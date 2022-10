L'oroscopo del 21 ottobre 2022 avvisa i nativi dell’Ariete dell’arrivo di una tempesta d’amore e consiglia loro di risolvere definitivamente certi argomenti spinosi. I single del Leone andranno molto d’accordo con il segno dei Gemelli, mentre i Sagittario che hanno una relazione amorosa è arrivato il momento di parlare di figli. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà nelle prossime ore a livello amoroso e salute, qua trovate le accurate previsioni degli astri per la giornata di venerdì 21 ottobre.

Amore e salute secondo l'oroscopo di venerdì 21 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – C’è una tempesta in arrivo per i nativi dell’Ariete che hanno una relazione amorosa a lungo termine. Riguarda un argomento su cui avete già litigato. È ora di metterlo a tacere, una volta per tutte. Coloro che hanno avuto problemi di alcol in passato potrebbero accusare un fastidio fisico. Non soffrite in silenzio e consultate il vostro medico.

Toro – C’è una persona che vi piace da un bel po’, provate ad avvicinarla a voi e a instaurare un legame profondo e pieno di fiducia. Coloro che hanno una storia d’amore potrebbero avere un piccolo litigio con il partner. Siete in buona salute, vi sentite bene, anche se avete la sensazione che presto arriverà qualcosa di negativo.

Se siete stressati, trovate un modo per liberarvi dallo stress.

Gemelli – Se siete innamorati, questa sarà una giornata gloriosa per voi. Mostrerete un lato di voi stessi che il vostro partner non ha mai visto prima e s’innamorerà ancora più profondamente della persona che siete. Siete in buone condizioni fisiche, continuate a fare quello che state facendo.

State già notando un cambiamento nel vostro umore.

Previsioni dell'amore e della salute per il giorno 21 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Continuate a conoscere il vostro partner d’amore, fategli delle domande strane, ponetegli domande di cui pensate di conoscere la risposta. Potreste essere sorpresi dalle sue risposte.

Potreste sentire qualche fastidio nella zona lombare. Coloro che non hanno avuto problemi alla schiena si sentono in forma e pronti a rimettersi in gioco.

Leone – I single del segno potrebbero sentirsi soli, ma andranno d’accordo con una persona dei Gemelli. C’è un grosso problema nel vostro rapporto di coppia ed è la disonestà. È il momento di parlare, di rompere il ghiaccio. È molto probabile che voi non abbiate mangiato correttamente e che iniziate a sentirne le conseguenze. Cercate di ridurre gli alimenti pesanti.

Vergine – L'Oroscopo dell'amore afferma che questa è la giornata ideale per organizzare una serata romantica con la persona amata. I single del segno potrebbero ricevere una lettera carica di sentimenti da parte di una persona interessante.

Non sforzatevi troppo quando fate esercizi fisici. Se avete problemi con la postura, fate degli esercizi leggeri per la schiena.

Astrologia e oroscopo per l'amore e la salute: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Siete stati un po’ paranoici sul fatto che il vostro partner vi abbia tradito. Dovete prendervi cura della vostra relazione. Non tutte le speranze sono perse, potete ancora recuperare il rapporto. Dovete prendervi più cura della vostra salute perché nei prossimi giorni sarete inclini alle malattie. Andate da un professionista non appena iniziate a sentirvi male.

Scorpione – Fate benissimo a lottare per riconquistare il vostro amore, a difendere la vostra relazione dai continui attacchi esterni e non prenderete alla leggera gli altri che invadono il vostro territorio.

Parlare di problemi di salute con amici, colleghi o anche estranei che incontrate dal medico o in farmacia può rivelarsi stranamente utile.

Sagittario – È il momento di parlare di figli con il vostro partner d’amore. Se siete un nonno, potreste essere entusiasta di avere nipotini che girano per la casa. L’aria fresca e la luce del Sole sono vitali per migliorare la vostra salute.

La giornata del 21 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore e della salute: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Mostrate alla persona che vi piace tanto un lato diverso di voi, così la relazione si farà sempre più forte ed eccitante. Parlando di salute, forse è il momento di cambiare le cose. Mettete alla prova la reazione del vostro corpo a determinati cibi e attività fisiche.

Acquario – Negli ultimi tempi, non avete sentito l’amore come lo sentivate prima. Qualcosa non va e potete solo sentirlo, invece di speculare, parlatene con il vostro partner. L'oroscopo della salute consiglia di prendervi più cura del vostro corpo, facendo anche esercizi di allungamento. Respirate profondamente per aiutare il vostro corpo a far arricchire il sangue di ossigeno.

Pesci – Date l’opportunità alle persone meritevoli di far parte della vostra vita e ascoltate quello che hanno da dire. Anche se il passato ha visto alcuni momenti negativi, non smettete di cercare il vero amore. Siate perseveranti, non affidatevi alla fortuna. La forma fisica sarà giù di tono nella prima parte della giornata, vi stancherete più facilmente e sarà difficile stare a passo con i tempi. Saltate i pasti da fast food e mangiate più cibi sani e genuini. Un po’ di impegno offre grandi ricompense.