L'oroscopo di lunedì 12 settembre è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche pongono grande attenzione alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. I pianeti, grazie ai loro transiti, definiranno l'andamento della giornata. Alla fine, sarà presente anche la classifica conclusiva per offrire un quadro generale sull'influenza delle stelle. Inoltre, accanto a ogni profilo, comparirà il rispettivo voto.

Previsioni astrologiche di lunedì 12 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: penserete in grande. Non vi accontenterete di realizzare i vostri sogni d'infanzia.

Avrete molti progetti in mente che, per alcun motivo, sarete disposti ad abbandonare. Purtroppo, però, non potrete farcela da soli. Sarà essenziale ricevere il supporto di altre persone, soprattutto se condivideranno la vostra visione. Voto 7.

Toro: avrete la sensazione di vivere sotto un incantesimo d'amore. Proverete dei sentimenti travolgente per il partner. La vostra relazione sarà caratterizzata da una grande passione e dal desiderio di scoprire la personalità dell'altro. Vivrete un momento magico che potrebbe trasformarsi in nuovi progetti per il futuro. Voto 9.

Gemelli: sarete un po' turbati dagli ultimi avvenimenti. Lo stress rischierà di prendere il sopravvento sulla vostra serenità.

Avvertirete il bisogno di prendervi una piccola pausa dal posto di lavoro. Sicuramente, in questo modo, riuscirete a ricaricare le batterie. Non tutti, però, vi comprenderanno. Voto 4.

Cancro: avrete voglia di mettervi in gioco. Non vi tirerete indietro davanti agli ostacoli, soprattutto a quelli posti dai vostri colleghi. Dimostrerete di avere un'immensa forza interiore.

Sarete determinati ad andare avanti per la vostra strada e ad includere tutte le persone care. Il loro affetto vi riempirà il cuore di gioia. Voto 7.5.

Oroscopo del 12 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete paura di non riuscire a portare a termine tutti gli impegni della giornata. Purtroppo, ultimamente, avete dedicato un po' troppo tempo alle vostre passioni.

Il capo e i colleghi non saranno affatto felici. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a rimettervi in carreggiata: ancora niente è perduto. Voto 5.5.

Vergine: la giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Proverete sentimenti talmente contrastanti da non riuscire a focalizzare l'attenzione sulle cose davvero importanti. Il lavoro passerà in secondo piano e anche il rapporto con gli amici non sarà vivo come sempre. Attenzione a non tirare troppo la corda. Voto 6.

Bilancia: vi dimostrerete pronti a conoscere nuove persone. Avvertirete il desiderio di ampliare il vostro gruppo di amici. Vorrete trovare personalità affini alle vostre, con le quali condividere momenti di gioia e altri di incertezza.

Per fortuna, sarete in grado di ottenere l'attenzione degli altri. Il vostro cuore ne gioverà. Voto 8.5.

Scorpione: inizierete a sentirvi molto meglio. Dovrete ancora affrontare un periodo ricco di ostacoli, ma la presenza di amici fidati vi consentirà di osservare il mondo da un altro punto di vista. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a concentrarvi sui vostri progetti: avrete dato da offrire in futuro. Voto 6.5.

Previsioni zodiacali del giorno 12 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il rapporto di coppia vi porterà lontano. Crederete ciecamente nel partner. Vi fiderete delle sue parole e sacrificherete diversi aspetti della vostra vita pur di stargli accanto.

Le previsioni astrologiche del 12 settembre, però, vi consigliano di fare attenzione: non è oro tutto ciò che luccica. Voto 5.

Capricorno: sarete molto intraprendenti. Sarà davvero difficile imbrogliarvi. Prima di prendere una decisione, analizzerete tutte le opzioni disponibili. Non vi farete intimorire da chi, apparentemente, avrà più potere di voi. Saprete risolvere ogni tipo di situazione grazie alla vostra perspicacia. Voto 8.

Acquario: vi posizionerete in cima alla classifica. Questa giornata vi donerà tante nuove opportunità. Finalmente, vi sentirete davvero pronti a essere voi stessi. Esprimerete le vostre emozioni con decisione, senza paura di essere giudicati. Questo vi consentirà di ottenere ottimi risultati sul lavoro e di conoscere persone nuove.

Voto 9.5.

Pesci: smetterete di credere nel potere dei sogni. Le recenti delusioni, purtroppo, vi hanno spinto a intraprendere una strada ben lontana dalla vostra personalità. Il cambiamento non passerà inosservato agli occhi del partner e degli amici. Tutti cercheranno di aiutarvi in modo da permettervi di ritrovare la vostra luce. Voto 4.5.

Classifica del 12 settembre di tutti i segni zodiacali