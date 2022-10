Per la giornata di martedì 11 ottobre 2022 l’oroscopo garantisce la prima posizione ai nati sotto il segno del Capricorno, seguiti a ruota da quelli della Bilancia e del Toro. Ci saranno delle tregue per i segni di Fuoco nel mezzo della classifica, mentre alle ultime posizioni si troveranno gli Acquario.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Capricorno in famiglia

1° Capricorno: le corde del vostro animo saranno toccate dalla famiglia che vi farà una bella sorpresa, magari accompagnata da un alleggerimento della vostra mansione lavorativa almeno nel corso del pomeriggio.

Secondo l’oroscopo avrete una serata molto passionale.

2° Bilancia: i guadagni saranno molti e non dovrete preoccuparvi troppo delle spese, per il momento. Anche in amore ci saranno belle notizie dal partner, come una proposta molto allettante su un viaggio o una bella atmosfera romantica che saprà come toccare le vostre corde più intime.

3° Toro: sarete al centro dell’attenzione e indispensabile per chi vorrà da voi dei consigli. Avrete anche dei vantaggi che vi daranno molto carisma all’interno della cerchia dei colleghi, per cui sappiate sfruttare al meglio le vostre spiccate risorse.

4° Pesci: la vostra allegria sarà decisamente in grado di valorizzare la vostra personalità, portandovi a fare nuove amicizie e a condividere dei momenti ottimali con la vostra famiglia di origine.

Secondo l’oroscopo sarete portati per dare consiglio a una persona che per voi è importante.

Vantaggi per Vergine

5° Vergine: avrete dei vantaggi che potreste attribuire esclusivamente alla fortuna di queste giornate, ma essere molto cauti di certo aiuterà. Ottima stagione per l’amore: avrete molta passionalità con il partner e tanti buoni propositi per lasciarvi le incomprensioni alle spalle.

6° Sagittario: fare una bella conoscenza vi porterà a innamorarvi di nuovo e di essere sempre più ottimisti per il futuro. Avrete anche qualche bel sogno che si avvererà che riguarderà il piano pratico della vostra professione.

7° Leone: avrete della tregua sul lavoro che vi garantirà del riposo e molto più tempo libero. Ora che ci saranno situazioni appianate potrebbe essere tempo di fare altri progetti per il futuro, ma per il momento agire sarà controproducente.

8° Ariete: sarete sulla buona strada per migliorare l’umore e per far sì che non ceda troppo nelle giornate a seguire. Svilupperete un senso maggiore per le persone che vorrebbero più disponibilità da voi e che costituiscano una sorta di amicizie, anche se allo stato attuale potrebbero non esserlo.

Stress per Scorpione

9° Gemelli: secondo l’oroscopo dovreste evitare di rimandare troppo le cose da fare, anche quelle più semplici. Darvi del tempo per riflettere sulla vostra relazione di stampo amoroso vi aiuterà a comprendere cosa manca.

10° Scorpione: comincerete la settimana con un po’ di noia e di stress, ma già nel pomeriggio la situazione potrebbe cambiare in meglio e darvi qualche punto in più in fatto di ottimismo.

La nostalgia per una persona perduta potrebbe aleggiare sulla vostra testa.

11° Cancro: avrete delle spese molto pesanti e qualche grana con la famiglia, forse i figli. Sarà il momento di fare qualche sacrificio, ma nel corso della serata potreste essere ripagati con tantissima riconoscenza, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: pensare troppo non vi permetterà di essere concentrati sul lavoro, e questo potrebbe segnare molti punti a vostro svantaggio. Portarvi a qualche risultato negativo potrebbe compromettere la vostra stabilità finanziaria, secondo l’oroscopo.