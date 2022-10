Lunedì 31 ottobre troviamo sul piano astrologico Venere, il Sole e Mercurio transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Marte inizierà il moto retrogrado in Gemelli. Lilith, intanto, proseguirà la sosta in Cancro, così come la Luna assieme a Plutone resteranno stabili in Capricorno e Nettuno insieme a Giove protrarranno il moto in Pesci. Saturno, infine, continuerà a stazionare in Acquario come Urano insieme al Nodo Nord rimarrà nell'orbita del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Scorpione, meno roseo per Pesci e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Ottime le effemeridi di casa Capricorno, nel corso dell'ultimo giorno mensile, per ciò che concernerà le faccende finanziarie, settore che potrebbe fornire al segno Cardinale l'opportunità di concedersi l'acquisto di un oggetto adocchiato da un po'.

2° posto Scorpione: speranzosi. Complice lo Stellium nel segno valorizzato dal favorevole terzetto Luna-Giove-Nettuno, i nati Scorpione avranno buone chance di mettere in campo un mood decisamente più speranzoso verso il prossimo futuro rispetto all'ultimo periodo.

3° posto Cancro: affettuosi. Nel giorno inaugurale della settimana, il centro del mondo per i nati Cancro sarà rappresentato, c'è da scommetterci, dalle persone care alle quali il segno d'Acqua non farà mancare il suo affetto.

I mezzani

4° posto Ariete: riflessivi. Col pianeta dell'espansione in dodicesima casa e l'inizio della retrogradazione del loro astro governatore, sarà probabile che il primo segno di Fuoco assuma un mood insolitamente riflessivo in queste ventiquattro ore, per merito del quale eviterà qualche scivolone dialettico.

5° posto Toro: dritte.

I primi due decani di casa Toro, nel corso del 31 ottobre, godranno di ottime possibilità di ricevere degli interessanti suggerimenti in merito all'ambiente domestico, come metodi per risparmiare sulle bollette di luce e gas.

6° posto Leone: un passo alla volta. Marte d'Aria da un lato e il Sole quadrato dall'altro indurranno, con buona probabilità, i felini a bandire l'impazienza e proseguire gradualmente sia nelle questioni professionali che pratiche, al fine di non bruciare anzitempo progetti lungimiranti.

7° posto Acquario: rinvii. Lunedì dove i nati Acquario potrebbero essere costretti a strizzare l'occhio al proverbio "Prima il dovere, poi il piacere", in quanto saranno chiamati a rinviare alcuni appuntamenti scanzonati per fare delle ore di straordinario al lavoro oppure per presenziare al saggio di danza della figlia.

8° posto Bilancia: compromessi. Nel ménage amoroso di casa Bilancia sarà probabilmente necessario scendere a compromessi per attingere nuovamente all'armonia tanto anelata, così i nativi saranno chiamati a fare il primo passo verso il partner in tal senso.

9° posto Gemelli: imprevisti. Qualche contrattempo di natura pratica sarà, c'è d scommetterci, da mettere in conto per i nati Gemelli in questo giorno d'autunno, col segno d'Aria che parrà spazientirsi in men che non si dica quando le situazione non gireranno come si aspettava.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: impulsivi. La caratteristica regina del comportamento di casa Vergine questo lunedì potrebbe essere l'impulsività, soprattutto nella cerchia amicale dove le frasi irruente dei nativi urteranno la sensibilità delle persone alle quali vogliono bene.

11° posto Sagittario: scadenze. Sia che si tratti di un fornitore che attende un pagamento che di un parente che esige indietro i soldi che gli ha prestato, il segno di Fuoco sarà presumibilmente chiamato a dover fare i conti con qualche scadenza economica da dover adempiere senza poter rimandare ancora.

12° posto Pesci: solitari. La voglia di stare in mezzo agli altri avrà buone chance di essere minima per il dodicesimo segno zodiacale in queste 24 ore, coi nativi che preferiranno di gran lunga starsene chiusi tra le quattro mura domestiche ciondolando tra divano e tavola da pranzo.