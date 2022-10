Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 ottobre, i nati sotto il segno dello Scorpione sono un po' giù emotivamente. Gli Acquario sono in forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: giornata un po' nervosa. Oggi vi sentite giù di corda e questo potrebbe causare qualche discussione in amore. In ambito professionale, invece, ci vuole maggiore determinazione.

11° Leone: questo non è il momento di perdere tempo. Se volete una cosa, lottate fino in fondo per ottenerla. Dal punto di vista professionale, invece, è tempo di dimostrare a tutti chi siete e quanto valete.

10° Vergine: giornata un po' fiacca dal punto di vista emotivo. L'Oroscopo del giorno 25 ottobre vi invita a non essere troppo litigiosi. Dal punto di vista professionale ci vuole calma e rigore.

9° Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Siete estremamente passionali. Emotivamente, però, vi sentite un po' giù, forse ci sono delle situazioni irrisolte che andrebbero chiarite.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: siete ostinati in questo momento. In amore tendete a voler avere sempre ragione e questo potrebbe causare qualche problema. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono buone nuove in arrivo.

7° Toro: spesso siete alla ricerca di nuovi stimoli e la cosa potrebbe causarvi qualche problema.

Dal punto di vista sentimentale dovete fare attenzione alle decisioni che prenderete in questo periodo.

6° Ariete: l'oroscopo del giorno 25 settembre esorta i nati sotto questo segno ad essere un po' più decisi e determinati. Non aspettate che siano gli altri a fare le giuste mosse, agite voi per primi.

5° Gemelli: nella vita ci sono momenti in cui è necessario mettere da parte l'orgoglio e andare avanti fino in fondo per riuscire ad ottenere ciò che si vuole.

Vivere di rimpianti è la cosa peggiore che possa capitarvi.

Primi quattro segni del 25 ottobre

4° in classifica Cancro: siete molto riflessivi e meticolosi in questo periodo. Questo renderà il vostro operato minuzioso e privo di errori. In amore, però, potete lasciarvi andare un po' di più senza pensarci troppo.

3° Sagittario: in amore tutto procede a gonfie vele, anche se il vostro umore non è proprio dei migliori.

Il quadro astrale risulta essere positivo anche per quanto riguarda la sfera professionale.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 ottobre invitano i nati sotto questo segno a cogliere al volo alcune occasioni che vi capiteranno in questo periodo. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze.

1° Acquario: in amore state vivendo un momento molto fortunato. Anche sul lavoro ci sono delle novità in arrivo, pertanto, fareste bene a stare con gli occhi aperti.