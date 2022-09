L'oroscopo della giornata di sabato 3 settembre prevede i nativi Sagittario in piena stagione degli amori, e con la Luna nel segno, daranno il massimo in amore, mentre Leone sarà innamorato ma nostalgico al tempo stesso. Marte in quadratura toglierà energie ai nativi Vergine, mentre Bilancia riuscirà a prendersi le sue rivincite, non solo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo di sabato 3 settembre.

Previsioni oroscopo e pagelle di sabato 3 settembre 2022 segno per segno

Ariete: vi sentirete sempre sicuri di voi stessi in amore grazie a questo cielo che splende per voi.

Certo, potreste essere un po’ pensierosi, preoccupandovi del benessere della persona che amate, ciò nonostante riuscirete sempre a dedicare la giusta dose di amore alla vostra fiamma. In ambito lavorativo l'effetto di Mercurio opposto si farà sentire, ma voi avrete ancora il sostegno di Giove e Marte per poter fare un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna non sarà più opposta, ma a complicare la vostra vita sentimentale ci penserà Venere in quadratura. In amore, single oppure no, ultimamente vi state facendo sopraffare dai problemi e dagli affanni, da non riuscire più a concentrarvi su quelle cose che contano davvero. Cercate di capirlo, e dare la giusta priorità alle persone che amate. Nel lavoro Mercurio vi terrà sull'attenti, aiutandovi a evitare inutili errori.

Voto - 6️⃣

Gemelli: cuori agitati in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe mettere alla luce problemi da risolvere tra voi e la vostra anima gemella. Soprattutto se vi troverete dalla parte del torto, dovrete ammettere le vostre responsabilità. Nessun problema invece sul fronte professionale.

Con queste stelle, sarete spesso nelle giuste condizioni per dimostrare tutto il vostro potenziale. Voto - 7️⃣

Cancro: non aspettatevi di conquistare la persona che amate solo con il fascino, perché per amare davvero una persona servono anche i fatti. Sul fronte professionale questo cielo sembra essersi schierato contro di voi, e vi sentirete quasi bloccati con i vostri progetti lavorativi.

Attenzione alle scelte che prenderete, perché potrebbero rivelarsi inadatte a voi. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, i buoni sentimenti non mancheranno in questo inizio di fine settimana. Sarete dunque fortemente innamorati delle persone a cui tenete di più, ma un pizzico di nostalgia potrebbe anche assalirvi, forse perché sentirete la mancanza di una persona importante nella vostra vita. Sul fronte professionale avrete una gran voglia di dimostrare quanto valete. Proprio per questo, non dovrete prendere i vostri progetti sottogamba. Voto - 8️⃣

Vergine: con Marte in quadratura dal segno dei Gemelli, non avrete un grande quantitativo di energie da spendere secondo l'oroscopo di sabato 3 settembre, soprattutto sul fronte lavorativo.

Questo però non vorrà dire che idee e intraprendenza non vi mancheranno. Cercate dunque di portare avanti i vostri progetti, un passo alla volta, senza chiedere troppo e subito. In amore ci sarà la Luna in quadratura a darvi fastidio, e i rapporti con le persone che amate potrebbero non essere così affiatati. Voto - 6️⃣

Bilancia: con astri come Mercurio, Marte e Saturno in ottimo aspetto, riuscirete a riprendervi le vostre rivincite, soprattutto in ambito lavorativo. È arrivato dunque il momento di esprimere al meglio le vostre abilità, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penseranno la Luna e Venere a farvi sentire amati e apprezzati dalla persona che amate.

Voto - 9️⃣

Scorpione: non un cielo ottimale in questo inizio di weekend per voi nativi del segno. Non aspettatevi un ottimo affiatamento tra voi e la persona che amate, quando ci saranno molte cose da sistemare. Mostrate dunque responsabilità, e voglia di andare avanti, e vedrete che il resto verrà da sé. Sul fronte lavorativo recuperare terreno sarà quasi una priorità per voi, e con il giusto impegno riuscirete con il tempo a mettere insieme discreti successi. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete nel pieno della stagione degli amori grazie a questa Luna in congiunzione, e questa Venere in trigono dal segno amico del Leone. Single oppure no, queste ultime giornate d'estate potrebbero rivelarsi assolutamente romantiche per voi.

Molto bene anche in ambito professionale, anche se le energie non saranno il massimo per via di Marte opposto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata di sabato, ciò nonostante non aspettatevi nulla di particolarmente romantico. Single oppure no, in ogni caso, nulla vi vieterà di provare a sentirvi più vicini alla persona che amate. In ambito lavorativo dovrete essere più coordinati e organizzati in quel che fate se volete aspirare a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna tornerà a mettersi in una posizione migliore, e vi darà una mano per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere in opposizione però, attenzione a non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto voi cuori solitari in cerca di conquiste.

Sul fronte lavorativo sarete maestri in quel che fate, merito anche di questo cielo favorevole. Con il giusto impegno, sarà possibile mettere insieme risultati davvero convincenti. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco convincente a causa della Luna in quadratura. Ultimamente la vostra relazione procede tra alti e bassi, e dovrete trovare la giusta costanza e voglia di amare nei confronti della vostra fiamma. Anche sul fronte professionale non sempre avrete le idee chiare su come agire con i vostri progetti. Voto - 6️⃣