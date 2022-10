Sabato 8 e domenica 9 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dei Pesci (dove risiede Nettuno) ai gradi dell'Ariete (dove sosta Giove), nel frattempo Plutone stazionerà nel segno del Capricorno. Sole e Venere, invece, rimarranno stabili in Bilancia, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Mercurio permarrà nell'orbita della Vergine. Urano e il Nodo Nord, infine, resteranno nel segno del Toro, come Marte proseguirà la sosta in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Ariete, meno entusiasmante per Capricorno e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: versatili. Dinamici e flessibili, i nati Ariete parranno affrontare il fine settimana col vento in poppa, dando dimostrazione di grande versatilità sia nelle faccende lavorative che in quelle pratiche, facendo apprezzare non poco da parenti e colleghi. Unica nota stonata sarà presumibilmente rappresentata dalla tarda serata di sabato, quando il clima nel ménage amoroso risentirà di un pizzico di freddezza.

2° posto Cancro: loquaci. Sino alla tarda mattinata del 9 ottobre, il primo segno d'Acqua avrà buone chance di poter contare su eccelse doti dialettiche che gli permetteranno di portare dalla loro anche l'interlocutore più cocciuto. Nella restante parte del weekend, invece, il parterre astrale suggerirà ai nativi di concedere del tempo a una persona cara, ad esempio portando il piccolo erede a giocare al parco.

3° posto Leone: relax. Solitamente quando ci si rilassa si stacca la spina dal tran tran quotidiano, ma non è ciò che succederà probabilmente ai felini questo weekend, in quanto se da un lato decideranno di decelerare fisicamente dall'altro lato le loro menti saranno più attive che mai.

I mezzani

4° posto Scorpione: sabato top.

La parte più succulenta del fine settimana per i nati Scorpione sarà, c'è da scommetterci, la giornata di sabato, ventiquattro ore in cui il segno Fisso parrà essere dotato di uno charme non indifferente, qualità che gli permetterà di calamitare l'attenzione di alcune persone intriganti.

5° posto Pesci: traguardi sportivi. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questi due giorni d'autunno, sembrerà avere una marcia in più nelle attività agonistiche grazie a una buona tonicità muscolare e a uno spiccato spirito di sacrificio.

Raggiungere dei traguardi sportivi anelati da tempo, quindi, sarà un'impresa tutt'altro che utopistica.

6° posto Toro: la carica necessaria. Le prime due decadi di casa Toro, perlopiù nella giornata di domenica, potrebbero aver bisogno di una spinta morale per dare il meglio di loro in un'intricata situazione sentimentale, carica e consigli di sorta che giungeranno spontaneamente dalla cerchia amicale.

7° posto Vergine: sottovalutati. Un nuovo parigrado o responsabile non sarà, con ogni probabilità, del tutto convinto delle abilità professionali dei nati Vergine, soprattutto del terzo decano, in questo weekend. Avvertendo tale sottovalutazione, però, il segno di Terra vorrà dimostrare ancor di più di essere all'altezza e ci riuscirà alla perfezione.

8° posto Gemelli: porto sicuro. Weekend double face quello che presumibilmente trascorreranno i nati Gemelli, in quanto da una parte ci saranno le beghe professionali che non mancheranno, mentre dall'altra parte il segno d'Aria troverà un porto sicuro nel nucleo familiare, sentendosi amato da partner e prole.

9° posto Bilancia: rinvii. Il desiderio di partire in vacanza avrà buone possibilità di essere particolarmente pressante in queste due giornate d'inizio stagione, coi nativi che dovranno gioco forza rinviare a causa di un bottino economico non troppo rassicurante.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: bruschi. A rendere queste due giornate di ottobre poco scorrevoli ci penseranno probabilmente gli arcieri, mettendo in campo un mood burbero che irretirà chi non li conosce appieno.

Nella serata del 9 ottobre, inoltre, tale comportamento brusco potrebbe scatenare una lite sentimentale nella quale emergeranno rancori mai esternati prima.

11° posto Capricorno: ingoiare un rospo. Semaforo acceso sul rosso per l'orgoglio di casa Capricorno nel weekend in questione, in quanto un superiore nel settore lavorativo potrebbe pungolare i nativi accusandoli di qualcosa che non hanno realmente fatto. Per non mettere nei guai un collega, però, il segno Cardinale preferirà ingoiare il rospo e proseguire per la sua strada come se nulla fosse.

12° posto Acquario: mettersi in secondo piano. Il focus del fine settimana dei nati Acquario sarà, con tutta probabilità, incentrato su un upgrade professionale desiderato da tempo, scalata gerarchica che i nativi dovranno, volente o nolente, accantonare per il momento. Due giornate dove il segno Fisso sarà chiamato a mettersi in secondo piano e favorire la promozione di un collega, guardandosene bene dal provare invidia per lo stesso.