L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 ottobre vede il pianeta Mercurio tornare nuovamente nel segno della Bilancia, che riuscirà a essere più organizzata e precisa sul posto di lavoro, mentre Leone penserà spesso a una persona conosciuta in passato. L'Acquario sarà di una bellezza raggiante, grazie soprattutto a Venere, mentre Cancro dovrà cercare di recuperare terreno in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 10 al 16 ottobre.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: sarà una settimana che vedrà piccole complicazioni sul posto di lavoro a causa di questo cielo.

Mercurio infatti tornerà in opposizione dal segno della Bilancia. Potreste dunque avere a che fare con qualche imprevisto o idee poco convincenti. Per quanto riguarda i sentimenti dovrete recuperare stabilità all'interno della vostra vita amorosa. Single oppure no, faticherete a vedere il buono che c'è nella persona che amate. Voto - 6️⃣

Toro: la settimana inizierà davvero bene per i nati del segno secondo l'oroscopo, merito della Luna in congiunzione fino a mercoledì. In amore andrete dunque molto bene, anche nelle giornate successive, con buone probabilità di vivere un weekend sopra le aspettative. Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ma questo non vorrà dire che con il giusto impegno non potrete raggiungere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo della prossima settimana perfetto per concentrarsi di più sui sentimenti e le emozioni. Le giornate di giovedì e venerdì in particolare saranno le più adatte per trascorrere più tempo insieme alla vostra fiamma grazie alla Luna nel segno. Per quanto riguarda il lavoro avrete degli obiettivi ben più chiari grazie a Mercurio che tornerà a sostenervi.

Insieme a stelle come Giove e Marte, il successo sarà davvero alla vostra portata. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna sorridervi in questa settimana. Secondo l'oroscopo però, avrete ancora molto su cui lavorare affinché la vostra relazione sia stabile. Se siete single e vi sentite spesso col cuore che batte forte, probabilmente siete innamorati.

Dovrete però saper mettere in pratica quello che provate con la vostra fiamma, ma soprattutto non dovrete causare disastri. In ambito lavorativo questo cielo si complicherà per voi ora che Mercurio tornerà in quadratura. Prendere con la giusta cautela e organizzazione i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: avrete modo di pensare spesso a una persona conosciuta in passato durante questa settimana, forse perché sta per avvicinarsi una data importante per voi. Va bene dunque essere nostalgici, ma non sempre la persona che avete amato tornerà da voi. Se siete già impegnati le giornate di giovedì e venerdì potrebbero darvi discrete soddisfazioni. Nel lavoro i vostri progetti vi daranno maggiori soddisfazioni grazie a Mercurio che torna a sostenervi.

Voto - 7️⃣

Vergine: periodo altalenante sul fronte amoroso per i nati del segno. Questo cielo vedrà la Luna spostarsi da posizioni favorevoli a sfavorevoli, e tra voi e il partner ci saranno alti e bassi. Affinché la vostra storia d'amore funzioni, cercate di non eccedere con il vostro atteggiamento. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio. Ciò potrebbe influire sul vostro modo di organizzarvi e pensare i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: finalmente il pianeta Mercurio tornerà dalla vostra parte secondo l'oroscopo della prossima settimana. Soprattutto in ambito lavorativo, sarete ben organizzati e precisi, in grado di esprimere al meglio le vostre potenzialità. Per quanto riguarda i sentimenti Venere vi farà sentire amati, e la Luna in trigono romantici.

Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo si metterà in quadratura dal segno del Cancro. Voto - 8️⃣

Scorpione: la settimana forse potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per voi a causa della Luna opposta. Ciò nonostante l'intesa tra voi e il partner è forte, e con pazienza, amore e rispetto nei confronti del partner riuscirete presto a recuperare. Il weekend potrebbe essere un bel periodo. In ambito lavorativo Mercurio non sarà più dalla vostra parte, tuttavia avrete comunque buone possibilità per fare bene il vostro lavoro. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo tra alti e bassi sul fronte oroscopo secondo l'oroscopo della prossima settimana. La Luna sarà in opposizione tra giovedì e venerdì, rendendo di fatto difficile comunicare con il partner o con la vostra fiamma se siete single.

Per fortuna Venere sarà ancora favorevole, ma non sempre sarete dell'umore giusto per lasciarvi andare alle emozioni. Nel lavoro sarà un periodo di miglioramenti grazie a Mercurio che tornerà favorevole. Portare a termine progetti di più ampio respiro sarà finalmente possibile. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana inizierà discretamente bene grazie alla Luna in trigono, ciò nonostante, con Venere in quadratura avrete ancora molta da fare affinché la vostra vita sentimentale torni a funzionare. Attenzione soprattutto nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà nuovamente sfavorevole, e alcuni progetti potrebbero non andare come previsto. Voto - 6️⃣

Acquario: Venere in trigono dal segno della Bilancia vi metterà di una bellezza raggiante in questa settimana.

La vita sentimentale sarà al centro per voi, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, quando anche la Luna sarà dalla vostra parte. Single oppure no, non avrete momento migliore per dedicare corpo e anima verso la vostra fiamma. Nel lavoro Mercurio tornerà a sostenervi. Avrete le idee più chiare su come svolgere i vostri progetti, e i risultati saranno al di sopra delle aspettative. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo nel complesso discreto per i nati del segno. Certo, la Luna sarà a volte in posizione sfavorevole, ma con un po’ di fortuna, e il giusto atteggiamento, sarete in grado di vivere una bella storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno buone notizie in arrivo. Mercurio non sarà più in opposizione, e alcune idee potrebbero finalmente trovare posto e realizzarsi. Voto - 7️⃣