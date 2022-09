L'Oroscopo settimanale dal 5 all'11 settembre 2022 è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni. In analisi in questa sede è la prima settimana piena dell'attuale mese, valutata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni, nel contesto appartenenti alla seconda sestina zodiacale.

In questa sede metteremo in chiaro quali saranno i giorni fortunati e quelli ''no'', in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Naturalmente a fare da anello della bilancia tra positività e negatività sarà la qualità delle effemeridi.

Vediamo di scoprire insieme maggiori dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi svelare l'attesissima classifica a della settimanale per ogni singolo segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana comincia con tanto movimento in campo professionale. Stanno arrivando nuove chance ma non è detto che voi abbiate tanta voglia di cambiare strada: pensateci con calma, poi decidete. La vita sentimentale invece potrà contare su certezze confermate o in via di definizione. I rapporti a cui tenete sono sempre più stabili e anche eventuali bufere passeranno in fretta. Unico neo, l'inizio settimana: potreste sentirvi affaticati, in diverse situazioni o punti vista.

Vorreste pensare soltanto alla vostra vita privata, magari trascorrere più tempo con le poche persone che hanno conquistato la vostra fiducia. Invece dovrete navigare ancora per un po' in mezzo al caos: tenete duro, anche perché in compenso la serata vi regalerà momenti molto positivi.

La classifica settimanale per il segno della Bilancia:

Top del giorno sabato 10 settembre;

sabato 10 settembre; ★★★★★ venerdì 9, domenica 11;

★★★★ mercoledì 7, giovedì 8;

★★★ lunedì 5 settembre;

★★ martedì 6 settembre 2022.

♏ Scorpione: voto 6.

Settimana abbastanza buona, certamente non al massimo delle attese. Alcuni imminenti novità in campo professionale potrebbero farvi venire un po’ di magone, forse perché la vostra attuale situazione è caratterizzata da una certa stabilità; tenete presente, però, che il miglioramento passa sempre (o quasi) da una piccola, grande rivoluzione.

Cercate di avere maggiore fiducia nelle vostre possibilità. Si prevede qualche burrasca in campo sentimentale tra giovedì e venerdì: capita anche alle coppie più salde e nelle migliori famiglie, dunque non crucciatevi. E non pretendete di avere ragione a tutti i costi, il punto di vista altrui può essere valido come e più del vostro. Un sorriso, a volte, rimette a posto ogni cosa.

La classifica della settimana per il segno dello Scorpione:

★★★★★ sabato 10, domenica 11;

★★★★ lunedì 5, martedì 6, venerdì 9;

★★★ mercoledì 7 settembre;

★★ giovedì 8 settembre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Non male il periodo in analisi: tolti i due giorni del weekend (peccato!), i restanti saranno da vivere al meglio. Sabato o domenica infatti si prevede qualche burrasca in campo sentimentale: capita anche alle coppie più salde e nelle migliori famiglie, dunque non crucciatevi.

E non pretendete di aver ragione a tutti i costi, il punto di vista altrui può essere valido come e forse anche più del vostro. Un sorriso, a volte, rimette a posto ogni cosa. Martedì o mercoledì invece, l’amore vi regala emozioni intense e alimenterà importanti progetti per il futuro. È il momento ideale per rafforzare ulteriormente rapporti “storici” e dare il giusto assetto a quelli nati da poco. Per i single, invece, sono in arrivo belle novità a stretto giro.

La classifica settimanale per il segno del Sagittario:

★★★★★ martedì 6, mercoledì 7;

★★★★ lunedì 5, giovedì 8, venerdì 9;

★★★ sabato 10 settembre;

★★ domenica 11 settembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9.

Ottimo quasi tutto il periodo! La settimana comincerà con una ventata di novità per merito dell'arrivo di una superba Luna nel segno. Si apriranno orizzonti finora mai considerati, sotto forma di incontri con persone interessanti o proposte da valutare con attenzione. E’ il settore lavorativo quello più movimentato: badate a non lasciarvi sfuggire alcuna chance. Per quanto riguarda la vita privata, se siete ancora single sarà davvero impossibile frenare la vostra voglia di conquista. I familiari vi chiederanno aiuto e il vostro intervento sarà davvero determinante: complimenti! Buon periodo anche sul piano professionale: in questi giorni il lavoro di squadra sarà la vostra arma della vittoria.

La classifica della settimana per il segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 5 settembre (Luna nel segno);

lunedì 5 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 6, mercoledì 7, domenica 11;

★★★★ giovedì 8, sabato 10;

★★★ venerdì 9 settembre 2022.

♒ Acquario: voto 10. La Luna in Acquario in arrivo mercoledì renderà facili e persino piacevoli tutte le incombenze legate alla vita privata e alla famiglia. Forse non avete tutta la disponibilità economica necessaria, però riuscirete ugualmente a organizzare qualcosa di carino. Il lavoro andrà meglio rispetto ai giorni scorsi, continuate così. Il vostro carisma attirerà molti amici nella vostra orbita. In campo sentimentale non guasterebbe una maggiore audacia, soprattutto se una storia è agli inizi.

Procederete con decisione e determinazione lungo la vostra strada, fermarsi sarà praticamente impossibile e i provocatori troveranno un muro di gomma. L’ora del riscatto è arrivata in campo lavorativo, l’aspettavate da tanto...

La classifica settimanale per il segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 7 settembre (Luna nel segno);

mercoledì 7 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 5, giovedì 8, venerdì 9;

★★★★ martedì 6, sabato 10, domenica 11.

♓ Pesci: voto 8. Tanto entusiasmo e carica da vendere stanno per arrivare. Doveste solo cercare di indirizzarli nella giusta direzione. Al lavoro le cose andranno bene, anche se dovreste rimediare a un piccolo errore commesso nei giorni scorsi. Siete nel pieno di un periodo molto intenso, ma in fondo non è questo a preoccupare.

A voi le sfide piacciono, si sa. Piuttosto, a inizio settimana ci saranno momenti in cui potreste sentirvi soffocare per colpa di qualcuno o qualcosa. Per quanto riguarda la vita sentimentale, chi è in coppia metta in conto qualche discussione (per motivi futili, tra l’altro). I single, invece, saranno molto corteggiati. Non forzate le cose, rallentate e attendete tempi migliori. Chiedete soprattutto in consiglio alla persona amata, in tutti i casi non chiudetevi in un guscio. Sarà anche un buon momento per consolidare il vostro legame.

La classifica della settimana per il segno dei Pesci: