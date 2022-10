Per la giornata di martedì 25 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà risollevarsi il segno dell’Ariete, mentre per il Sagittario si attenderà un periodo in ribasso. Se l’Acquario avrà a che fare con successi di stampo professionale, la Bilancia avrà soddisfazioni sul piano amoroso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di martedì.

L’oroscopo di martedì: guadagni per Cancro

1° Ariete: la passione all’interno della coppia vi farà ridimensionare molti altri aspetti legati sempre alla sfera sentimentale. Non avrete rivali nelle mansioni professionali, per cui arriveranno i successi che aspettavate da tanto tempo a questa parte.

Continuate così.

2° Acquario: supererete brillantemente delle questioni legate ai progetti, concludendoli con tanto successo. Avrete una evoluzione amorosa che potrebbe essere fonte di grande gioia sia per voi che per il partner, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: probabilmente avrete delle splendide situazioni amorose che potrebbero essere per voi fonte di una grande aspettativa, quindi non sarà un caso se avrete la testa fra le nuvole. Secondo l’oroscopo sarete molto energici sia nel lavoro che nello sport.

4° Cancro: avrete un incremento dei guadagni davvero considerevole, secondo l’oroscopo. Ora sarà tempo di fare largo ai vostri sfizi e di sperimentare qualche situazione avventurosa, come un viaggio in un paese che avreste sempre voluto visitare.

Pesci spediti sul lavoro

5° Pesci: dopo un periodo piuttosto negativo, ripartirete molto spediti verso il lavoro e tutto ciò che gravita attorno alla vostra routine attuale. Con i colleghi sarete sempre più disponibili e sempre più inclini al dialogo, mentre con il partner riuscirete a chiarire qualche malinteso.

6° Leone: avrete un po’ di stanchezza, però riuscirete comunque ad essere sempre vivaci sul lavoro ma soprattutto produttivi, secondo l’oroscopo.

Avrete degli obiettivi che condividerete con la famiglia, come un investimento importante che vi porterà molta più comodità nella vita quotidiana.

7° Scorpione: gli impegni non mancheranno, ma allo stesso tempo non peseranno più di quanto vi potreste immaginare. Con le questioni di cuore ci saranno delle perplessità, per cui avviare una riflessione sarà molto utile e doveroso nei confronti di voi stessi.

8° Vergine: avrete sempre meno creatività e gli affari non andranno sempre in porto. State attraversando un periodo abbastanza turbolento per le questioni emozionali. Secondo l’oroscopo pensate troppo a faccende che potreste risolvere quanto prima, specialmente sul piano sentimentale.

Dubbi per Gemelli

9° Toro: sarete leggermente nervosi e non sempre riuscirete ad essere concentrati sul lavoro. Però avrete a che fare con una questione che potrebbe darvi parecchie soddisfazioni, per cui varrà la pena attendere un periodo migliore. Con gli affetti manterrete l’atteggiamento di sempre.

10° Gemelli: i dubbi su qualche amicizia cominceranno ad essere sempre più incalzanti nella vostra testa, per cui evitate di pensare troppo e concludete una relazione che non ha più motivo di esserci.

Non sempre avrete le energie necessarie per poter portare avanti il lavoro, prendetevi una pausa.

11° Capricorno: purtroppo la settimana potrebbe aprirsi con degli imprevisti che potrebbero farvi tenere il broncio per molto tempo nel corso della giornata di martedì, anche davanti ai familiari. Evitate di spendere troppi soldi per cose superflue.

12° Sagittario: avrete troppo stress che dovrebbe essere smaltito il prima possibile. Faticherete un po’ prima di riuscire a perseguire qualche successo, ma nel complesso potreste fare molto con poco. Basterà attendere un po’ di tempo, secondo l’oroscopo.