I nati sotto il segno dell'Acquario devono essere un po' più espliciti secondo le previsioni dell'oroscopo del 5 ottobre. I Vergine, invece, stanno attraversando un momento un po' burrascoso, ci vuole pazienza per rialzarsi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: questo è il momento di prendere in mano la situazione. Ci sono momenti nella vita in cui si devono prendere le redini degli eventi se si vogliono ottenere risultati.

11° Bilancia: spesso siete un po' troppo ripetitivi. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e di non aspettare che sia il prossimo a fare un passo nei vostri confronti.

10° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 5 ottobre vi invitano a smussare qualche aspetto del vostro carattere un po' troppo spigoloso. In amore è importante essere svegli e scaltri.

9° Toro: la giornata potrebbe cominciare in maniera un po' altalenante. Ci sono delle cose da mettere a posto, pertanto, è il caso di riflettere prima di prendere delle decisioni affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: ci sono delle faccende in sospeso che bisogna mettere a punto. In ambito sentimentale soffermatevi di più su quello che vi dice il vostro cuore.

7° Cancro: l'oroscopo del 5 ottobre denota un certo cambiamento nei vostri atteggiamenti nei confronti delle persone che vi circondano.

Siete stanchi di alzare muri per forza nella speranza di tutelarvi.

6° Scorpione: nel caso in cui doveste rendervi conto di aver commesso qualche errore, non esitate a chiedere scusa. In amore è importante mettere da parte l'orgoglio se necessario.

5° Sagittario: nuovo giorno, nuovi impegni. Nella vita bisogna andare sempre avanti e non voltarsi indietro.

I ricordi vanno conservati, ma non si può pretendere che tornino a far parte del presente.

Oroscopo segni fortunati del 5 ottobre

4° in classifica Acquario: giornata di alti e bassi in ambito sentimentale. Presto, però, arriveranno delle belle soddisfazioni, anche dal punto di vista professionale. Dite sempre quello che pensate, non tenetevi le cose dentro.

3° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 5 ottobre vi invitano a non sottovalutare una situazione che potrebbe presentarsi sul vostro cammino. Allargate gli orizzonti e non abbiate paura di osare.

2° Capricorno: non bisogna avere fretta. Le soddisfazioni arriveranno, poco alla volta. Non dovete avere la pretesa di risolvere sempre tutto e subito. In amore è tempo di riaccendere i sentimenti.

1° Pesci: ottimo momento per cimentarvi in un nuovo progetto professionale. Se siete indecisi su una decisone da prendere, lasciate che sia il tempo a schiarirvi le idee.