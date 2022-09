È pronto l'oroscopo del 22 settembre. Che cosa accadrà in questa giornata ai dodici segni dello zodiaco? Sarà una giornata difficilmente gestibile oppure una giornata eccellente? Quali segni zodiacali si svegliano con il piede giusto? Quali, invece, si svegliano con uno stato d’animo negativo? Per conoscere tutte le novità amorose e lavorative delle stelle, di seguito trovate le previsioni dell’Oroscopo per la giornata di giovedì 22 settembre e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10.

Oroscopo del giorno 22 settembre: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – È una giornata meravigliosa con il sole che splende dentro di voi e illumina tutte le persone intorno a voi. Siete innamorati o forse siete pronti per innamorarvi? Non sottovalutate gli incontri perché qualcuno potrebbe diventare qualcosa di molto importante. Il vostro duro lavoro può benissimo essere valutato e ricevere i frutti dei vostri sacrifici passati. Buone notizie in arrivo per telefono, e-mail, chat. Voto: 8

Toro – Ottime prospettive di lavoro. Se state cercando un impiego, allora dovreste assolutamente inviare curriculum, presenziare ai colloqui, incontrare persone che possono darvi un posto che meritate per il vostro indubbio talento.

Non dovete rinunciare all’amore solo perché adesso non ne avete uno, o forse perché siete appena uscita da una storia irrecuperabile. Amore significa anche fare e ricevere un bel gesto da e verso un genitore, un animale, una persona in difficoltà. Voto: 7

Gemelli – Cercate di essere tranquilli, il nervosismo non vi aiuterà a vivere la vostra giornata.

Se le cose vanno male, non è sempre colpa degli altri ma anche vostra. Il lavoro, però, sembra andare bene e soprattutto sembra darvi le soddisfazioni che meritate. Forse c’è una persona che vi piace tanto e la state corteggiando in segreto, ma ancora non siete riusciti a conquistare il suo cuore. Forse non è interessata a voi, meglio cambiare aria.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 22 settembre: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Se siete single, ma avete l’opportunità di partecipare a un meeting, una festa, un incontro con gli amici, allora fatelo perché le nuove conoscenze potrebbero diventare molto importanti e tra queste un po’ d’amore in primavera. Siate felici e regalatevi una spesa extra, ma non andate molto oltre quello che potete effettivamente spendere. Voto: 7,5

Leone – Siete demoralizzati perché vi sembra che il lavoro non vada come vorreste. Siete in grado di cambiare le cose anche nei momenti bui, quindi, reagite e sfruttate la vostra capacità di risorgere dalle ceneri. Nel pomeriggio potrebbero esserci delle incomprensioni con un parente o un amico.

Cercate di non fare shopping perché forse i soldi sono il vostro tallone d’Achille in questo periodo. Voto: 6,5

Vergine – Guai a sentirsi persi in questo momento. Se pensate che tutto vada male è perché vi siete alzati con il piede sbagliato, ma vedrete che con il passare delle ore ritrovate uno spirito più sereno. Arrivano delle belle novità sul fronte amoroso, una notizia che vi renderà felice come non mai. Tuttavia, la serata è l’ideale per uscire in compagnia di persone fidate, se non potete farlo con il vostro partner d’amore. Voto: 7

Astrologia per il giorno 22 settembre: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Una buona notizia potrebbe arrivare per posta o per telefono e forse potrebbe riguardare una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore.

Pensate anche al fatto che adesso potete ottenere risultati soddisfacenti anche nel lavoro, magari riuscirete anche a ottenere un avanzamento nella professione. Siete ben considerati nella società. Trascorrere una bella serata in compagnia della persona che amate. Voto: 8

Scorpione – Forse vi sveglierete con un sogno da ricordare, e questo potrebbe spingervi a decifrare il messaggio nascosto del vostro sogno. Per il resto, la giornata sembra proseguire normalmente senza grandi scossoni e senza nessuna novità di rilievo. Non dimenticate di sentire dei veri amici e magari invitarli fuori a cena. Voto: 7,5

Sagittario – C’è qualcosa che vi turba, forse avete ricevuto una notizia che non vi fa chiudere occhio da un bel po’.

L’oroscopo vuole rassicurarvi, dicendo che molto presto questa sensazione di tristezza e di vuoto sparirà lasciando il posto alla serenità. Per questo, se avete la persona giusta al vostro fianco, consolatevi e fatevi coccolare. Il lavoro sembra andare bene anche se dovete cercare di mettere più forza di volontà e determinazione nelle cose che fate. Entrate economiche soddisfacenti. Voto: 7

Oroscopo e previsioni astrologiche di giovedì 22 settembre: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – Non avete nulla d’importante da fare in questa giornata, forse perché ieri avete fatto le ore piccole. Dovreste quindi essere meno negligenti del solito e non assumere compiti importanti perché fate più danni che altro.

L’amore diventa protagonista nelle ore serali, l’energia che viene dal vostro cuore porterà il vostro rapporto di coppia verso nuovi orizzonti. Siete davvero in sintonia con il vostro partner e insieme potreste dare vita a nuovi progetti. Voto: 7,5

Acquario – Per almeno 24 ore mettete in stand-by il lavoro e i problemi, e sfruttate questa giornata per occuparvi di voi stessi, oppure per fare una piccola gita fuori porta. Sarebbe sbagliato non partire, se il tempo lo permette. Sono, infatti, favoriti gli incontri casuali con persone apparentemente diverse da voi e che potrebbero portarvi qualcosa di utile. Aumentano i soldi per i liberi professionisti. Ottime relazioni emotive con i membri della vostra famiglia.

Voto: 7,5

Pesci – Finalmente riuscite a togliere la tristezza dal vostro cuore. Forse siete scoraggiati nella vita perché vi manca la persona di cui vi siete invaghiti oppure il lavoro non vi porta le soddisfazioni che cercate. L'oroscopo consiglia di affrontare la giornata con il sorriso e di farvi coccolare dal vostro amore o da un vostro carissimo amico. Attenzione a non perdere nessun oggetto, documento importante perché in questa giornata sembrate sbadati. Voto: 7