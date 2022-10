L'oroscopo della giornata di mercoledì 5 ottobre vede i nati Leone alle prese con la Luna in opposizione, che potrebbe dare qualche grattacapo in ambito amoroso, mentre Toro non dovrà bruciare le tappe a livello sentimentale. Autostima e fiducia saranno in maggior quantità per i nati Pesci, mentre Giove favorirà i Sagittario sul posto di lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 5 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 5 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: questa Luna in sestile vi aiuterà a vivere il vostro rapporto con maggior buon senso e responsabilità.

Ricordatevi però che Venere sarà in opposizione, e dovrete evitare inutili lamentele nei confronti della persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Giove in buon aspetto continuerà a favorirvi. Se necessario, ascoltate anche i consigli dei vostri colleghi. Voto - 7️⃣

Toro: potremmo definirla questa una giornata di routine per i nati del segno, che però non vi darà particolari soddisfazioni a causa della Luna in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti infatti, single oppure no, non dovrete bruciare le tappe con la persona che amate. Prendete il vostro rapporto con la dovuta calma. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di fare scelte ponderate con i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sarete piuttosto fieri della vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Cuori solitari o meno, la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di esprimere al meglio i vostri sentimenti. In ambito lavorativo avrete bisogno di mettere in campo energie importanti, e con Marte e Giove in buon aspetto sarà possibile.

Attenzione però a Mercurio in quadratura, causa di qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Cancro: farsi avanti in amore e vivere belle emozioni non sarà così semplice secondo l'oroscopo, soprattutto quando Venere si trova in quadratura. Capire i sentimenti della persona che amate non sarà così semplice, proprio per questo, meglio non giocare subito a carte scoperte.

Nel lavoro alcuni progetti andranno avanti senza troppe difficoltà. Ciò nonostante meglio non buttarsi a capofitto verso più compiti da svolgere. Voto - 6️⃣

Leone: in questa giornata di mercoledì avrete a che fare con la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario. Secondo l'oroscopo, in amore, dovrete fare attenzione all'uso delle parole e del vostro modo di comportarvi, soprattutto voi cuori solitari, che ancora non sapete come potrebbe reagire la vostra fiamma a certi atteggiamenti. In ambito professionale la voglia di fare e di ottenere di più non vi mancherà. Guardatevi intorno, e cercate di cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che rimane convincente per i nati del segno.

Questa giornata di mercoledì vi darà belle soddisfazioni in ambito amoroso. Se siete single riuscirete a essere attraenti, ma anche aperti e disponibili con tutti. Per quanto riguarda il lavoro Marte in quadratura non vi metterà tanta voglia di fare, ma se volete raggiungere i vostri obiettivi dovrete rimboccarvi le maniche. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo davvero roseo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto, perfetto per vivere una vita amorosa semplicemente unica. Single oppure no, dunque, mettetevi in gioco, e dimostrate quanto siete splendidi. In ambito lavorativo Giove opposto potrebbe ostacolarvi, ma l'aiuto di Saturno e Marte si rivelerà prezioso per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: prendersi dei rischi in amore a volte potrebbe essere controproducente. Nonostante Venere sia in buon aspetto infatti, dovrete fare attenzione a questa Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione con la persona che amate. Sul fronte professionale andrete dritti al punto grazie a Mercurio in sestile, evitando di perdere tempo in dettagli superflui. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà il pianeta Giove favorirvi secondo l'oroscopo di mercoledì 5 ottobre. In ambito lavorativo avrete un pizzico di fortuna in più, ma questo non vorrà dire che raggiungere i vostri obiettivi sarà semplice. In amore Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, da permettervi di godere di un rapporto stabile e sincero.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì di nuove incomprensioni e nervosismi tra voi e la persona che amate secondo l'oroscopo a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, cercate di essere ottimisti. Cercate di capite dove state sbagliando, e dove potete migliorare, ma soprattutto, non mostrate gelosia, e non sentitevi superiori alla persona che amate. In ambito lavorativo alcuni progetti saranno favoriti da Mercurio in trigono, ma attenzione comunque a Giove in quadratura. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di mercoledì. Con la Luna in congiunzione, e Venere in trigono dal segno della Bilancia, sarete sempre bendisposti nei confronti della vostra anima gemella.

Regalatevi dunque una giornata allegra e frizzante. Nessun problema neanche per quanto riguarda il lavoro, grazie alla buona posizione si stelle come Giove e Marte, che vi permetteranno di esprimere al meglio le vostre capacità. Voto - 9️⃣

Pesci: configurazione astrale che lentamente tornerà a esservi favorevole secondo l'oroscopo. Piano piano, autostima e fiducia torneranno in voi e, soprattutto sul fronte sentimentale, riuscirete a farvi coraggio e provare a vivere una relazione di coppia stabile e sincera. In ambito lavorativo Mercurio opposto sarà causa di imprevisti. Dovrete saper mettere in pratica tutte le vostre conoscenze per riuscire a gestire la situazione. Voto - 7️⃣