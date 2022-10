L'oroscopo del fine settimana che va dal 22 al 23 ottobre vede un Acquario pronto a tutto, soprattutto in ambito lavorativo grazie a Marte in trigono, mentre le stelle guideranno i nati in Leone non solo in amore, ma anche nel lavoro. Ariete dovrà cercare di non infiammarsi sentimentalmente, mentre Capricorno dovrà cogliere l'occasione per recuperare stabilità in ambito amoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 22 al 23 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: periodo che vi vedrà ancora in crisi dal punto di vista amoroso.

Single oppure no, la vostra vita sentimentale andrà gestita con cautela. Dovrete evitare di infiammarvi con le persone che amate per questioni di poco. Attenzione in particolare domenica, quando la Luna sarà opposta. Nel lavoro cercate di prendere le giuste decisioni, anche se ci vorrà un po’ di tempo in più. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali nel complesso convincenti in questo fine settimana secondo l'oroscopo. Approfittate in particolare della giornata di sabato, quando la Luna sarà in trigono dal segno amico della Vergine, per concedervi qualche momento di romanticismo in più con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete bisogno di qualche buona idea in più se volete ottenere di più.

Voto - 7️⃣

Gemelli: il fine settimana forse non inizierà al meglio in amore per via della Luna in quadratura. Ricordatevi però che Venere sarà in buon aspetto, per cui non lasciatevi demoralizzare se tra voi e la vostra anima gemella potrebbe esserci qualche piccola incomprensione. Nel lavoro le idee non mancheranno, e una buona strategia vi permetterà di gestire meglio le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: cercherete di essere piuttosto pazienti in questo fine settimana. La Luna sarà a tratti favorevole: non sempre il rapporto con il partner sarà sostenibile, ciò nonostante cercherete di non prendervela troppo e mantenere la calma. un po’ meglio in ambito lavorativo, dove questo weekend potrebbe portare qualche piccola soddisfazione.

Voto - 6️⃣

Leone: settore professionale che tra alti e bassi va avanti per i nati del segno. Questo cielo v'invoglierà ad andare avanti nonostante tutto, guidandovi verso il successo che meritate. Anche se la strada sarà lunga, non demoralizzatevi. In amore godrete di una bella Venere in sestile che, insieme alla Luna favorevole domenica, vi permetterà di dare un tocco di romanticismo in più alla vostra vita amorosa, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: il vostro fine settimana inizierà con una bella Luna in congiunzione secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale vi sentirete davvero a vostro agio con il partner, da riuscire a dare vita a momenti intensi. Per quanto riguarda il lavoro fare la differenza sarà possibile se ci metterete impegno e costanza in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Bilancia: darete maggiore spazio all'emotività secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Soprattutto durante la giornata di domenica, Single oppure no, con la Luna e Venere favorevoli, vivere un ottimo rapporto con le persone a voi più care sarà possibile, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete pronti a nuove sfide. Forse potreste commettere qualche sbavatura, ma nel complesso sentitevi soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale positiva secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna vi terrà compagnia durante la giornata di sabato, rendendo di fatto la vostra relazione di coppia piuttosto piacevole e affiatata.

Se siete single potrebbe essere un bel momento per dare vita a una storia d'amore a lungo termine. Nel lavoro i buoni progetti ci saranno, ma dovrete avere abbastanza forza di volontà da riuscire a portarli in porto. Voto - 8️⃣

Sagittario: se la giornata di sabato non sarà un granché, domenica avrete modo di rifarvi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, cercate di essere sempre chiari, ma soprattutto comprensivi nei confronti delle persone che amate. Nel lavoro la prontezza di riflessi vi servirà per riuscire a far fronte velocemente a certi imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: fine settimana altalenante per voi secondo l'oroscopo, ma che potrebbe darvi qualche occasione in più per recuperare terreno.

La giornata di sabato in particolare sarà molto importante, in quanto la Luna in trigono vi permetterà di recuperare intesa. Nel lavoro ci sarà ancora qualche piccola sfortuna da parte di Giove che dovrete saper gestire per limitare i danni. Voto - 6️⃣

Acquario: sarà un buon fine settimana per concentrarsi sulla vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. La giornata di domenica in particolare, vedrà la Luna favorevole, e vi permetterà di dare vita a momenti davvero romantici. Nel lavoro per raggiungere i vostri obiettivi sarete disposti anche a fare qualche sforzo e sacrificio in più. Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in Vergine potrebbe scombussolare il vostro fine settimana secondo l'oroscopo. Per fortuna domenica l'astro argenteo non vi darà fastidio, ma con il partner o con le persone che amate, dovrete cercare di essere più comprensivi. Poche novità nel lavoro, ma questo non vorrà dire che non sarete in grado di portare a casa qualche buon risultato. Voto - 7️⃣