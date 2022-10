Secondo l'oroscopo del 7 ottobre, per l’ambito lavorativo e delle emozioni, nelle prossime ore alcuni nati dell’Ariete potrebbero assumere un atteggiamento aggressivo sul posto di lavoro. La situazione finanziaria per alcuni del Toro sembra andare alla grande, mentre per il segno della Vergine non è il periodo adatto per fare spese importanti. Se siete curiosi di sapere che tipo di giornata sarà a livello lavorativo ed emotivo, leggete le seguenti previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 7 ottobre.

Emozioni e lavoro secondo l'oroscopo del giorno 7 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – Se lavorate nella vendita al dettaglio, è molto probabile che diventiate aggressivi questa giornata. Dal punto di vista finanziario, potreste aver bisogno di aiuto. Parlando di emozioni, state gestendo tutto ciò che la vita vi sta lanciando. C’è qualcuno che si prende cura di voi e delle vostre emozioni?

Toro – Tutto sta andando alla grande finanziariamente. Sapete esattamente per cosa dovreste spendere soldi e cosa non vale assolutamente un centesimo. Per natura, amate socializzare ed essere circondati dalle persone, ma in questa giornata preferite la solitudine. Cercate di entrare in sintonia con i vostri sentimenti.

Gemelli – Sarebbe bello se parlasse con un collega del segno dell’acqua. Tenete presente che il vostro pianeta sovrano sta inviando una strana energia, potreste sperimentare alcune battute d’arresto quando si tratta della vostra carriera. Provate a stare un po’ da soli con i vostri pensieri in queste 24 ore. Imparare a elaborare le vostre emozioni in modo sano non è sempre la cosa più facile da fare.

Cancro – Il vostro lavoro non è il vostro scopo nella vita. Ricordate che se vi succede qualcosa, verrete sostituiti molto presto. Date la priorità alle cose che contano davvero nella vostra vita. La vita consiste nel trovare un equilibrio che sia buono e salutare per voi. A volte si passa da un estremo all’altro.

Previsioni astrologiche del 7 ottobre su lavoro ed emozioni: da Leone a Scorpione

Leone – È una giornata dedicata alle idee e all’azione. È il momento in cui dimenticare il lavoro di routine e concentrarsi sulle idee da sviluppare l’anno prossimo. Potete essere molto più positivi e ottimisti senza i dubbi fastidiosi che vi martellano in testa; anche il vostro spirito competitivo risplenderà.

Vergine – Non fate spese importanti in questo periodo. Non perdete tempo al lavoro, cercate di essere produttivi e di fare il meglio che potete. Ne varrà la pena. Cercate di essere la positività che volete vedere nel mondo. Siate gentili con qualcuno che non conoscete. Fate volontariato, donate un sorriso.

Bilancia – Vi sentite bene riguardo alla vostra situazione finanziaria. Negli ultimi tempi è stato difficile per voi tenere alta la concentrazione al lavoro, ma ciò che dovete fare adesso è prendervi un giorno libero per ricaricarvi le batterie. Si prospetta una giornata molto intensa a livello delle emozioni. Desiderate intimità e attenzione. Va bene chiederlo, ma solo alle persone che tengono molto a voi.

Scorpione – Avete fatto più che abbastanza per rilassarvi un po’ di più. Trascorrete del tempo con i colleghi dopo il lavoro. Vi farebbe bene se trascorresse del tempo anche con la vostra famiglia. Soprattutto se non vivete con loro e se avete una famiglia numerosa. Organizzate un evento memorabile.

Astrologia del giorno 7 ottobre per l'area del lavoro e delle emozioni: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro ingegno acuto può aiutarvi a stemperare le tensioni e impedire che i canali di comunicazione s’interrompano. È una grande giorno per trovare informazioni per decisioni importanti. Le conoscenze che acquisite in questo periodo valgono molto più del risultato, e questo è un atteggiamento vincente che vi aiuta a rimanere al vertice emotivamente.

Capricorno – L'Oroscopo afferma che i colori viola e blu porteranno molta fortuna a coloro che sono in cerca di un nuovo lavoro. Se avete trovato un buon impiego, rilassatevi e fate quello che vi chiedono di fare. È molto probabile che vi armerete di forza e coraggio per dare un supporto alle persone che vi circondano.

Chiamatele, fate loro una visita. Siate gentili con i bisognosi.

Acquario – La fortuna bacia alcuni disoccupati del segno, finalmente un impiego ben pagato. Coloro che insegnano nelle scuole devono fare un bel respiro profondo prima di affrontare le lezioni e gli allievi un po’ folli. Qualcuno potrebbe chiedervi un aiuto, un consiglio e voi non tiratevi indietro, anzi, date il vostro pieno sostegno. Andate a trovare i vostri genitori, se abitate in un’altra casa. Praticate l’arte della gentilezza con le persone che vi stanno attorno.

Pesci – Dal punto di vista finanziario, siete in una situazione lievemente stabile e potreste ricevere del denaro extra. Se possedete un’attività in proprio, è probabile che voi dobbiate concentrarvi maggiormente sul marketing. La Luna vi sta influenzando pesantemente per quanto riguarda il settore delle emozioni. È molto probabile che voi vi sentiate un po’ stressati per via del lavoro e della vostra situazione familiare.