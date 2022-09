L'oroscopo di sabato 3 settembre mette in luce tutti i cambiamenti che investiranno i segni zodiacali. La loro vita lavorativa, sentimentale e sociale subirà l'impatto delle influenze astrali. Le previsioni zodiacali si pongono l'obiettivo di sottolineare le novità più significative del giorno. Inoltre, verrà anche riportata la classifica finale per fare chiarezza sul quadro generale.

Nel dettaglio, Pesci, Acquario e Cancro si getteranno tra le braccia del partner, mentre Leone, Capricorno e Gemelli preferiranno mantenere un atteggiamento più sobrio.

Vergine, Toro e Bilancia verranno colti di sorpresa, al contrario di Ariete, Sagittario e Scorpione che preferiranno prendersi una piccola pausa.

Oroscopo e voti del 3 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'eccessiva stanchezza diventerà una priorità. Non potrete più fare finta di nulla. Avrete bisogno di elaborare un piano per affrontare la situazione. Prendervi una piccola pausa da ciò che vi causa stress potrebbe rappresentare la strada giusta. L'Oroscopo vi consiglia di non temere il giudizio di amici e parenti. Voto 5.

Toro: avrete la sensazione di non avere più punti di riferimento. Da una parte, sarete spaventati, però, dall'altra, vi sentirete in grado di fare qualunque cosa. A rovinare questo momento saranno le lamentele del partner.

Purtroppo, farà fatica a condividere le vostre idee e si opporrà con estrema determinazione. Voto 6.

Gemelli: questa giornata vi offrirà la grinta necessaria per intraprendere un viaggio inaspettato. Accoglierete i cambiamenti con grande energia, soprattutto quelli riguardanti la sfera sentimentale. Smetterete di prendere le distanze dai vostri sogni e comincerete a lottare per realizzarli.

Voto 7.

Cancro: avvertirete un calore del tutto nuovo nel vostro cuore. Rimarrete sorpresi, ma farete di tutto per non lasciarvi sfuggire questa sensazione. Vi avvicinerete a una persona speciale che, sarete certi, potrà rendervi davvero felici. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non abbandonare i vostri sogni. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali e pagelle del giorno 3 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: adotterete un atteggiamento diverso rispetto al passato. Sentirete la necessità di modificare l'organizzazione quotidiana. Avrete bisogno di più tempo per potervi dedicare al lavoro e alle vostre passioni. Per fortuna, riuscirete a trovare la strategia vincente per l'attuale situazione. Voto 8.

Vergine: non riuscirete a pianificare ogni aspetto di questa giornata. Proverete a organizzare i dettagli principali, ma alcuni eventi vi spingeranno a intraprendere una direzione diversa. Questo potrebbe essere motivo di crescita personale e di riflessione. L'oroscopo vi consiglia di non sprecare l'opportunità. Voto 6.5.

Bilancia: sarete pronti ad affrontare l'ignoto. Amerete le sorprese del partner, ma non sarete altrettanto soddisfatti di quelle sul lavoro. Sentirete il bisogno di abbracciare una determinata routine, ma non vi tirerete indietro. Il vostro orgoglio, infatti, avrà la meglio su qualsiasi cambiamento. Voto 5.5.

Scorpione: non riuscirete a fare ordine tra le vostre emozioni. I pensieri negativi avranno la meglio e il lavoro non vi consentirà di rilassarvi. Il partner esprimerà tutta la sua preoccupazione e anche gli amici saranno piuttosto tesi. Potrebbe essere il momento giusto per mettervi alla ricerca di una nuova valvola di sfogo. Voto 4.

Astrologia di sabato 3 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: prima di dare inizio a una nuova fase della vostra vita, vorrete prendervi una pausa dalla quotidianità. Sentirete il bisogno di allontanarvi dal caos cittadino e di recarvi in luoghi adatti allo spirito. La natura avrà una forte influenza su di voi, ma il lavoro potrebbe causare qualche piccolo ostacolo. Voto 4.5.

Capricorno: vorrete essere degni della fiducia del capo e dei colleghi di lavoro. Vi impegnerete al massimo per raggiungere i risultati sperati, anche se questo vi costringerà a sacrificare buona parte del vostro tempo libero. Le attenzioni del partner e quelle degli amici vi faranno sentire amati. Voto 7.5.

Acquario: riverserete tutte le vostre migliori intenzioni nel rapporto di coppia.

La vicinanza della persona amata vi infonderà moltissimo coraggio. Avrete la forza di prendere delle decisioni controverse che, apparentemente potrebbero essere controproducenti. In realtà, vi condurranno lontano. Voto: 9.

Pesci: l'amore non avrà alcun segreto per il vostro segno. Vi lascerete trascinare dalla corrente delle emozioni, senza mettere in dubbio i sentimenti provati. Aprire il cuore al partner vi consentirà di sviluppare una percezione completamente diversa del mondo. Anche i più piccoli avvenimenti, infatti, assumeranno un nuovo significato. Voto 9.5.

Classifica finale del 3 settembre dei 12 segni zodiacali