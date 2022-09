I nati sotto il segno dl Sagittario devono essere un po' più pazienti secondo l'oroscopo del 2 ottobre. I Pesci, invece, devono avere maggiore cura di se stessi e dei propri bisogni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: prendetevi più cura di voi stessi e dei vostri bisogni. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, cercate di essere un po' meno ingenui.

11° Vergine: spesso tendete a dare per scontate cose o persone e questo è un grande errore. Cercate di non farvi condizionare l'umore da agenti esterni. In questo periodo siete particolarmente lunatici.

10° Bilancia: bene il lavoro secondo l'Oroscopo del 2 ottobre, ma in amore è necessario fare un po' di chiarezza. Se ci sono state delle discussioni di recente è necessario fare qualcosa per rimettere le cose a posto, non siate orgogliosi.

9° Leone: la fortuna gira dalla vostra parte, ma meglio non fare passi azzardati. in amore dovete essere cauti. Meglio non esporsi troppo libri aperti, certe cose vanno scoperte poco alla volta.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: buon momento per cominciare un nuovo progetto. Le stelle vi esortano ad essere un po' più propositivi. L'Oroscopo del 2 ottobre vi invita ad essere pazienti in amore.

7° Scorpione: i nati sotto questo segno stanno alternando momenti pieni di voglia di fare e di spirito d'iniziativa ed altri di apatia totale.

Cercate di trovare la via di mezzo in modo da essere equilibrati.

6° Acquario: in amore potrebbe esserci qualche sorpresa inattesa. Attenti ai conti in sospeso con il passato, altrimenti potreste correre il rischio di incappare in qualche problema.

5° Cancro: anche quando pensate di non riuscire a fare una cosa, potreste rimanere stupiti.

Gettatevi a capofitto in certe situazioni e non abbiate paura di osare.

Oroscopo primi quattro segni del 2 ottobre

4° in classifica Sagittario: in guerra e in amore tutto è permesso, ma cercate di non calpestare i sentimenti delle persone a cui tenete. In ambito professionale ci sono dei risvolti, ma dovete essere pazienti.

3° Capricorno: nel lavoro stanno per arrivare dei cambiamenti, ma cercate di non prendere delle decisioni troppo affrettate.

Se necessario, lasciatevi consigliare da una persona cara.

2° Ariete: se fino a questo momento vi siete risparmiati, adesso è tempo di osare. Non tiratevi indietro, soprattutto per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 2 ottobre vi invitano a seguire il vostro cuore. Se siete stati incerti su una decisione, adesso avrete le idee molto più chiare. Per tale ragione, allargate i vostri orizzonti.