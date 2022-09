L'Oroscopo di domani è pronto a scommettere sulla bontà della giornata. Ad essere valutato il primo giorno di weekend: ansiosi di sapere cosa potrebbe regalare di interessante il periodo? Andiamo pure a scoprirlo insieme dando subito spazio alle previsioni zodiacali del 3 settembre 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Target, la scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 3 settembre, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 3 settembre, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 3 settembre indica che potreste sentirvi un po' giù.

Dunque, il periodo no presto sarà solo un ricordo. Vi piace avere una relazione movimentata? Bene, ma non stuzzicate troppo il partner, poiché alla fine potrebbe prendervi in parola! Dovreste invece cercare dei metodi nuovi per vivere la vita di coppia in modo da non avere più i soliti problemi. Single, non sarà la giornata adatta per osare o chiedere più del dovuto. Aspettate che le acque si calmino perché siete troppo poco ricettivi agli stimoli e questo invece che aiutarvi vi allontanerà dai vostri obiettivi. Tante delusioni hanno messo a dura prova il vostro ottimismo, eppure le amiche stelle vi rassicurano sulla possibilità d'incontrare al più presto (finalmente!) il vero amore. Nel lavoro, la giornata vi vedrà indaffarati e anche molto affaticati.

Alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ripagato e la soddisfazione vi renderà particolarmente felici.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza positiva. In campo sentimentale, potrete ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner facendo qualcosa capace di rompere la solita routine quotidiana. Umore brillante e grande carica di ottimismo: li utilizzerete su tutti i fronti, per sfruttare come meglio potete questo giorno, oppure per compiere passi avanti nella vita a due.

Una bella notizia, oppure un regalo gradito, animerà la partenza del nuovo weekend, facendo passare in secondo piano qualche screzio o piccolo litigio avuto con la persona amata. Single, la fortuna vi faciliterà molto nei contatti, nelle amicizie, nelle iniziative. La vostra agenda s'infittirà di appuntamenti e per questo sarete soddisfatti moralmente.

Più che mai avrete fascino da vendere, sarete irresistibili e avrete la conferma che la strada che avrete preso sarà quella che vi renderà felici, nonostante le continue curve. Nel lavoro, gli affari andranno a gonfie vele. Regolarizzate le spese e cercate di tenere tutto sotto controllo.

Gemelli: ★★★★★. Ottimo inizio weekend. In amore, si alzerà il sipario su una giornata molto positiva. La Luna vi infonderà ottimismo e volontà di armonizzare la vita a due. Un recente fraintendimento intervenuto tra conviventi si rasserenerà e godrete di un nuovo le gioie ella vita a due. Il vostro tipico slancio generoso avrà modo di esprimersi in tutta la sua intensità. Con la persona amata vi spenderete affinché chi avete accanto abbia le condizioni migliori di benessere.

Single, in questa giornata potrete dedicarvi a voi stessi, al vostro corpo, alla vostra mente e nessuno vi disturberà. Anche gli altri saranno in perfetta armonia con voi: non potrete pretendere compagnia migliore di quella che avete! I rapporti interpersonali saranno distesi, armoniosi, non vi sarà alcuna nuvola minacciosa a disturbare. Sarete così di ottimo umore, avrete le energie giuste per portare a termini gli impegni che vi si presenteranno. Nel lavoro, nuove entrate economiche e interessanti collaborazioni aumenteranno la vostra autostima.

Oroscopo di sabato 3 settembre, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Preparatevi a volare in amore. Per i sentimenti infatti, il partner gioirà con voi per questa giornata piena di colpi di scena e questo vi riempirà il cuore di gioia.

Mercurio tirerà fuori il vostro lato più estroso e fantasioso, dandovi la possibilità di vivere una giornata emozionante e forse sorprendente. Un sabato ultra dinamico vi attende, prospettandovi la possibilità di trovare un’intesa sentimentale e fisica perfetta, sia che siate in una coppia stabile oppure in un legame nato da poco. Single, il giorno si profila denso di soddisfazioni: ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Avrete una gran voglia di stare in mezzo alla gente e magari anche trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. Sarete la star del giorno, tutti vorranno parlarvi e chiedervi consigli, sarete al centro dell'attenzione: la vita sociale toccherà punte molto alte.

Nel lavoro, la giornata sarà all'insegna dell'ambizione: coraggio, avete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo!

Leone: ★★★★. In amore vi sentirete particolarmente leggeri e di buonumore. Grazie anche agli influssi armonici della Luna, il ritmo della vostra giornata sarà piacevole, divertente ma mai affannato. Saprete ritagliarvi dei momenti romantici con il partner. Le stelle amiche vi favoriranno per tutto ciò che riguarda la vita a due. Ogni emozione verrà amplificata in positivo e riuscirete finalmente ad esprimere l'affetto al vostro compagno di vita in modo concreto. Single, la vita amorosa registrerà un crescente successo, sarete ricercatissimi e corteggiati, gli altri vi troveranno molto attraenti e dotati di un fascino particolare, decisamente fuori dal comune.

Finalmente la ruota della fortuna girerà nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognate da tempo. Nel lavoro, la vostra razionalità vi porterà lontano. Potrete contare su quella per riorganizzare l'agenda in modo efficiente.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 3 settembre, vede il periodo in stallo. In campo sentimentale, la persona amata forse non vi considera più di tanto e questa distanza emotiva potrebbe farvi soffrire molto più di quello che pensate. Cercate di avvicinarvi voi, in maniera decisa ma rispettosa e provate a capire come cambiare la situazione. Sarebbe comunque meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole.

Non peccate d'ingenuità, ma sappiate essere dolci e comprensivi con il partner. Presto la vita di coppia sarà molto più gratificante. Cercate delle parole delicate, di conforto, per far capire a chi amate che potrà sempre contare su di voi. Single, dovreste difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti e magari inventa storie sul vostro conto. In questa giornata qualcuno potrebbe farvi arrabbiare e alla fine potreste anche non reggere più. Lo scontro sarà inevitabile, anche perché non è detto che coloro che vi sono intorno riescano a trattenersi a loro volta dal rinfacciarvi ciò che non va. Nel lavoro, batterete un po' la fiacca, ma non demorderete: carburerete poco ma non vi fermerete.

