L'Oroscopo del giorno 10 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì. In campo i settori della vita quotidiana relativi all'amore e al lavoro, messi a confronto con i sei segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Allora, decisi a scoprire cosa riserveranno le stelle a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Bene, senza perderci in ulteriori quisquilie iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo di lunedì 10 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alla prima giornata della settimana che sta per entrare.

Previsioni zodiacali del 10 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima giornata favorevolmente appoggiata dall'ingresso di Mercurio nel segno. Per rendere piacevole la giornata, trovate il tempo per fare quelle piccole cose che, per un motivo o un altro, siete sempre costretti a lasciare indietro. Mettete in primo piano una vecchia amicizia, che sarà di certo capace di scaldarvi con affetto sincero. Nel lavoro volete più di quanto potete avere e va bene, però mettetevi finalmente in testa che, per centrare i vostri ambiziosi bersagli, dovete aspettare tempi migliori, ok? In amore sarete disposti ad essere più generosi con la persona del cuore: avete compreso che amare è prima di tutto donarsi completamente e disinteressatamente.

Scorpione: ★★★★★. Un inizio settimana favorevole al settore sentimentale, nonché a quello lavorativo. Con la Luna in Ariete pronta a fine giornata a passare in Toro, in amore godetevi certe prerogative quali la disponibilità, la fantasia, il sogno, il romanticismo. Se avete figli o nipoti piccoli, create un’atmosfera di confidenza su cose significative, ma non noiose.

Nel lavoro attivatevi per risolvere eventuali questioni aperte, poi più il là arriverete al meritato consolidamento della vostra posizione. Operate con determinazione e pensate positivo, il resto piano piano arriverà. In amore diversi frutti stanno maturando. Vi dedicherete alla persona amata anima e corpo e, come risposta, avrete in cambio dalla stessa una totale dedizione.

Si prospettano ottimi risultati nelle finanze.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 ottobre preannuncia tanta buona normalità: cosa desiderare di più dalla giornata? Gli amici vi dimostreranno di esservi sempre vicini e, all’occorrenza, anche pronti a darvi una mano, facendovi provare un grande sollievo. Con un collega date un taglio alle discussioni sterili: d’ora in avanti cercate di accettare solo critiche costruttive. Nel frattempo non fatevi prendere troppo dal senso del dovere, pretendendo da voi stessi ritmi troppo serrati, soprattutto quando nessuno ve lo chiede. In amore, buona la condivisione di progetti futuri: acquisti importanti, casa, matrimonio o prole. Se siete single, un’amicizia si andrà man mano consolidando sempre più attraverso telefonate, messaggini e quant'altro sempre più coinvolgenti.

Svagarsi con la persona che vi piace avrà una capacità terapeutica infallibile.

Oroscopo e stelle del 10 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo non male nemmeno per voi del Capricorno. Alcune situazioni stanno per risolversi definitivamente e si inizia a intravvedere la luce alla fine del tunnel. In vista belle novità: perché non dovreste farcela? La Luna in Ariete a fine giornata entrerà in Toro, spegnendo eventuali pessimismi. Una bella occasione sta per arrivare, ovviamente per chi la saprà riconoscere per tempo. La cura dei rapporti familiari passerà senz'altro in prim’ordine. Saprete rispondere a tutte le esigenze di chi avete accanto. Fate una sorpresa al partner prenotando una cenetta in un ristorantino speciale.

Fatevi perdonare se negli ultimi tempi avete trascurato il rapporto di coppia. Nel lavoro invece, problemi apparentemente superati si ripresenteranno, provocando un certo disappunto. Provate a risolverli una volta per tutte.

Acquario: ★★★. Lunedì poco positivo per via della quadratura da Urano verso il vostro Saturno. In generale è previsto un diffuso quanto stizzoso sottotono. Per eccessivo egocentrismo, forse potreste perdere di vista le vere esigenze del partner. Non siate superficiali, sappiate che potreste rischiare anche una rottura non facile da riportare in sicurezza. Se siete arrivati al capolinea, voltate pagina. Non portate il partner all’esasperazione per costringere poi lui/lei a farlo!

Mettete la testa a posto, invece di distrarvi continuamente e di giocare col fuoco: se non volete essere traditi, non tradite. Nel lavoro, con Saturno contro, certe regole vi sembreranno particolarmente soffocanti, col rischio di farvi sommergere da stress e nervosismo: calma! Presto vi saprete riorganizzare.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 10 ottobre, vede un periodo molto favorevole per voi nativi. Nettuno potrà contare su due ottimi sestili provenienti da Saturno e Mercurio, trasmettendo a molti tanta allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Se potete, datevi da fare in cucina con impegno e amore: a fine settimana più di qualcuno potrebbe ospitare parenti o amici cari, e sapersela cavare ai fornelli vi procurerà un'invidiabile felicità.

Nel lavoro intanto, non distogliete l’attenzione dalle cose che vi circondano. Potreste trovare lì la chiave di volta di annose problematiche. In amore non perdete tempo in chiacchiere e piccole prepotenze. Badate al sodo o vi sarà difficile continuare a trovare punti in comune con chi avete accanto. Il consiglio: cercate di occuparvi un po' più di voi stessi, magari rilassandovi con le attività che amate.