L'Oroscopo del giorno 23 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. In primissimo piano il passaggio di Sole e Mercurio in Bilancia. Come sempre in questa sede a essere valutati i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Pronti a curiosare in merito a chi avrà massimo supporto astrale tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Tra i segni favoriti, oltre al già citato simbolo astrale di Aria, anche un segno di Fuoco: il Sagittario.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 23 settembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 settembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo venerdì con la coppia Sole-Mercurio in arrivo nel segno. Chi cercasse dolcezza oppure avesse desiderio di perdersi in un mare di emozioni, troverà in voi l'amante o l'amicizia ideale. Questo grazie anche alle tante stelle a favore. Immersi in una dolce e voluttuosa sensualità vi affiderete con fiducia alle iniziative del partner, pur praticando attivamente alla vita di coppia. Vi piace essere sedotti? Bene, avrete presto pane per i vostri denti... Bisognerebbe comunque iniziare a gestire, fin da adesso, ogni buona opportunità. Questa è una giornata assai interessante, ma soprattutto nei prossimi giorni sarà possibile rivedere una scelta fatta nel passato.

Scorpione: ★★★★. Le stelle preannunciano eventi piacevoli e assai costruttivi in vista del prossimo futuro. Ogni problema vi apparirà semplice o abbastanza risolvibile. Gratifiche e riconoscimenti in campo professionale potrebbero arrivare grazie al vostro ritrovato equilibrio emotivo nonché al giusto senso del dovere. Una lode alla splendida capacità di saper cogliere eventuali nuove realtà in modo oggettivo, dando loro il giusto valore.

La riuscita negli affari sarà buona: sia se si trattasse di far rientrare soldi che di riconquistare il cuore di una bella persona, tutto sarà sufficientemente protetto dalla buona sorte. Adesso è necessario recuperare la tranquillità interiore. I prossimi giorni potrebbero portare lievi incomprensioni con qualcuno che non la pensa come voi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 23 settembre svela una giornata splendida: pronti a volare? Vi potrete certamente aspettare il meglio da questa giornata, ma tutto quello che attenderete non sarà mai abbastanza per voi che avete sempre un'alta ambizione e un altro progetto pronto da realizzare. Dovreste al contrario fermarvi un attimo a riflettere su tutto quello che vi siete perso dietro falsi obiettivi, che poi non hanno portato a niente di positivo. Solo in questo modo potrete scremare impegni, situazioni o personaggi inutili da ciò che veramente conta. Resta sempre una situazione di disagio per il denaro. Purtroppo è da tempo che ci sono state forti spese, eppure ancora non vi riesce di recuperare.

Intanto siate prudenti facendo attenzione a non fare passi falsi.

Oroscopo e stelle del 23 settembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Inizio giornata un po' faticoso da superare, poi però proseguendo verso la fine della giornata man mano potrete recuperare. Per ovviare ai vari inconvenienti tenete a freno la critica e non lasciate emergere il vostro lato peggiore del carattere, specie al lavoro come in famiglia o con gli amici. Mantenetevi altresì lontano da situazioni imbarazzanti, non fatevi prendere da quell'insano formalismo che tanto angustia chi avete accanto. Usate l'umiltà e la condivisione delle idee per portare a compimento un grande progetto che avete già in atto.

Se qualcuno avesse cambiato un amore o se fosse indeciso tra due storie, senz'altro farà una scelta, seppur ancora con idee ben chiare. Se possibile, cercate di evitare, almeno fino a domenica prossima, situazioni che possano portare dispute in campo sentimentale.

Acquario: ★★. I soldi, seppur si dica che non sono tutto nella vita, quando mancano son dolori! Dunque, occhio a spendere, soprattutto evitando regali inutili. A essere onesti, paga molto più un regalo di pochi spiccioli fatto col cuore che non uno costoso fatto "per far vedere" (riflettete!). Da buoni Acquario non vi importa niente di spendere e spandere: quando iniziate sareste capaci di non fermarvi mai. Questo venerdì proprio non dovete permettervi il lusso di commettere un tale errore.

Non lasciatevi andare a facili tentazioni con la scusa che ciò che comprerete sarà solo "lo stretto necessario". In amore vi piace combattere ma non sopportate le persone che vi stanno troppo addosso. Dovreste fare delle scelte: è probabile che a breve dobbiate imporre qualcosa a qualcuno/a...

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 23 settembre, invita a vivere la giornata come viene, viene. Cercate di vivere con semplicità qualsiasi tipo di rapporto, iniziando con quelli di tipo interpersonali per poi arrivare a quelli di tipo affettivo/sentimentale, vostro vero tallone d'Achille! Siate semplici, sinceri e positivi, questo sempre che vogliate creare un bel feeling con le persone che vi stanno veramente a cuore.

Verifiche e chiarimenti potranno senz'altro far emergere ciò che non va in alcuni rapporti. È giusto tenere sotto controllo eventuali reazioni istintive: un temperamento volubile riesce a destabilizzare anche il partner più equilibrato. Chi avesse parenti o amori lontani, avrà modo in questo periodo di sentirli. La sfera professionale in questo periodo batte la fiacca.