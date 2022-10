Le previsioni dell'oroscopo del 6 ottobre vedono gli Scorpione fortunati in amore. I Capricorno, invece, sono un po' giù di corda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: nella vita è importante metterci la faccia, sempre, in qualunque cosa. In ambito professionale potreste ricevere qualche piccola delusione, ma non vi abbattete.

11° Leone: ci sono momenti nella vita in cui è necessario prendere una posizione e schierarsi. Essere neutrali può funzionare solo in una fase iniziale, ma in seguito è necessario decidersi.

10° Ariete: dal punto di vista dei rapporti di coppia l'Oroscopo del 6 ottobre vi dice che ci sono dei cambiamenti in arrivo.

Se non siete più soddisfatti della situazione nella quale vi trovate, forse è il caso di darsi da fare per cambiare.

9° Gemelli: giornata piuttosto competitiva e piena di impegni e sfide. Nella vita bisogna sempre mettersi in gioco e andare avanti per riuscire a realizzare i propri obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: non bisogna essere troppo intransigenti. Anche dinanzi gli errori altrui è necessario mostrare un minimo di apertura mentale e di comprensione. Vi tornerà utile quando sarete voi a sbagliare.

7° Toro: oggi vi sentite un po' demotivati. Cercate di guardare oltre e di non soffermarvi solamente sulle apparenze. Dal punto di vista sentimentale è importante comprendere il punto di vista altrui.

6° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 ottobre vi invitano ad essere un po' più attenti ai vostri bisogni. Pensare sempre al prossimo e a quello che pensano gli altri non è sempre la scelta giusta.

5° Vergine: tra oggi e domani potreste ricevere una sorpresa dal punto di vista dell'amore. Soprattutto le coppie potranno vivere dei momenti di grande passione e consapevolezza.

Oroscopo segni fortunati del 6 ottobre

4° in classifica Scorpione: ci sono giorni in cui siete pieni di voglia di fare e altri in cui vi sentite un po' più fiacchi. Oggi e uno di questi ultimi, tuttavia, la cosa importante è guardare sempre avanti. In amore siete fortunati.

3° Cancro: usare due pesi e due misure non è mai la scelta giusta, soprattutto in amore.

Cercate di essere più aperti al dialogo con le persone che vi circondano.

2° Sagittario: momento particolarmente intenso per quanto riguarda il lavoro. In ambito professionale ci sono delle cose da rivedere, ma dovete essere un po' più attenti.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 ottobre vi vedono in una posizione astrale alquanto fortunata. Vi sentite pieni di spirito di iniziativa e di voglia di fare, non perdete queste capacità.