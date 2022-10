È iniziato ufficialmente il mese di ottobre che porterà con sé alcune novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni sia in amore sia nel lavoro. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 2 ottobre 2022 con le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore alcuni rapporti potrebbero essere nervosi, meglio cercare di rilassarsi di più. Nel lavoro momento migliore per darsi da fare anche grazie a Giove favorevole.

Toro: per i sentimenti vi sentite più forti in queste ore, siete in recupero rispetto agli ultimi giorni. Nel lavoro sarà possibile ripartire presto.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna in opposizione meglio stare attenti ad alcune provocazioni. Quello che comunque arriva nei prossimi giorni sarà importante. Nel lavoro non sottovalutate una persona che sta al vostro fianco.

Cancro: in amore periodo che vi vede concentrati su alcune decisioni da prendere, attenzione anche alla Luna che sarà dissonante. A livello lavorativo portate avanti la vostra idee anche se qualcosa non è andato come avreste voluto.

Leone: per i sentimenti ci vorrà maggiore attenzione nei rapporti con gli altri, avrete modo comunque di esporvi e dire come la pensate. Nel lavoro i progetti solo favoriti grazie a Giove favorevole.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere nel segno porta qualcosa in più, i legami sono favoriti.

Nel lavoro ora avrete nuove occasioni per ripartire, in particolare chi è rimasto fermo da tempo.

Stelle e oroscopo del 2 ottobre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore in questo momento tornate protagonisti e vivete nuove emozioni. Nel lavoro gli incontri saranno importanti e porteranno novità.

Scorpione: a livello amoroso Luna favorevole che vi permetterà di mettere a punto incontri speciali.

A livello lavorativo se c'è un problema da risolvere agite nell'immediato, momento che porta novità.

Sagittario: in amore possibile fare un cambiamento, ma riflettete bene prima di agire. Nel lavoro qualche complicazione sarà superata facilmente.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata particolare, la Luna nel segno porterà chiarezza.

Nel lavoro se ci sono dei progetti da portare avanti questo è il momento giusto.

Acquario: a livello sentimentale ci sono alcuni problemi che andrebbero superati, in particolare se una storia del passato non è andata come avreste voluto evoluto. Nel lavoro si possono perfezionare alcuni progetti nati negli ultimi tempi.

Pesci: in amore se c'è stata una separazione le emozioni che vivrete ora saranno importanti. Nel lavoro fase di maggiore nervosismo, siate comunque più complici con soci e collaboratori.