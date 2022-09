L'oroscopo di venerdì 23 settembre mette a confronto la giornata numero cinque dell'attuale settimana con i dodici segni dello zodiaco. Secondo le previsioni astrologiche sarà un periodo molto generoso verso alcuni segni, mentre per altri decisamente meno fortunati dovranno accontentarsi di stare alla finestra. In amore, per qualcuno non sarà una giornata esaltante, anche se per altri non mancheranno riscontri piacevoli. Curiosi di sapere come andrà la giornata per il vostro segno di nascita?

Di seguito tutti i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 23 settembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 23 settembre, da Ariete a Cancro

Ariete - Non potreste iniziare meglio questo quinto giorno della settimana. Di fatto, più di qualcuno del segno ritroverà il grande amore. Gli astri che contano vi guarderanno positivamente ed i risultati non mancheranno. Ogni iniziativa intrapresa si prevede con successo. Scelte importanti in arrivo: vedrete che la situazione volgerà, senza alcun dubbio, in vostro favore.

Toro - Un venerdì zeppo di contraddizioni. Benché la Luna vi sospinga verso il futuro, lo sguardo sarà rivolto all’indietro. Rimpianto per un passato che non c’è più? Dopo una fase di tensione avrete ragione del partner, ma con un notevole spreco di energie.

A causa della Luna “storta”, per pigrizia o per stanchezza faticherete a tenere il passo con gli impegni pratici della giornata. Pazienza!

Gemelli - Avanzerete per gradi, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Comincerete col liberarvi di certe zavorre, rimpianti e sensi di colpa in primis. In altri campi la situazione sarà ancora lontana dalle vostre aspettative, considerato quanto siete esigenti in certe cose.

Il consiglio di un esperto vi consentirà di agire al meglio e di sistemare molte cose. Un amico in difficoltà avrà bisogno della vostra comprensione: saprete fargli tornare il sorriso.

Cancro - Le stelle segnalano incontri propizi. Per alcuni saranno messaggeri di nuove, insperate opportunità di lavoro, o finanziarie; quando si parla di miglioramenti economici, il segno ritrova subito il buon umore e nuova voglia di agire.

Sarete invogliati alla calma e a fare le cose in modo sensato. Per quanto riguarda l'amore, invece, tutto si prevede nella solita normalità. Per molti Cancro potrebbero esserci ancora situazioni da sistemare. Problemi interessanti un'amicizia: fate attenzione sia oggi e soprattutto domani.

Oroscopo di domani 23 settembre, da Leone a Scorpione

Leone - È tempo di cambiamenti. State pronti ad acchiappare al volo delle occasioni che potrebbero essere importanti ed irripetibili. In amore lasciatevi travolgere da una situazione piccante; vi regalerà anche un bel romanticismo, scaldandovi il cuore con tanta dolcezza e sensualità. Tutto procede per il meglio in famiglia, e voi sentirete crescere dentro di voi una gran voglia di vivere, di divertirvi, di comunicare.

Chi è solo ed è in cerca dell’amore non deve scoraggiarsi.

Vergine - Per colpa di astri poco convincenti nei riguardi del vostro segno, senza dubbio venerdì vi sembrerà di trovarvi nel posto sbagliato e nel momento meno opportuno. Eppure, vinta l’iniziale diffidenza verso gli altri, quante cose potreste imparare in queste situazioni. Tirate i remi in barca, prendetevela con calma e, appena potete, partite per una vacanza. Potrà succedere di tutto in questo periodo, perché non avrete le idee chiare su voi stessi, tanto meno sulla vostra vita affettiva.

Bilancia - Tutto correrà alla velocità della luce: pensieri, parole e azioni. Mente, cuore e mani saranno collegati sulla stessa frequenza per agire in perfetta e magica sintonia.

Nel lavoro, tutto a cuor leggero e arriverete a sera ancora freschi come rose: pronti per un aperitivo con gli amici? Una certa agitazione sia mentale che fisica consiglierà di concedere qualcosa di più in termini di tempo ai vostri hobby e ai passatempi. Attenzione alle scelte poco oculate in campo economico. Non è certo un momento brillante per rischiare.

Scorpione - Sarà una giornata sottotono. Se ci fossero problemi da risolvere o questioni da chiarire, meglio affrontare tutto il prima possibile. Chi ha la persona giusta al proprio fianco, o un complice fidato, riuscirà a portare avanti eventuali progetti validi. Forse faticherete un po’ a entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa giornata.

Un lieve disagio forse vi acchiapperà di soppiatto. A casa e in cucina poi avrete un gran daffare: il vostro obiettivo è quello di stupire tutti con i vostri manicaretti.

Previsioni zodiacali del 23 settembre, da Sagittario a Pesci

Sagittario - Brillanti e di ottimo umore, non dovreste avere difficoltà nel portare a termine le varie incombenze. In amore il cuore batterà all’impazzata ma non avrete proprio il coraggio di dichiararvi. Tranquilli: i sentimenti si leggono senza timore. Nel lavoro l’atmosfera potrebbe essere migliorata e non di poco. Tenetevi lontano da un atteggiamento privo di qualunque spregiudicato arrivismo. Qualche piccola opportunità potrebbe far capolino nel settore finanziario: pensate a qualcosa in grado di far lievitare le entrate.

Capricorno - I raggi benevoli della Luna saranno ottimi per ristabilire gli equilibri nei rapporti. Saprete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole, ottenendo così il consenso di una persona che vi sta particolarmente a cuore. Incontri piacevoli vi faranno dimenticare le noie domestiche: in serata, una cena con gli amici renderà l’atmosfera disinvolta e frizzante. Il vostro consueto spirito pratico vi consentirà di agire con saggezza e fare le scelte giuste. Messaggini intriganti in arrivo.

Acquario - Serena ma niente affatto noiosa, la giornata, illuminata dai raggi della Luna promuoverà iniziative coraggiose o decisioni importanti. Proposte insolite da parte di una persona amica vi darà un po’ da pensare.

Utilizzando la vostra intuizione in modo creativo, espandendo i vostri interessi e imparando cose nuove, darete modo alle varie situazioni di evolvere a vostro vantaggio. Intanto, ne vedrete delle belle sul lavoro, specie se foste alle prese con un capo autoritario che non ammette distrazioni e strappi alle regole.

Pesci - L’oroscopo del giorno 23 settembre al segno dei Pesci invita a non pretendete troppo da sé stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Non rimandate le manutenzioni ordinarie. Meno propensi a sprecare risorse, questo venerdì avrete la necessità di concentrarvi sulle questioni pratiche. Tenete in considerazione un desiderio espresso dalla persona che amate, cercando di soddisfarlo.