Giovedì 29 settembre troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre Venere viaggerà dai gradi della Vergine (dove risiede Mercurio) al domicilio della Bilancia (dove sosta il Sole). Plutone, invece, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno, intanto, permarrà in Pesci come Giove rimarrà nel segno dell'Ariete. Il Nodo Nord assieme a Urano, infine, proseguiranno il transito in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Bilancia, meno entusiasmante per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: affabili. Un po' per merito della riflessiva Luna nel loro Elemento e un po' per l'opposizione Nettuno-Venere in onda nelle prime ore mattutine, i nati Cancro potrebbero risultare più concilianti del solito nel ménage amoroso questo giovedì e ciò sarà apprezzato di buon grado sia dal partner che dalla prole.

2° posto Bilancia: serata romantica. La voglia di ritagliarsi una parentesi romantica con la persona del cuore parrà, nel corso del 29 settembre, farsi sempre più imponente col trascorrere delle ore nelle menti dei nati Bilancia. Arrivati a sera, difatti, saranno presumibilmente in molti del segno Cardinale a godersi una cena a lume di candela.

3° posto Scorpione: dietro l'apparenza.

Secondi fini e dietrologia nascosti dietro gesti e parole altrui sembreranno oltremodo evidenti ai nati Scorpione in queste ventiquattro ore, col segno Fisso che preferirà farne tesoro senza replicare in alcun modo.

I mezzani

4° posto Pesci: metabolizzazioni. Giornata che potrebbe rivelarsi particolarmente utile ai nati Pesci, soprattutto a seconda e terza decade, per metabolizzare un accadimento passato che gli ha provocato sofferenza.

Esercizio esistenziale nel quale sarebbe meglio che il dodicesimo segno zodiacale si adoperi in solitudine.

5° posto Gemelli: bandiera bianca. Dall'ora di pranzo in poi, il primo segno D'Aria potrebbe accorgersi come nel giorno in questione sarà controproducente sottolineare ogni genere di manchevolezza altrui. A tal proposito, i nativi preferiranno di gran lunga sventolare una metaforica bandiera bianca, grazie alla quale sapranno apprezzare ciò che gli accadrà con maggiore consapevolezza.

6° posto Leone: attratti dall'insolito. Nella seconda parte di questo giovedì settembrino, il parterre astrale indurrà, c'è da scommetterci, i felini a essere attratti da qualcosa o qualcuno mai sperimentato prima. Voglia che i nativi potranno soddisfare visitando un luogo mai visitato sino a quel momento e/o lanciando in un corteggiamento con una persona ben al di fuori dai loro standard fisici e caratteriali.

7° posto Ariete: irrequieti. Modi bruschi e un fare indisponente condiranno probabilmente l'atteggiamento del primo segno di Fuoco questo giovedì, con l'irrequietezza nativa che parrà divenire più imponente nella cerchia amicale.

8° posto Capricorno: rinunce. Il terzo segno di Terra, durante questa giornata autunnale, potrebbe trovarsi costretto a rinunciare a una spesa abituale per permettere a una persona cara di acquistare un bene o un servizio, ad esempio evitando di comperare i biglietti per lo stadio per spendere il denaro in libri per la scuola dei più piccoli.

9° posto Sagittario: indecifrabili. Il trambusto planetario in onda, alleggerito solo parzialmente dallo spostamento venusiano, avrà buone chance di rendere indecifrabile l'atteggiamento degli arcieri sia nel luogo di lavoro che tra le mura domestiche.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: prendersi la colpa. La prima decade di casa Vergine, durante questo giovedì d'inizio stagione, potrebbe essere incline a mettersi alla ricerca di un capro espiatorio, così da giustificare eventuali fallimenti avvenuti nel recente passato. Sebbene puntare il dito si rivelerà senz'altro la via più facile da perseguire, i nativi farebbero meglio ad assumersi le loro responsabilità.

11° posto Toro: imprevisti. Un contrattempo di natura pratica, magari presentatosi già qualche giorno fa, potrebbe far nuovamente capolino questo giovedì in casa Toro, coi nativi che saranno chiamati a trovare una soluzione definitiva per venirne finalmente a capo.

12° posto Acquario: amore in secondo piano. Tra le priorità del quarto segno Fisso in queste ventiquattro ore potrebbe mancare all'appello l'amore in tutte le sue forme, coi nativi che saranno più orientati a faticare al lavoro o a trascorrere delle ore scanzonate in compagnia delle amiche storiche.