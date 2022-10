L'Oroscopo di domani 11 ottobre è pronto ad esprimere un giudizio disinteressato e imparziale in merito a come potrebbe essere questo secondo giorno della settimana. In primissimo piano dunque le previsioni zodiacali di martedì, nel contesto attuale messe in relazione ai segni della prima sestina dello zodiaco. A coloro che ancora non avessero bene in chiaro di quali segni si tratta diciamo che parleremo in esclusiva dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di conoscere in anteprima se sarà una giornata positiva per il vostro simbolo astrale di nascita?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 11 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche dell'11 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 ottobre indica che vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza e della passionalità. In generale vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi, grazie ad astri propizi specie in alcuni progetti di coppia. Non rimandate decisioni importanti proprio ora, lasciate lavorare l'immaginazione all'unisono col cuore. Sarete concreti, disponibili al cambiamento e inoltre propensi a progettare cose nuove. Non vi mancherà la forza di decisione necessaria in ogni campo vogliate dirigere le vostre energie.

In questo quadro estremamente positivo, i pianeti non vi ostacoleranno, anzi, allontaneranno ogni malumore. In famiglia presto ritroverete la pace che avevate perduto. Nel lavoro otterrete piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Favoriti i nuovi progetti: vi stimoleranno a dare il meglio.

Toro: ★★★★★.

Splendido periodo! In amore, sarete più espansivi del solito nell'espressione dei sentimenti, tali che la dolce metà avrà modo di apprezzarvi ricompensandovi a dovere. Venere positiva contribuirà a far sì che il partner vi richieda, oltre alle tenerezze, manifestazioni concrete d'amore. Sarete animati da una grande voglia di scoprire nuove sensazioni, provare nuove esperienze.

Gli astri continueranno a promuovere una fase positiva per il raggiungimento di mete ideali. Una vivacità fisica e mentale vi accompagnerà e vi terrà in pieno vigore: un'energia straordinaria a disposizione, da poter impiegare come vorrete. Nel lavoro, possiamo dire che questa sarà "la vostra giornata", almeno secondo gli astri. Una luce positiva si rifletterà su di voi favorendo nuovi guadagni o buoni investimenti.

Gemelli: ★★★★. Un martedì all'insegna della scontata normalità. In amore, inizierete la giornata con una Venere abbastanza benefica, giovandovi così di una discreta disposizione d'animo e di una sufficiente sensibilità comunicativa, profonda quanto basta da poterla usare nel dialogo col partner.

Sarà una giornata in cui non mancheranno certo la passione e la voglia di fare cose divertenti: anche eventuali schermaglie amorose risulteranno alla fine decisamente piacevoli. Molto presto avrete motivo di esultare: successi a go go grazie a una comitiva di pianeti tutti a tifare per voi. Coccolatevi in famiglia e nella cerchia di amicizie, mettendo in evidenza la vostra personalità espansiva e conviviale. Nel lavoro sarete molto abili nell'amministrarvi, riuscendo a mettere da parte persino delle piccole somme di denaro.

Oroscopo di martedì 11 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Un periodo giudicato routinario, seppur positivo. In amore, sarete molto tranquilli e comprensivi, ben disposti al dialogo ma soprattutto ad ascoltare la persona amata.

Le stelle infatti vi faranno vivere ogni emozione con sufficiente intensità. In alcuni momenti vi sentirete appagati e felici di esistere, anche perché al vostro fianco avete un partner passionale, gentile e generoso. Giornata positiva soprattutto per chi non avesse ancora trovato l'anima gemella. Le stelle vi indirizzeranno infatti su una persona che ha i vostri stessi interessi. Avrete così allegria e vivacità pronti da investire in un nuovo amore e, perché no, anche in tante avventure mordi e fuggi! Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi solo su questi. Le stelle saranno mediamente dalla vostra parte regalando l'energia necessaria per raggiungere parte delle mete desiderate.

Leone: ★★★★★. Una giornata molto fortunata! In amore le stelle vi sorprenderanno facendovi vivere momenti speciali in compagnia della persona amata. State infatti per vivere un momento ricco di magia e presto potreste seriamente fare progetti importanti, significativi anche per il partner: allargare la famiglia? Questa in analisi è da considerare una giornata molto movimentata, sufficientemente briosa e divertente quanto basta. Vi sveglierete con l'umore buono e questo vi farà sentire abbastanza attivi. Sbrigate con maggiore velocità del solito le pratiche quotidiane e anticipate la serata con un bell'aperitivo tra amici. Vi sentirete così bene che non potrete stare chiusi in casa, da soli! Nel lavoro, sarete motivati e lavorerete a ritmo sostenuto, senza sentirne il peso.

La produttività aumenterà notevolmente.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 11 ottobre, mette in chiaro un periodo poco efficace sottoscritto dalla sigla del "sottotono". In amore vi tocca "sospirare" ancora per un po'... Ad alcuni di voi verrà richiesta una partecipazione maggiore al rapporto di coppia, anche perché talvolta non sembrate abbastanza coinvolti sentimentalmente. Altri del segno poi vengono spesso additati come attaccabrighe, e ciò si riflette inevitabilmente in modo negativo sul rapporto sentimentale. Niente è perduto. Anche se in mattinata vi sveglierete angosciati e intorno a voi vedrete tutto nero, sappiate che sarà solo una sensazione transitoria. Non disperate, il tempo farà il suo corso e presto vi ricondurrà verso la luce.

Quello che dovete fare è solo cercare di pazientare, aspettando senza compiere gesti avventati. Nel lavoro, dovete sforzarvi di essere aperti alle novità. Nell'aria c'è già un sentore di positività.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'11 ottobre.