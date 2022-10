L'Oroscopo del giorno 6 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì. In programma una splendente Luna in Pesci, certamente portatrice di novità non solo in ambito sentimentale, ma anche in seno alla famiglia, nelle amicizie piuttosto che nel lavoro. Allora, decisi a sapere qualcosa di più a riguardo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 6 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei confronti degli affetti in generale.

Previsioni zodiacali del 6 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata si preannuncia sicuramente tranquilla, anche se routinaria. Un po' come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni importanti, da adesso in avanti potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace. Nel lavoro dovete sciogliere qualche nodo dovuto ai malintesi che si creano quando la sintonia non è perfetta: l’esperienza sarà una risorsa da sfruttare in casi come questi. In amore, tutto bene fino a quando i ricordi sono fonte di commozione, ma quando vi impediscono di vivere con gioia il presente, allora meglio darci un subito taglio e via!

Se single, certi vostri modi conquisteranno la simpatia di chi vi aveste in simpatia. Però state in campana: una persona potrebbe farsi qualche illusione di troppo.

Scorpione: ★★★. Un giovedì prevalentemente in salita. Malumore probabile, questo a causa di una persona un poco ostile nei vostri riguardi. Potrebbe trattarsi di un familiare, di una vecchia e collaudata amicizia come anche un semplice conoscente...

a voi l'arduo compito di scoprirlo. Non prendete però ogni cosa come pretesto per sfogare istinti aggressivi, ok? Prima di parlate, contate fino a dieci e poi dite la vostra. Non cedete a piccole tensioni che potrebbero infastidirvi, cercando di essere meno pretenziosi con le persone del vostro giro. Nel lavoro, giornata favorevole all’affermazione personale, solo e soltanto se saprete imboccare la strada della diplomazia.

In amore sarte incandescenti, con momenti di nervosismo e d’insofferenza. Attenzione alle gelosie immotivate: siate più comprensivi e disponibili. Per allontanare nervosismo e stress, ideale una nuotata in piscina.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 6 ottobre mette sul piatto la possibilità che possa maturare una giornata come tante. Intanto, per quanto riguarda lavoro e finanze potete dormire tra due guanciali. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite daranno una certa soddisfazione, anche se non proprio a tutti del segno (varrà l'ascendente). Alcune grane in campo professionale potranno brillantemente risolversi grazie anche a un aiuto piovuto dal cielo. Non vi mancheranno né le parole né lo spirito d’iniziativa per mandare in porto eventuali progetti, magari anche qualcuno abbastanza ambizioso.

I risultati non vi deluderanno. In amore, un viaggio da sempre sognato e puntualmente rimandato presto potrebbe diventare realtà. Sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre. Qualunque siano state le divergenze che in passato vi hanno diviso, buttatele dietro le spalle, tenendo presente ciò che adesso vi unisce.

Oroscopo e stelle del 6 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Con l'ansia a fior di pelle a causa di qualcuno che puntualmente vi stizzisce, sfruttate questo giovedì per mettere in ordine tutto ciò che è caos e disordine nella vostra vita. Coinvolgete i vostri cari chiedendo loro consigli o favorendo il dialogo costruttivo.

Cominciate col riordinare le cose fuori posto, oppure tutto quello che vi sembra non andare: ciò che potrebbe tornare utile tenetelo, il resto? Ovvio, buttate ogni cosa, persona, situazione superflua senza starci lì a rimuginare sopra come solito fate in questi casi, ok? Ci sarà chi vi aiuterà con piacere a recuperare quel po’ di ordine mentale capace di restituirvi a nuova vita. Nel lavoro, idee chiare che non si faranno serto confondere da particolari insignificanti. Diciamo che saranno la vostra carta vincente da giocare con piglio e disinvoltura. In amore, per una scelta importante potrete contare sicuramente sull’approvazione del partner. Presto l’intesa riprenderà vigore sotto ogni aspetto significativo.

Acquario: ★★★★★. Saturno nel segno in amichevole rapporto con il Sole in Bilancia, in questo giovedì senz'altro accrescerà la voglia di avere più attenzioni verso voi stessi. Riuscirete a evitare anche alcune attività davvero stressanti, magari delegandole a persona di fiducia. Occuparsi di più del vostro benessere fisico, mentale e anche spirituale, in questo periodo proprio non guasta, anzi, potrebbe regalare delle soddisfazioni non messe in conto. Nel lavoro, Marte in Gemelli fa prevedere numerose spese oppure ritardi nelle entrate. State pertanto molto attenti a non lasciare incustodite cose di valore: furti e smarrimenti potrebbero dare pensiero a più di qualcuno di voi. In amore intanto, impegnatevi di più con il partner, sforzandovi di migliorare il dialogo: vedrete che, in men che non si dica, nella vita di coppia tornerà il sereno.

Voi single sarete attratti da storie complesse, magari da persone intriganti, pronte ad accendere la vostra fantasia. Le risposte al richiamo dei sensi saranno bollenti ma non esenti da rischi...

Pesci: "top del giorno". L'oroscopo del giorno, di giovedì 6 ottobre, promette una giornata davvero "col botto!". In transito nel vostro cielo c’è una meravigliosa Luna appena sganciatasi dall'Acquario. L’astro dell'amore farà di tutto per mettervi in condizione di trovare soluzioni e vie d'uscita a problemi legati alla sfera sentimentale. Questo significa che il periodo in atto presto o tardi segnerà per molti di voi diversi successi personali. Non indulgete in sterili malinconie o improduttive nostalgie ma siate concreti, come e più del solito.

Nel lavoro, momento abbastanza movimentato, ma anche proficuo e produttivo. Cavalcherete l’onda risolvendo disaccordi tra colleghi o mettendovi in condizione di sfruttare eventuali buone occasioni. In amore, fate sì che il ritorno alla normale quotidianità, dopo la baraonda legata alle recenti ferie, presenti anche qualche piacevole, anzi piccante sorpresa! Rafforzate la complicità aprendovi al partner e raccontandogli i vostri desideri più segreti.