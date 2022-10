L'Oroscopo dal 24 al 30 ottobre rivela come sarà l'ultima settimana del mese in corso. Anche questo mese si prepara ad uscire di scena e lo farà tra una miriade di vicende che colpiranno tutti i segni zodiacali. Attorno alla giornata di martedì 25 si verificherà l'eclissi solare e, in contemporanea, il cielo sarà interessato dal novilunio in Scorpione. C'è chi viaggerà alla grande nella sfera amorosa e chi, al contrario, avrà delle difficoltà da sormontare. Problemi economici per i nati del Sagittario e del Capricorno, mentre incontri fortunati sono previsti per i Gemelli.

Di seguito le previsioni astrologiche settimanali dal 24 al 30 ottobre 2022.

Oroscopo della settimana fino al 30 ottobre 2022, dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'amore sarà al centro dell'attenzione. Qualcuno si renderà conto di aver perso la testa per una certa persona che vede piuttosto di frequente, forse un collega o un compagno di scuola, oppure il postino. Chi è impegnato in una relazione avrà i suoi momenti di passione da vivere senza freni. Lavoro noioso. Weekend emozionante, previste delle uscite.

Toro - In famiglia sarà bene non rispondere, anche perché avrete una settimana delicata. Sarete suscettibili e irascibili, in particolar modo nelle prime parti delle giornate. Le vostre serata saranno di gran lungo migliori, anche se preferirete starvene a casa a guardare la televisione e a ronfare a lungo sul divano.

La vostra golosità sarà elevata, ma cercate di muovervi e di bere più acqua possibile.

Gemelli - In questa settimana l'oroscopo prevede scintille con una certa persona. Chi è sposato o convive da anni, vorrebbe che il partner fosse meno polemico e più romantico. Forse il rapporto si è logorato o i vostri gusti sono cambiati.

Spazio ai soldi in queste giornate in cui la tentazione di spendere e spandere andrà tenuta sotto stretto controllo. Weekend da passare in famiglia. Incontri fortunati!

Cancro - Amore nervoso. Ultimamente sembrate tollerare poco il vostro partner oppure non vi sentite compresi. Cercate di non chiudervi a riccio e di rivitalizzarvi attraverso le vostre passioni a lungo trascurate.

State inseguendo un obiettivo professionale e in questa settimana potrebbero aprirsi nuovi sbocchi di successo. Siate meno pettegoli e pessimisti, piuttosto leggete di più e curate la vostra alimentazione. Fine settimana di svago.

Previsioni astrologiche settimanali 24-30 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - In amore sarete passionali e comprensivi. Il vostro fascino sarà alle stelle e ciò favorirà i cuori solitari che vorrebbero avere qualcuno da amare. Confidenze in famiglia o tra amici. Una persona che conoscete bene vi penserà poiché nutre un sentimento segreto nei vostri confronti. Nella professione dovrete fare dei progetti a lungo termine e dovrete anche allacciare dei nuovi contatti, perché potranno tornarvi utili in futuro.

Vergine - Quest'ultima settimana di ottobre richiederà uno sforzo da parte vostra. Potrebbero emergere ostacoli, imprevisti oppure dei ritardi, per questo motivo sarà bene tenere gli occhi aperti. Non dovrete sottovalutare niente e nessuno, nemmeno in amore e in ufficio/scuola. Battuta d'arresto per i creativi, ma da novembre la musica cambierà in meglio.

Bilancia - Un'altra settimana di impegni e di corse vi attende, ma sarete carichi di energia. La motivazione sarà alle stelle, forse perché a novembre si manifesterà quel vostro sogno nel cassetto. In questo andirivieni non dovrete trascurare i vostri cari e la salute. Evitate di fare le ore piccole e leggete più libri. Mal di testa in agguato.

Scorpione - L'oroscopo dell'ultima settimana di ottobre sarà dedicata alla casa e alla famiglia. L'attesa sta finendo e le acque di questo difficile anno inizieranno a calmarsi. Possibili ritardi o imprevisti, quindi cercate di programmare minuziosamente ogni particolare. Visite mediche, verifiche, test generici. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi.

L'oroscopo fino al giorno 30 ottobre, la settimana dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Possibili problemi di salute, niente di allarmante però. A causa dello stress e dei problemi rischierete di ritrovarvi a fare i conti con un forte mal di testa o di stomaco. State faticando a sbarcare il lunario, ma cercate di pazientare e di stringere la cinghia ancora un po'.

Dovreste delegare delle mansioni, soprattutto tra le faccende domestiche.

Capricorno - In settimana tutto filerà serenamente anche se qualche ritardo o imprevisto potrebbe scompigliarvi i programmi. Siete un segno meticoloso, perciò potreste arrabbiarvi se delle cose non dovessero andare come sperato. Chi è disoccupato dovrebbe accontentarsi di quello che c'è e ripartire da capo. L'amore andrà bene. Avrete delle giornate di intesa e di passione, specie se siete in coppia.

Acquario - In questa settimana saprete dare il massimo, in modo da chiudere ottobre con dei buoni risultati. Ripenserete ad una certa persona che non vedete da molto tempo, ma bando alla nostalgia e organizzate qualcosa di emozionante da fare nel weekend o nel giorno di Halloween.

Pesci - Vi attende una settimana molto interessante. Ci sono state delle grosse spese da sostenere e questo vi ha prosciugato il conto. Cercate di tenervi a debita distanza dalle tentazioni e dai saldi. Manca ancora un mese a Natale, ma fareste meglio a prepararvi in anticipo per risparmiare un bel po' di soldini. Un vostro familiare avrà bisogno di voi. Weekend spensierato.