemelli: a livello sentimentale sono possibili delle discussioni per futili motivi, meglio mantenere un atteggiamento più tranquillo. Nel lavoro se arriva una proposta i nuovi progetti non sono comunque da abbandonare.

Cancro: in amore Venere torna favorevole, è un periodo utile per le coppie che vogliono definire una storia. A livello lavorativo sono possibili cambiamenti, c'è da recuperare un po' di stabilità.

Leone: a livello sentimentale la Luna torna favorevole per il weekend, avrete la possibilità di superare ogni difficoltà. Nel lavoro alcune questioni andranno riviste.

Vergine: in amore è un periodo che permette di risollevare una storia, i momenti complicati saranno finalmente superati.

Nel lavoro meglio staccare la spina se possibile.

Previsioni e oroscopo del 3 settembre 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale situazione astrologica interessante con la Luna che aiuta, avrete la possibilità di essere più sereni in questa giornata. Nel lavoro c'è qualcosa da dire da qui ai prossimi giorni.

Scorpione: per i sentimenti, con Venere che a breve non sarà più in opposizione, da ora il periodo è migliore. Nel lavoro avrete la possibilità di rivalutare alcune situazioni anche in vista della prossima stagione.

Sagittario: per i sentimenti Luna che entra nel segno, potranno arrivare buone sensazioni. Nel lavoro un progetto che portavate avanti da tempo ora potrà ripartire.

Capricorno: a livello sentimentale arrivano da ora in poi delle giornate importanti anche grazie a Venere, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro questioni economiche da dover rivedere visto che Giove è in opposizione.

Acquario: per i sentimenti Venere non sarà più in opposizione, quindi avrete la possibilità di superare ogni difficoltà. Nel lavoro è una fase di maggiore stanchezza da dover mettere da parte.

Pesci: in amore le coppie che vogliono lanciarsi in progetti importanti ora potranno farlo. Nel lavoro in questi giorni se è possibile sarebbe meglio cambiare qualcosa.