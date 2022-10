L'Oroscopo del 6 ottobre è pronto a svelare il probabile andamento riservato dalle stelle al quarto giorno dell'attuale settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ricordiamo che fanno parte della prima tranche zodiacale i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Andiamo ora a svelare l'arcano iniziando a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, segno per segno. In primo piano consigli e dettagli direttamente dall'oroscopo del giorno 6 ottobre, con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti.

Previsioni astrologiche del 6 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del giorno 6 ottobre mette in campo un giovedì alquanto positivo, anche se immerso nella scontata normalità. In amore, le stelle consigliano di dedicare questa giornata al partner: cercate idee carine, seppur semplici, per sorprenderlo e ravvivare il vostro rapporto di coppia. Mostrate a chi avete a cuore alcune vostre doti nascoste, siate stuzzicanti e un tantino "piccanti", cosa che porterà sicuramente un miglioramento al rapporto rendendolo più felice. La giornata in generale si svolgerà al meglio, anche grazie al vostro ritrovato entusiasmo oppure ad alcune vostre iniziative interessanti, per nulla scontate.

Single, sarete animati da un grande ottimismo e questo risveglierà sensi sopiti e voglia di fare. Cercate di vivere questa giornata con lo spirito giusto, pensando da veri positivi. Nel lavoro, sarete allettati da una nuova proposta. Riguarderà il vostro attuale ambito professionale ma con possibilità di crescita futura.

Toro: ★★.

Un giovedì poco positivo, anche se non da destare troppe preoccupazioni. In amore, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri o le vostre opinioni: l'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi con il quale esporrete le vostre idee. Per trascorrere quindi tranquillamente questo giovedì, fate un grande respiro e non dite al partner cose di cui ve ne potreste pentire subito dopo.

Dopo aver trascorso alcune giornate faticose, arrivate a questa di giovedì davvero esausti. Il fisico e la mente vi chiederanno di stare un po' da soli. Questo stato potrebbe portare alcuni del segno ad erigere vere e proprie barriere, evitando a chiunque si avvicinarsi al vostro spazio. Il cattivo umore avrà un'influenza negativa anche sulle relazioni interpersonali: non vi saranno tuttavia discussioni o grossi problemi. Nel lavoro, la situazione astrale si presenta piuttosto grigia. Sarebbe meglio attendere e riflettere prima di prendere decisioni nel settore.

Gemelli: ★★★★. Routine e normale amministrazione in vista. In amore, le stelle in discreto aspetto vi renderanno particolarmente socievoli, dinamici e organizzati: avrete infatti la possibilità di pianificare la giornata in modo tale da potervi dedicare a ciò che più amate.

Sarete in vena di romanticherie e persino particolarmente affettuosi, presenti e comprensivi nei confronti della persona che vi sta a cuore. Sarà una giornata soddisfacente anche per il fisico: la forma si rimetterà in sesto e riceverà lo stimolo di cui ha bisogno. Dovrete cercare la gioia nelle piccole cose del vivere quotidiano, solo così scoprirete che non è necessario dannarsi l'anima alla ricerca di relazioni pericolose o conquiste impossibili, per vivere serenamente. Vedrete che presto potrete provare il cosiddetto colpo di fulmine. Abbandonatevi a cupido e lasciatevi trasportare dal vostro prossimo incontro fortunato. Nel lavoro, le stelle suggeriscono le mosse giuste per aumentare i guadagni.

Oroscopo di giovedì 6 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un periodo abbastanza scarno si prepara a fare ingresso nella vostra vita. In generale il periodo sottotono è scontato, ovviamente da non sottovalutare. In amore, approfittate di questa giornate per chiarirvi con chi avete accanto, visto che ultimamente sono sorte tensioni o discussioni senza forse alcun senso. Con i nervi distesi e una maggiore tranquillità potrete affrontare qualsiasi dialogo, eventualmente anche qualche diverbio, per poi risolvere in serenità qualsiasi questione. Avrete bisogno di tanto silenzio e relativa concentrazione, perciò cercate fin da adesso di indirizzare questa giornata alla riflessione; declinate gli inviti con il sorriso, ma non siate scortesi!

Avete bisogno di recuperare un bel po' (tanto) di energie, per questo la mente potrebbe risentirne insieme al fisico: rallentate i ritmi! Nel lavoro, cercate di lavorare su di voi per metabolizzare in fretta gli imprevisti. Evitate di trasformare ogni cosa in un dramma esistenziale!

Leone: ★★★★★. Ottima giornata, tutta all'insegna delle cinque stelline della buona fortuna. Pronti a volare in amore? Certo che si: vi sveglierete con una vena di romanticismo e, se state già vivendo una storia d'amore felice, farete trascorrere una sensazionale giornata alla persona amata. Sarete infatti molto attenti e premurosi nei suoi confronti, pronti a regalare qualcosa di speciale che il cuore non mancherà di suggerirvi, oltre al vostro grande amore.

Giovedì ricco di fantasia, leggerezza e divertimento? Gli astri dicono di si, suggerendo di affrontare questa giornata con spensieratezza. Sarà proprio una passeggiata in quanto riceverete gli stimoli giusti per provare nuove attività, ma anche per fare quello che più vi piace. Nel lavoro, le stelle vi offriranno un vantaggio decisivo su colleghi ed antagonisti. Sfruttate questa marcia in più e puntate soprattutto sulle vostre capacità strategiche.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 6 ottobre, indica che grazie al vostro Mercurio nel segno, godrete di un'atmosfera particolarmente distensiva e gioiosa. Con la dolce metà la comunicazione sarà serena e completa, grazie alle stelle che vi apriranno a uno scambio intenso di parola e di ascolto reciproco.

Pronti a rimettere solide fondamenta al rapporto d'amore? Si apriranno certamente le porte di una giornata tranquilla, dove molti di voi potranno godere una rinnovata serenità: proverrà soprattutto dall'affetto verso i propri cari e le persone amate. Inutile aspettare ancora: con il buonumore della giornata, le stelle consigliano di lasciarsi andare ai buoni propositi, quelli che vi suggerirà il vostro cuore. Vivrete quindi delle belle sensazioni sulla pelle, questo darà modo a molti di cancellare eventuali brutti ricordi avuti in eventi passati. Nel lavoro, la giornata si annuncia molto importante e ricca di buone nuove. Pesto avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti che accresceranno le vostre prospettive.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 ottobre.