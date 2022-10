Secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 22 ottobre 2022, i nati sotto il segno della Vergine devono ascoltare il cuore. I Sagittario sono un po' giù.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: ci sono momenti di cedimento in amore, che le relazioni stabili riusciranno sicuramente a superare in maniera egregia. Dal punto di vista dei rapporti professionali, invece, ci vuole impegno.

11° Leone: l'oroscopo del giorno 22 ottobre vi invita a non arrendervi. Se desiderate ardentemente qualcosa, lottate con le unghie e con i denti pur di ottenerla.

Siete un po' titubanti in amore.

10° Ariete: siete abbastanza decisi, pertanto, evitate di ascoltare il consiglio delle persone che vi circondano. Ci sono delle buone occasioni per dimostrare il vostro valore.

9° Bilancia: siete altruistici, tuttavia, cercate di non incappare in futili errori di distrazione. Soprattutto sul lavoro è importante mantenere alta la concentrazione. Cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: non ci sono limiti quando si tratta di amore. Non lasciate che i dubbi ostacolino le vostre decisioni. Dal punto di vista professionale dovete aprire un po' di più la vostra mente.

7° Toro: spesso tendete a soffermarvi troppo sulle apparenze andando meno alla sostanza.

Questo potrebbe impedirvi di vedere delle cose che, in realtà, è assolutamente importante che vediate.

6° Acquario: chi è alla ricerca di un nuovo amore potrebbe rimanere piacevolmente colpito in questo periodo. Allargate la vostra mente e mettetevi in gioco per quanto riguarda il lavoro. Potreste restare stupiti dai risultati.

5° Cancro: ci sono delle situazioni in cui lottare vale la pena fino alla fine. L'oroscopo del 22 ottobre vi invita a essere meno petulanti. Godetevi di più il presente, senza pensare troppo al futuro.

Oroscopo segni fortunati del 22 ottobre

4° in classifica Vergine: ci sono dei cambiamenti in vista, sia dal punto di vista sentimentale sia per quanto riguarda la sfera professionale.

Cercate di cogliere al volo le nuove e buone occasioni. Come farete a riconoscerle? Ascoltate il vostro cuore e non sbaglierete.

3° Pesci: nella vita è importante essere risoluti. Non perdete troppo tempo in situazioni o con persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Buon momento per quanto riguarda l'amore.

2° Capricorno: in amore è tempo di essere decisi. Se state affrontando un momento di svolta, smettete di farvi delle domande e agite seguendo il vostro cuore e la vostra ragione.

1° Scorpione: l'oroscopo del 22 ottobre vede i nati sotto questo segno occupare la prima posizione poiché ci sono delle buone novelle in arrivo. Oggi vi sentite particolarmente energici, quindi, non vi abbattete.