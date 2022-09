L'oroscopo di giovedì 22 settembre ha in serbo tante nuove sfide. Le previsioni astrologiche descrivono gli aspetti più importanti della giornata. In particolare, si concentrano sull'amore, sul lavoro e sulla vita sociale. I pianeti hanno una forte influenza sui segni zodiacali, ma le stelle non saranno benevole con tutti. Ad ogni profilo è associato il corrispettivo voto e, alla fine, è presente la classifica per una visione d'insieme.

Previsioni astrologiche di giovedì 22 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata inizierà in modo inaspettato.

Purtroppo, vi renderete conto di dovervi prendere una piccola pausa. Lo stress lavorativo e le pressioni sentimentali, infatti, potrebbero avere la meglio sul vostro equilibrio interiore. Se darete più spazio ai vostri hobby le cose potrebbero cambiare. Inoltre, sarà importante essere aperti a nuove conoscenze. Voto 4.5.

Toro: sarete al centro dell'attenzione. Vi piacerà animare le feste e dare maggiore vigore alle relazioni sociali. Non avrete paura di dire la verità, soprattutto se ciò non potrà avere conseguenze gravi. Non tutti, però, apprezzeranno il vostro modo di fare. Ci sarà chi cercherà continuamente la vostra compagnia e chi preferirà, almeno per il momento, prendere le distanze. Voto 6.

Gemelli: sarete in possesso di una grande autostima. Difficilmente, metterete in dubbio le vostre azioni. Eviterete di pensare al passato perché saprete di non poterlo cambiare. Al centro del vostro impegno, ci saranno solo il presente e il futuro. Avrete obiettivi ambiziosi, ma non impossibili da realizzare. Dovrete solo percorrere la giusta strada.

Voto 8.5.

Cancro: non riuscirete ad aprirvi totalmente con il partner. La vostra timidezza, infatti, vi impedirà di lasciarvi andare. Sarà in grado di leggervi dentro, ma non potrà intuire le mosse che compirete in futuro. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad acquisire maggiore fiducia in voi stessi e negli altri.

Questo passo darà inizio a un percorso intenso. Voto 6.5.

Oroscopo del giorno 22 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: riceverete una bellissima notizia. Finalmente, vi sentirete di nuovi i padroni della situazione. Vi piacerà avere tutto sotto controllo, ma non rinuncerete completamente al rischio. Inseguirete i vostri sogni con costanza e determinazione. Sarete intenzionati ad apprendere dai migliori. Le delusioni rappresenteranno uno stimolo per dare sempre il massimo. Voto 9.

Vergine: alimenterete la vostra curiosità con nuove scoperte. Sarete sempre pronti a imparare qualcosa di sorprendente. Le difficoltà non vi spaventeranno, soprattutto se sarete in compagnia delle persone giuste.

Le previsioni astrologiche del 22 settembre vi consigliano di non perdere di vista i vostri amici. I loro incoraggiamenti vi daranno forza. Voto 8.

Bilancia: non vi sentirete del tutto a vostro agio insieme agli altri. Vi offenderete facilmente e farete fatica a metabolizzare alcuni commenti. La solitudine, però, non costituirà una via di fuga, ma solo un mezzo per riflettere. Vi consentirà di soffermarvi sugli ultimi eventi e di acquisire una visione diversa di ciò che è accaduto. Il partner sarà comprensivo. Voto 5.5.

Scorpione: vi piacerà essere indipendenti. Non vorrete che gli altri si prendano cura di voi o si preoccupino eccessivamente. Dimostrerete di essere perfettamente in grado di badare a voi stessi.

Il lavoro rappresenterà un ottimo campo di prova. Scaltrezza e furbizia vi aiuteranno a non farvi influenzare dalle persone sbagliate, mentre energia e talento vi consentiranno di puntare al massimo. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e voti del 22 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarà il momento giusto per prendere decisioni coraggiose. Gli ultimi eventi, infatti, potrebbero spingervi a intraprendere un sentiero accidentato. La famiglia sarà molto preoccupata, ma anche il partner non potrà fare a meno di porsi delle domande. Solo il tempo vi aiuterà a comprendere cosa desiderate davvero dal vostro cuore. Voto 4.

Capricorno: sarete totalmente concentrati sul vostro lavoro. Non permetterete a nessuno di distrarvi perché dovrete occuparvi di questioni davvero importanti.

Vi renderete conto di essere diventati davvero bravi. Avrete ancora molto da imparare, ma sarete sulla giusta strada per raggiungere il successo. Gli amici potrebbero sentire la vostra mancanza. Voto 7.

Acquario: l'amore non avrà alcun segreto per voi. Finalmente, la relazione di coppia tornerà a rendervi felici. Avrete intenzione di organizzare una piccola sorprese per il partner, in modo da rendere ufficiale la vostra rappacificazione. Dal punto di vista lavorativo, sarete impegnati, ma questo non vi impedirà di godere del tempo libero. Voto 9.5.

Pesci: sarete un po' insicuri. Avrete paura che il partner vi stia per giocare qualche brutto scherzo. Forse, farete fatica a chiarire la situazione.

Gli amici cercheranno di aiutarvi e anche la famiglia si muoverà in vostro soccorso. Però, solo la persona amata potrà sciogliere i vostri dubbi. Nel frattempo, il lavoro rappresenterà una buona valvola di sfogo. Voto 5.

