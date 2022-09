L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 settembre 2022. In primissimo piano la seconda parte delle analisi astrologiche di martedì, in questo caso indirizzate ai segni della seconda sestina. Pronti a scoprire chi avrà "vita facile" in questo secondo giorno della settimana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 settembre consultando il responso delle stelle in merito ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: focus su attività di lavoro e riguardo i sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si profila un periodo abbastanza alla portata, non esente comunque da lievi intoppi. Se nel frattempo non potete fare a meno di dire ciò che pensate ad una persona che ha deluso le vostre aspettative, cercate almeno di farlo con le dovute maniere. Opponete solo critiche costruttive, evitando di tirare in ballo argomentazioni di natura personale. Nel lavoro, anziché infastidirvi, le difficoltà vi spingono a dare il meglio di voi. Pianificate nuove strategie per battere l'eventuale concorrenza. In amore invece, forse troverete da ridire sull’operato e sulle decisioni del partner, ma non avrete il coraggio di contrastarlo di fronte ad altre persone (peccato!).

Intanto la prima regola da seguire per ritrovare la forma migliore è quella di dare un taglio a malesseri immotivati e pensieri cupi: risultato garantito!

Scorpione: ★★★★★. Un martedì davvero molto positivo si prospetta per tantissimi del segno. Tutto infatti filerà liscio e i vostri progetti veleggeranno felicemente in porto, ovviamente se non vi lascerete travolgere da emozioni disordinate e tumultuose.

Probabile calo della razionalità a favore dell'istinto, giusto per dare modo di contrastare efficacemente eventuali malumori provocati da qualcosa o qualcuno molto vicino a voi. Nel lavoro intanto, per portare a termine alcuni vostri impegni, dovrete darvi una certa disciplina e rispettarla. Valutate con cura le precedenze e non perdete tempo in inutili illusioni.

In amore invece, non è escluso che vi sentiate un po' malinconici. Per riprendere il via ci vorrebbe una dose industriale di coccole come propellente. Una passeggiata in mezzo al verde servirà certo a scaricare le tensioni dei giorni scorsi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 13 settembre invoglia al sorriso: un nuovo periodo si prospetta all'orizzonte. Grazie alle favorevoli congiunture astrali sarete estroversi ed espansivi ed otterrete consensi dagli altri, sia nel pubblico che nel privato. Il vostro entusiasmo a volte è un po’ esagerato, ma così autentico che anche gli eccessi spesso vi vengono perdonati. Nel lavoro, la capacità di relazione vi aiuterà ad allargare il vostro giro: sfruttando ogni buona opportunità, presto potreste affermarvi anche in ambienti nuovi.

In amore tutto a gonfie vele. Vivrete con appagamento la quotidianità, la stessa che continua a dimostrarsi incondizionatamente favorevole. Considerato che a fine giornata le energie scarseggiano, riservatele ad attività un po’ diverse dal solito, magari anche frivole, ma che vi rendano sereni.

Oroscopo e stelle del 13 settembre, previsioni zodiacali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. In arrivo un po' di stress, forse generato da persone non troppo in sintonia con i vostri pensieri. Forse rimarrete un po’ spiazzati o delusi nel prendere atto che queste stesse persone, magari legate a determinate situazioni, possano apparire improvvisamente diverse da come pensavate. Al lavoro invece sembrerete inarrestabili: in questo momento, se potete, concedetevi un attimo di respiro.

Patti chiari e amicizia lunga, questo dovrà essere il vostro motto. Buttatevi intanto in una nuova impresa, se ci credete, ma pretendete che tutto sia fatto secondo le regole. In amore, lo sapete, non tutte le ciambelle riescono con il buco, neanche questo martedì in programma, irrimediabilmente rovinato dal vostro umore nero. Il benessere comunque lo si conquista, non si aspetta che cada dal cielo.

Acquario: ★★★★. Periodo abbastanza in linea con le attese. Qualche alto e basso non permetterà di adagiarsi sugli allori: alta la concentrazione e tutto andrà per il meglio, ok? Conferme rassicuranti molto presto arriveranno da persone assai vicine a voi. Se messi di fronte ad una scelta coinvolgente la famiglia, cercate di opere con serenità e prudenza.

Non contate troppo sugli sviluppi di un’iniziativa professionale, soprattutto dal punto di vista economico. Grazie alla Luna, gradualmente risalirà la capacità di concentrazione e l’equilibrio vi consentirà di migliorare il livello delle vostre entrate. In amore in questi giorni non siete proprio al massimo. Non siete tipi che manifestano il loro affetto con gesti teatrali, per questo dovete sforzarvi un po’ per addolcire l’atmosfera con partner, familiari e amici.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 13 settembre, preannuncia una giornata davvero molto serena, ricca di buone occasioni o opportunità da sfruttare su più fronti. Spunti creativi uniti a generosi slanci senz'altro riusciranno a movimentare al meglio alcuni vostri programmi.

L’ideale sarebbe organizzare una rimpatriata tra amici o magari una breve gita fuori porta, ovviamente per questo prossimo fine settimana. Nel lavoro poi, la vostra ambizione non si fermerà davanti a nulla! Se vi metterete in testa di raggiungere un traguardo, anche impegnativo, ce la farete senz'altro. In amore periodo molto frizzante. Una Luna festosa, sicuramente molto di parte, generosamente si presterà a proteggervi per tutto questo periodo. La disponibilità all’allegria alleggerirà ogni tipo di tensione, sia con il partner che con chiunque altra persona.