L'Oroscopo di giovedì 8 settembre prevede che i nati Acquario saranno più emotivi sul fronte amoroso e pronti a vivere la relazione di coppia in modo differente, mentre Ariete dovrà saper gestire eventuali ostacoli al lavoro. Toro dovrà evitare di trovare continuamente difetti in amore, mentre Bilancia adorerà muoversi in nuovi contesti, sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 8 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 8 settembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo ancora intrigante e soddisfacente sul fronte sentimentale per i nati del segno.

Riuscirete a vivere con stabilità il vostro rapporto, e vi darete da fare per crescere insieme, come coppia. Sul fronte professionale invece, Mercurio potrebbe procurarvi degli ostacoli da superare, ma con Giove e Marte in buon aspetto, dovreste riuscire comunque a mettere insieme buoni risultati. Voto - 8️⃣

Toro: aprire il vostro cuore alle persone a cui tenete di più può essere difficile con questo cielo. Secondo l'oroscopo, dovrete evitare di trovare continuamente difetti nei confronti delle persone che amate. Non farà sicuramente bene alla vostra vita sociale e sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, portare avanti i vostri progetti non sarà sempre così semplice, ciò nonostante, l'impegno da parte vostra non mancherà.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale davvero favorevole secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Single oppure no, con la Luna e Venere in ottimo aspetto, ci sarà una forte intesa, da sfruttare fino alla fine per vivere momenti pieni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi.

Le vostre idee sono valide. Il potenziale per guadagnare ci sarà, dunque non mollate. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo tutto sommato discreto sul fronte amoroso per i nati del segno. La voglia di amare il partner sicuramente ci sarà, ma dovrete mostrare in modo più concreto le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella terza decade.

In ambito lavorativo conoscete le vostre potenzialità e i vostri limiti. In questo modo, potrete mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale che vedrà stelle contrastanti in questa giornata di giovedì. Venere e Luna saranno in contrasto tra loro, e non sempre potreste essere dello stesso parere della persona che amate. In ambito lavorativo invece sarete piuttosto frizzanti, e con quella voglia di mettervi in gioco e mettere a segno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di giovedì discreta per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo non sarà estremamente favorevole in amore, ciò nonostante, tra voi e la persona che amate ci sarà una discreta stabilità. Se siete single i rapporti personali saranno favorevoli.

Sul piano professionale avrete sempre qualche buona idea da sfruttare, ma con Marte in quadratura non sempre avrete energie a sufficienza. Voto - 7️⃣

Bilancia: con un cielo come questo, sarà possibile vivere belle novità secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito lavorativo, adorerete muovervi in nuovi contesti, e con queste stelle sarete in grado di mettere insieme progetti davvero interessanti. In amore vivrete la vostra relazione con equilibrio, e con Venere e la Luna favorevoli, i rapporti con il partner saranno davvero convincenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo poco intrigante in amore secondo l'oroscopo di giovedì 8 settembre. Questa Luna e questa Venere non saranno proprio il massimo per vivere un rapporto sereno con il partner, mentre se siete single prendetevi più cura dei rapporti d'amicizia che avete.

Sul fronte professionale porterete avanti discretamente i vostri progetti, ma con stelle come Saturno sfavorevoli, considerate eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà una giornata intensa e piacevole per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere vi accompagneranno verso una giornata piena d'amore, tutta da vivere con la persona che amate, soprattutto voi che siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo questo cielo sarà discreto per mettere insieme buoni progetti professionali. Attenzione però a Marte opposto che vi metterà sotto pressione. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una buona intesa.

In ambito lavorativo prendete con il giusto criterio le vostre decisioni per i vostri progetti, perché con astri sfavorevoli come Mercurio e Giove, potreste prendere una decisione sbagliata. Voto - 7️⃣

Acquario: con questa Luna in congiunzione, riuscirete a essere più emotivi sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, la vostra vita sentimentale finalmente è in ripresa, e voi dovrete cogliere le occasioni che arriveranno. Sul fronte professionale avrete le idee ben chiare su come svolgere i vostri progetti, e queste stelle vi porteranno al successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questo cielo sarà tutto sommato discreto, e tra voi e il partner ci saranno momenti discreti, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo non sarete i migliori tra i segni zodiacali al momento, ma questo non vorrà dire che non sapete come svolgere il vostro lavoro. Voto - 6️⃣