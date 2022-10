L'oroscopo di domenica 9 ottobre ha in serbo diverse sorprese per i vari segni zodiacali. Le previsioni astrologiche, grazie ai movimenti dei pianeti, descrivono l'assetto astrale del giorno, con particolare attenzione all'amore e alla vita sociale.

Ogni profilo zodiacale è accompagnato da un voto e, alla fine, è presente anche una classifica generale che aiuta a focalizzarsi sull'intero quadro.

Previsioni astrologiche di domenica 9 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: verrete travolti da un vortice di emozioni. Sarà difficile fare chiarezza nel vostro cuore.

La giornata sarà caratterizzata da momenti molto altalenanti. Seguire la corrente, proprio per questo motivo, potrebbe non fare al caso vostro. Il desiderio di differenziarvi avrà la meglio sul resto. Voto 6.5.

Toro: le forze planetarie si mobiliteranno. Vivrete una giornata ricca di novità. La vostra curiosità insaziabile vi spingerà a esplorare le situazioni più disparate. Potrebbe essere anche il momento giusto per realizzare qualcosa di concreto a livello sentimentale. Dovrete solo continuare a crederci. Voto 7.5.

Gemelli: non vi sentirete a vostro agio con gli sconosciuti. Preferirete non allontanarvi troppo dal vostro porto sicuro. Eviterete di prendere la parole e cercherete di non parlare di voi stessi.

Svelare qualcosa di troppo personale, infatti, potrebbe farvi sentire inadeguati. Gli amici di sempre vi daranno sostegno. Voto 5.

Cancro: una piccola pausa non guasterà. Le stelle vi spingeranno a coltivare i vostri hobby. Le uscite con gli amici e i confronti con il partner saranno due componenti essenziali. Vi piacerà stare insieme alle altre persone, soprattutto se questo vorrà dire migliorare voi stessi.

Voto 8.

Oroscopo del giorno 9 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non godrete di una buona organizzazione. Al contrario, vi troverete a svolgere le vostre mansioni all'ultimo momento. Sarà faticoso rispettare determinate scadenze. Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di modificare l'approccio agli impegni quotidiani.

Voto 4.5.

Vergine: vi sentirete liberi come il mare. Agirete secondo i vostri desideri, senza appellarvi a inesistenti barriere e a convenzioni sociali obsolete. Gli amici vi ammireranno e la famiglia inizierà a riflettere su alcune questioni. Anche la relazione con il partner andrà a gonfie vele. Voto 9.5.

Bilancia: sarete completamente concentrati sulla persona amata. Non riuscirete a distogliere l'attenzione da lei. La sua premura donerà nuova vita alla relazione di coppia. Cercherete di ricambiare con gesti romantici e colmi d'amore. In ogni circostanza, sarete pronti a lottare per difendervi a vicenda. Voto 8.5.

Scorpione: dovrete impegnarvi di più. Purtroppo, le distrazioni del giorno vi spingeranno a trascurare alcune delle vostre responsabilità.

Le persone attorno a voi potrebbero sentirsi deluse e trascurate. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda. Voto 5.5.

Previsioni zodiacali e voti del 9 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'amore per il partner vi spingerà a osservare la realtà da un altro punto di vista. Sarete molto più ottimisti. Potrebbe essere il momento giusto per tornare a mettervi in gioco. La paura del fallimento costituirà solo un ulteriore stimolo. La famiglia non potrebbe essere più felice. Voto 9.

Capricorno: niente andrà secondo i piani. Le vostre aspettative verranno nuovamente deluse da una persona che credevate vostra amica. Andrete alla ricerca di spiegazioni, ma i vostri sforzi potrebbero concludersi con un buco nell'acqua.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non disperate. Voto 4.

Acquario: questa giornata proseguirà senza troppi colpi di scena. Vi adatterete alle circostanze, cercando di esprimere il vostro pensiero. In alcune situazioni, però, preferirete mantenere il silenzio perché vorrete evitare di dare vita ad accese discussioni. Le cose miglioreranno. Voto 6.

Pesci: avvertirete aria di cambiamento. Sarete pronti a liberarvi delle vecchie abitudini per adottare comportamenti completamente diversi. Ovviamente, questo non passerà inosservato agli occhi delle persone che vi vogliono bene. Potrebbe essere l'inizio di una nuova fase. Voto 7

Classifica del 9 ottobre