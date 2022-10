L'Oroscopo del 3 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì. In analisi la sestina compresa da Bilancia fino a Pesci. A tenere banco dopodomani sarà ancora la presenza della Luna in Capricorno. Marte invece si troverà in ottimo trigono astrale con Saturno in Acquario, favorendo questo bel segno di Aria in diversi ambiti.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di lunedì 3 ottobre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo valutato mediamente sottotono. In famiglia quindi, visto il periodo, cercate di fare attenzione nel mettere in atto giochi di potere che potrebbero ritorcervisi contro. Siate meno contorti e più ottimisti. Ricordate che sono i pensieri di oggi che forgeranno il vostro domani, dunque comportatevi di conseguenza. Nel lavoro non rimanete nell’angolo a rimuginare: agendo, chiarirete eventuali malintesi che appesantiscono il rapporto con un collega. Presto tornerete ad essere sarete vincenti. In amore nel frattempo non siate rinunciatari. Non accontentatevi di un rapporto, se questo non dovesse soddisfare più come un tempo.

Armatevi di coraggio e voltate pagina, una volta per tutte.

Scorpione: ★★★★. Inizio settimana abbastanza positivo, in massima parte routinario. Con la Luna che dà man forte a Mercurio, pianeta nel segno amico della Vergine, difenderete i vostri punti di vista con passione ed efficacia. Non sarete offensivi, né provocatori e vi guadagnerete il rispetto anche di chi la pensa diversamente da voi.

Nel lavoro alcune recenti intuizioni già in opera vi faranno guadagnare gli elogi da parte dei capi. Si prevede anche un apprezzabile vantaggio economico. In amore non nascondete più la bella sorpresa che volete fare alla vostra dolce metà: è tempo di realizzarla. Procederete sereni e d’accordo insieme a chi amate. Buonumore e ottima energia fisica vi accompagneranno anche nella giornata di martedì.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 3 ottobre predice uno splendido lunedì, tutto da vivere come piace a voi. La Luna in Capricorno sarà complice a Mercurio e Urano e insieme ce la metteranno tutta per aiutarvi. Se siete single rinverdirete presto la vita affettiva. Saprete cogliere al volo l’occasione di realizzare un sogno che avete fin qui coltivato in silenzio. Potete osare e certamente sarete anche in grado di realizzare progetti di vita a due, anche complessi, che promettono di farvi vivere belle soddisfazioni. In ambito lavorativo ottima la situazione, proficua sia con eventuali soci che con i colleghi. Proverete a puntare insieme verso il bersaglio della realizzazione di ambiziosi progetti.

La forma sarà al top. Avrete voglia di buttarvi in qualche attività fisica, più di quanto fatto finora.

Oroscopo e stelle del 3 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Lunedì tutto all'insegna della Luna, già da questa domenica presente nel segno. L’umore alto regalato dalla musa dei poeti vi spronerà a superare inquietudini e malumori. Porterete avanti l’esigenza di autonomia dalla famiglia. Iniziare a camminare con le vostre gambe vi metterà di fronte a responsabilità che aumenteranno la fiducia in voi stessi. Nel lavoro scalpiterete perché forse vi sentirete poco valorizzati. Sappiate aspettare per cogliere al volo il momento giusto per dire la vostra. In amore fate sì che l’ascolto e l’empatia prendano il posto della diffidenza e dell’inquietudine che ultimamente forse avete coltivato nella coppia.

Tenete soprattutto conto che la salute del corpo va di pari passo con quella dello spirito: perché non iscriversi ad un corso di yoga?

Acquario: ★★★★★. In programma un ottimo inizio settimana, in questo contesto valutato a cinque stelle. Marte in Gemelli parteggerà per voi e anche se steste vivendo, con Saturno nel segno, un periodo di mutamenti, cavalcherete l’onda alla meglio. Eventi imprevisti potrebbero aprire nuove prospettive. Preparatevi ad accettare e a gestire qualsiasi tipo di sfida. Nel lavoro, Marte che si unisce in ottimo trigono a Saturno nel segno, segnala un lunedì pieno di opportunità o situazioni piacevoli: insomma, belle notizie in arrivo. In amore per il momento cercate di mantenere in equilibrio un rapporto, se per voi è importante, poi vedrete se trasformarlo in qualcos’altro oppure passare ad altro.

La vita all'aria aperta vi fa bene: prendete nota!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di lunedì 3 ottobre, mette sul piatto un periodo abbastanza routinario. Approfittate di questa blanda giornata per stare un po' più a riposo del solito, giusto per rilassarvi. Allo stesso tempo, escogitare le contromosse migliori per mettere in sicurezza eventuali situazioni in stallo. Non fatevi condizionare da un familiare che non vede di buon occhio il vostro desiderio d’indipendenza. Nel lavoro, per non rischiare qualche errore di valutazione chiedete un parere ad un collega fidato, magari con maggiore esperienza. Poi potrete agire. In amore, chi fosse già in coppia farebbe bene a vivere con spensieratezza il rapporto, momento per momento. Chi ancora in stato singolo invece, il consiglio e di accostarsi a nuove storie con maggiore ottimismo.