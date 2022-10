L'oroscopo della giornata di venerdì 21 ottobre vedrà una Vergine più intraprendente, soprattutto sul fronte sentimentale grazie alla Luna nel segno, mentre Mercurio aiuterà il Sagittario a prendere le giuste decisioni al lavoro. Piccole perplessità in amore saranno nella mente dei nativi Gemelli, mentre Scorpione potrebbe assumere un comportamento sfrontato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 21 ottobre.

Previsioni oroscopo venerdì 21 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un weekend difficile dal punto di vista sentimentale.

L'astro argenteo si muoverà verso posizioni per voi scomode, e con Venere negativa, entrare in empatia con il partner non sarà così semplice. Se siete single dedicate più tempo a quelle amicizie per voi importanti. Nel lavoro vi serviranno le idee giuste per rilanciare alcuni progetti rimasti indietro. Voto - 6️⃣

Toro: sarà un venerdì solido per voi sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono. L'astro argenteo vi suggerirà il giusto atteggiamento nei confronti del partner, e vi darà la possibilità di intensificare il vostro rapporto. In ambito lavorativo dovrete essere più incisivi in quel che fate, dimostrando maggior audacia. Voto - 7️⃣

Gemelli: potrebbero esserci piccole perplessità in amore in questa giornata di venerdì a causa della Luna in quadratura.

Single oppure no, dubitare dei vostri sentimenti o della vostra relazione quando non ce ne sarà bisogno potrebbe essere controproducente. In ambito lavorativo vi metterete sempre a disposizione degli altri pur di riuscire a ricavarne un profitto. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna che passerà dal segno della Vergine, in amore avrete un po’ di buon senso, da sfruttare per cercare di recuperare terreno.

Single oppure no, fate più attenzione a quello che vorrebbe la vostra fiamma da voi. Per quanto riguarda il lavoro non sarà facile andare avanti quando le cose non vanno bene. Ciò nonostante dovrete mantenere un certo ottimismo e continuare a dare del vostro meglio. Voto - 6️⃣

Leone: la felicità tra voi e il partner non mancherà secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, merito anche di Venere in buon aspetto.

Se siete single finalmente anche voi vi sentirete amati e apprezzati da chi vi sta intorno. In ambito lavorativo qualche buona idea in più potrebbe aiutarvi a fare passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna nel segno vi renderà più intraprendenti dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, avrete modo di vivere rapporti sentimentali o sociali in modo decisamente più intenso, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo potrebbero esserci delle spese da affrontare, e po’ dovrete saper gestire le vostre finanze. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo dalla vostra parte secondo l'oroscopo. In amore avrete Venere in congiunzione che vi permetterà di sentirvi uniti e amati dalla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti stanno prendendo la giusta direzione. Consideratevi davvero soddisfatti del vostro operato. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale tutto sommato favorevole in questa giornata di venerdì, ciò nonostante potreste avere un atteggiamento un po’ troppo sfrontato nei confronti delle persone che amate. In ambito lavorativo dovrete essere più decisi, ma soprattutto avere idee ben chiare nella vostra mente. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in sestile dal segno della Bilancia, sarete in grado di prendere le giuste decisioni sul fronte professionale. In amore invece dovrete guardarvi le spalle da questa Luna in quadratura che potrebbe incidere negativamente sulla vostra relazione di coppia.

Se siete single non scaricate le vostre frustrazioni verso chi vuole solo darvi una mano. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in lieve rialzo grazie alla Luna in trigono. Con un po’ di fortuna, riuscirete a vivere una relazione di coppia discreta, ritrovando un po’ d'intesa con la persona che amate. Se siete single il sostegno di una persona cara significherà tanto per voi. Per quanto riguarda il lavoro, se non volete causare imprevisti, cercate di non uscire dai binari con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: l'astro argenteo finalmente tornerà dalla vostra parte, e sul fronte amoroso godrete di un rapporto migliore. Se siete single ritroverete la fiducia in voi stessi, e non vi dispiacerà stringere nuovi legami.

In ambito lavorativo i vostri progetti saranno davvero validi, e con l'aiuto di stelle come Giove, Marte e Mercurio, non potrete fallire. Voto - 9️⃣

Pesci: per voi nativi del segno la giornata di venerdì non si rivelerà particolarmente romantica. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà contro di voi, e potrebbero essere piccole questioni da risolvere con la vostra anima gemella. Pochi cambiamenti invece sul posto di lavoro, anche se con Marte in quadratura dovrete saper gestire le poche energie che avrete a disposizione. Voto - 7️⃣