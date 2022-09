L'oroscopo di giovedì 8 settembre è pronto a svelare tutte le novità del giorno. Le previsioni astrologiche evidenziano gli aspetti più importanti dei profili zodiacali con particolare attenzione al lavoro, all'amore e alla socialità. I transiti planetari svolgeranno un ruolo di grande importanza perché, con la loro influenza, modificheranno l'andamento della giornata. Le stelle porteranno fortuna ad alcuni segni, come Toro e Capricorno, mentre con altri, come i Gemelli e l'Acquario saranno meno benevole.

L'oroscopo dell'8 settembre è accompagnato dalla classifica conclusiva, che offre una panoramica complessiva del quadro di ogni profilo.

Previsioni astrologiche di giovedì 8 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avvertirete un po' di tensione. Il clima lavorativo, infatti, non sarà dei migliori. Vi renderete conto di dover imparare a gestire l'invidia dei colleghi. Avreste voluto instaurare delle relazioni di amicizia, ma questo non sarà possibile. Non sarete pronti a dare una seconda possibilità agli altri perché vorrete evitare di rimanere delusi. Per fortuna, la compagnia del partner vi consentirà di provare emozioni positive. Voto 6.

Toro: dimostrerete di essere in possesso di un incredibile talento. Vi dedicherete ad attività creative, in modo da far emergere tutta la vostra spontaneità. I vostri lavori saranno apprezzati, ma dovrete anche dedicarvi agli incarichi principali.

Una giusta gestione del tempo potrà fare la differenza. Vi sentirete al sicuro accanto alla persona amata che, in ogni situazione, sarà pronta a proteggervi. Voto 9.5.

Gemelli: tenderete a essere un po' scontrosi. Purtroppo, la giornata non comincerà con il piede giusto. Avrete un rapporto burrascoso con i vostri colleghi e anche le richieste del capo saranno difficili da soddisfare.

Non vi sentirete abbastanza valorizzati e, per questo motivo, proverete a mettervi alla ricerca di qualcosa di diverso. Le previsioni astrologiche dell'8 settembre vi consigliano di agire cautamente per non destare sospetti. Voto 4.

Cancro: avrete bisogno di rinnovare il vostro guardaroba. Adorerete trascorrere la giornata tra shopping e vetrine.

Sarà soprattutto un'occasione per stare insieme ai vostri amici. Vi aggiornerete sugli ultimi eventi e vi darete sostegno incondizionato. Non sarà la giornata giusta per pensare all'amore. Vorrete solo stringere dei sani rapporti fraterni che vi permettano di osservare il mondo da un nuovo punto di vista. Voto 7.5.

Oroscopo dell'8 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: questa giornata supererà le vostre aspettative. Riuscirete a essere molto produttivi, soprattutto sul posto di lavoro. Desidererete raggiungere una posizione di rilievo, però, non sarà così facile ottenere il riconoscimento tanto desiderato. Vi verrà chiesto di fare dei sacrifici e di ponderare l'uso del tempo libero. In attesa di prendere una decisione definitiva, chiederete consiglio anche agli amici.

Voto 6.5.

Vergine: il lavoro rappresenterà la vostra priorità. Non vorrete farvi schiacciare dalla concorrenza perché saprete di avere la giusta disciplina per riuscire a portare a casa i risultati desiderati. Ovviamente, dovrete anche riuscire a dimostrarlo agli altri. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere spontanei. Inoltre, la cura per il prossimo vi farà guadagnare punti agli occhi del capo. Voto 9.

Bilancia: vi concederete un po' di spazio per riflettere. Prenderete le distanze da tutto ciò che vi farà soffrire. Vorrete che la vostra vita sia caratterizzata solo dalle persone che vi stanno più a cuore. Comprenderete di non dover dedicare tempo a chi non vi supporta.

Le previsioni astrologiche dell'8 settembre saranno molto generose con voi, soprattutto in ambito sentimentale. La dolcezza del partner vi stupirà. Voto 7.

Scorpione: darete sfogo ai vostri sentimenti. Il partner rappresenterà una parte importantissima della vostra vita. Vi sentirete pronti a condividere tutto con lui. Gli parlerete di emozioni, desideri e paure. Riceverete supporto e tanto affetto. Purtroppo, però, la famiglia non sarà altrettanto comprensiva. Vi ascolterà, ma tenderà a giudicarvi con troppa severità. Questo potrebbe avere delle ripercussioni sul vostro rapporto. Voto 5.

Previsioni zodiacali del giorno 8 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: rischierete di finire dei pasticci.

La vostra intraprendenza, infatti, si opporrà alle comuni regole. Non vorrete essere rinchiusi in una gabbia di cristallo. Preferirete assaporare tutta la vostra libertà, non tenendo conto degli orari e delle imminenti scadenze. Sarete costretti a giustificarvi con persone a cui sentirete di non dovere nulla. Verrete messi alla prova anche dal punto di vista emozionale. Voto 5.5.

Capricorno: non potrete non rimanere estasiati davanti alle parole della persona amata. Cercherete di ricambiare il suo entusiasmo perché sarete desiderosi di dare vita a una relazione colma d'amore. Pretenderete che ci sia rispetto nella coppia e che i sentimenti vengano valorizzati. Per fortuna, Cupido sarà dalla vostra parte.

Le previsioni astrologiche dell'8 settembre vi consigliano di dare voce alle emozioni del vostro cuore. Voto 8.

Acquario: sarete contrari alle discussioni. L'8 settembre, però, vi sorprenderà con un evento imprevisto. Dovrete fronteggiare un fastidioso litigio. Non servirà a nulla cercare di far valere la vostra opinione perché il vostro interlocutore non sarà incline all'ascolto. La rabbia potrebbe spingerlo a dire qualcosa di offensivo. Sarà importante non permettere a questo evento di rovinarvi la giornata: potreste perdere occasioni preziose. Voto 4.5.

Pesci: sarete affascinati dall'arte e dalla bellezza. Andrete alla ricerca di tutto ciò che farà bene al vostro cuore. Vi affezionerete con facilità alle persone e terrete in gran conto gli oggetti che le rappresentano.

Vi piacerà fare regali agli amici, soprattutto se questo vi darà la possibilità di renderli felici. La vita prenderà la strada desiderata, ma ci saranno ancora tanti nuovi percorsi da scoprire. Voto 8.5.

Classifica conclusiva dell'8 agosto dei dodici segni zodiacali