L'Oroscopo di domani 7 ottobre è pronto a sindacare sul probabile andamento più o meno buono della giornata in analisi. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di venerdì, in questo contesto messe a confronto con i soli segni appartenenti alla prima tranche dello zodiaco. A fare da stimolo impegnando curiosità e voglia di conoscere il pensiero delle stelle, i settori della vita legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Curiosi di conoscere cosa ha in serbo per voi l'Astrologia del giorno?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelline quotidiane passando subito ad analizzare nei dettagli cosa avrà da dire l'oroscopo di venerdì 7 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 7 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 7 ottobre predice un ottimo venerdì. In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra situazione sentimentale. Farete progetti insieme a chi amate e, all'orizzonte, potrebbe esserci l'idea per un viaggio da programmare subito. Passerete dei sereni momenti insieme a chi amate. Ci potrebbero anche essere delle grandi opportunità in diversi settori, questo secondo le stelle del periodo. Comunque, tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione!. Tutti vi daranno coraggio ed entusiasmo, perfetti per realizzare ogni vostro desiderio.

Nel lavoro, delle questioni in sospeso potrebbero risolversi proprio oggi. Siate pronti e determinati! Riuscirete ad organizzarvi al meglio, sarete puntuali negli appuntamenti e avvertirete uno spirito positivo.

Toro: ★★★. Periodo poco positivo, valutato genericamente con la sigla del sottotono. In amore, se foste impazienti o nervosi non dovete discutere con partner, amici o chiunque non dovesse garbare.

In particolare potreste creare troppi scompigli nella vita quotidiana e poi, interiormente, vi sentirete agitati. Proverete forse emozioni difficili da decifrare o poco gestibili, il che vi porterà a respingere ciò che vi circonda, a cominciare da chi avete accanto. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con le persone più care: quest'ultime potrebbero finire per allontanarsi da voi.

Se la compagnia di amici non fosse quella giusta, cambiatela. Sforzatevi, specie in amicizia, puntando sulla qualità dei rapporti. Nel lavoro, alcuni cambiamenti proposti vi metteranno con le spalle al muro, dovrete però accettare senza esitazioni.

Gemelli: ★★★★. Un buon momento, a parte qualche lieve inghippo. In amore Sole e Saturno, in angolo benefico (trigono), promettono un venerdì abbastanza soddisfacente in campo sentimentale, sia che abbiate storie solide o relazioni appena iniziate. Solo voi sapete come prendere il vostro o la vostra dolce metà, senz'altro colmando di belle emozioni il cuore di chi avete accanto. Le stelle in questo periodo incoraggeranno il buon dialogo: approfittatene per chiarire ogni malinteso con il partner o magari per ravvivare la relazione.

Grazie alla bella posizione del Sole, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani. Affinché questo possa avvenire comunque occorre che vi rendiate disponibili, aperti a nuove esperienze di vita. Abbassate un po' la guardia ogni tanto e corretelo qualche rischio! La vita è bella e va vissuta con serenità. Nel lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti. Nel modo giusto, con grinta e determinazione, otterrete molto.

Oroscopo di venerdì 7 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Periodo davvero meritevole di sorrisi e buoni propositi. Il sentimento d’amore per voi così essenziale, sarà esaltato e magnificato proprio questo venerdì. In generale pervaderà un senso di serena accettazione della realtà affettiva, questo stato perciò vi avvicinerà di più alla dolce metà.

Grazie all'influsso positivo degli astri schierati dalla parte del vostro segno, sarete propensi a dimostrare emozioni che magari qualche tempo fa tenevate nascoste per pudore. Passerete del tempo con gli amici, e questo vi metterà si buon umore, riuscendo finalmente a essere sereni e tranquilli. Vitalità e ottimismo renderanno piacevole la giornata, anche in relazione al corpo, che senz'altro ne trarrà benefici. Nel lavoro, se avete un'attività saranno alcune nuove novità a darvi quella marcia in più per avere successo. Quindi, puntate su di esse.

Leone: 'top del giorno'. Una splendida giornata si staglia per tantissimi di voi all'orizzonte, fautrice di importanti situazioni in ogni ambito della quotidianità.

In amore saprete comunicare benissimo con il corpo e rendere perfetta l'interazione con la persona amata. Una sorta di dolce danza, finalizzata a stare bene insieme. Vi sentirete certamente al centro dell'attenzione del partner, al primo posto tra i suoi pensieri e oggetto delle sue cure amorevoli. Il pianeta dell'affettività capace di influire sullo scorrere armonico delle giornate, ossia l’importantissima Venere, vi farà coniugare splendidamente i rapporti familiari con quelli amichevoli, riunendo abilmente i vostri cari in una cerchia tipicamente generosa e conviviale. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo, pronto ad aiutarvi a trovare nuove strade. Magnifiche collaborazioni valorizzeranno il vostro prestigio potenziando la carriera.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 7 ottobre, vede un classico periodo immerso nella routine. In amore, la positiva specularità della Luna in Pesci vi sorriderà, regalandovi nuove speranze intriganti o sul filo della pura sensualità. Se la vostra relazione vi sembrasse sottomessa a problemi di qualsiasi tipo, ecco che qualcosa si appresterà a cambiare l'andazzo generale, forse attirando nella vostra quotidianità un pizzico di romanticismo e un'energia nuova. Questo vi aiuterà a ritrovare la sintonia con chi amate. In questa giornata sarete persino in ottima forma, grazie alle diverse congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere ed idee originali: in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto.

Godetevi a pieno questa splendida giornata, senza pensare al domani. Nel lavoro, giocate le carte che avete in mano e dimostrate a tutti quello che sapete fare!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 7 ottobre.